Rewrite this title: أندرويد يتفوق على RIM و Appleعدد الزيارات 29%

ستساعدك المقالة التالية: أندرويد يتفوق على RIM و Appleعدد الزيارات 29%

والحقيقة هي أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأرقام تحدد هوية مشغل نظام التشغيل المحمول المهيمن. اعتمادًا على المنطقة التي تنظر إليها، سواء كنت تنظر إلى الأجهزة المباعة أو الأجهزة قيد الاستخدام (أو حتى الأجهزة التي تصل إلى الويب)، وما إذا كنت تقوم بالحساب ببساطة smartphones أو إذا نظرت إلى جميع الهواتف، فسوف ينتهي بك الأمر بأرقام مختلفة جدًا. ومع ذلك، ولأول مرة، يُظهر أحد هذه التقارير نظام Android في أعلى قمة الجبل – فوق كل من نظام التشغيل RIM Blackberry OS و Appleنظام التشغيل iOS.

ويأتي ذلك من خلال كسر ما سمي بـ”التعادل الإحصائي” بين الشركات الثلاث، حيث لم يكن هناك أي فريق متقدم بشكل واضح. الآن نما نظام Android بنسبة تزيد قليلاً عن 2%، حيث وصل إلى 29% في شهر يناير، ويتوقع المحللون البارزون حصة تبلغ 30% في تقارير شهر فبراير.

بالنسبة لنظام التشغيل Android، تأتي هذه الهيمنة على حساب الملكية الفعلية للجهاز. في حين أن كلا من Research In Motion و Apple يمتلكون أجهزتهم الخاصة ويحققون الجزء الأكبر من الدخل من إصدار كل جهاز، وقد ترك Android نظام التشغيل الخاص به مفتوحًا ومتاحًا للجميع. وهذا يوفر للمستخدمين النهائيين مجموعة كبيرة من الهواتف المختلفة، ولكنه يقلل من الربح الذي تتلقاه Google لكل جهاز. تخلق الطبيعة المفتوحة للمنصة أيضًا مشكلات أمنية خاصة بها ويمكن أن تحبط المطورين، الذين لا يستطيعون بسهولة إنشاء تطبيقات لجميع أجهزة Android المتاحة.

ومع وصول مبيعات iPhone إلى ذروتها، قد تتغير هذه الأرقام. ومع ذلك، على عكس ما كان متوقعًا، يبدو أن مبيعات iPhone على Verizon تعمل في المقام الأول على تفكيك مستخدمي الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام iPhone وغير Android.

[via eWeek]