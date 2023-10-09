Rewrite this title: أندرويد يحتفظ بتطبيقات ويكيليكس Apple ينفي

ستساعدك المقالة التالية: أندرويد يحتفظ بتطبيقات ويكيليكس Apple ينفي

يبدو أن جميع شركات العالم قد اتحدت معًا ضد ويكيليكس، حيث تحتوي بطاقات الائتمان الرئيسية على خيارات دفع مدرجة في القائمة السوداء، Amazon بعد اغلاق الاستضافة Facebook بعد أن أغلقت صفحة فيسبوك، و- حسنًا، لقد فهمت الفكرة. والآن أضف إلى تلك القائمة Apple، الذي قام بإزالة تطبيق ويكيليكس من متجره الإلكتروني.

تصميم سيارات الأجرة التقرير يعطينا المزيد من التفاصيل. كان التطبيق بسيطًا إلى حد ما، وسمح للمستخدمين بالوصول إلى محتوى موقع ويكيليكس مباشرة من أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم. لقد كان موجودًا لبضعة أيام فقط، ولكن تم تنزيله ما يقرب من 5000 مرة في ذلك الوقت (وحصل مطوره على أكثر من 5000 دولار). عندما سئل عن سبب إزالة التطبيق، أ Apple صرح المتحدث الرسمي أن “التطبيقات يجب أن تمتثل للقوانين المحلية ولا يجوز لها تعريض فرد أو مجموعة للأذى.” وبطبيعة الحال، فإن هذا البيان بالذات يضع Apple مباشرة على جانب واحد من الجدل المحتدم حول شرعية ومخاطر موقع الإبلاغ عن المخالفات هذا.

ومع ذلك، لم يتخذ Android أي خطوة من هذا القبيل، ويقوم حاليًا بتشغيل سبعة تطبيقات ويكيليكس (وموضوعين للتمهيد). تأتي هذه التطبيقات في إصدارات مجانية أو مدفوعة الأجر، وتتمحور جميعها حول الوظيفة البسيطة المتمثلة في السماح بسهولة التصفح والبحث وفحص المحتوى من الموقع الذي تم إيقافه الآن. يأتي بعضها مزودًا بوظائف إضافية أيضًا، مثل تنبيهات التنبيه عند إصدار محتوى جديد.

من المؤكد أن النهج المفتوح للنظام البيئي للتطبيقات يعد جزءًا رئيسيًا من الأساس المنطقي لنظام Android. ومع ذلك، هناك عوامل محفزة أخرى هنا أيضًا. أولاً، المجتمع المستهدف لجوجل – والذي يتضمن عشاق ومطوري المصادر المفتوحة – ينحاز في كثير من الأحيان إلى ويكيليكس. ثانيًا، لا يزال سوق Google يحاول اللحاق بالركب Apple’s، وهو ضعف حجمه. وثالثا، تبين أن عرقلة ويكيليكس عمدا – بفضل الهجمات السيبرانية التي تشنها مجموعة Anonymous وغيرها من الجماعات – تنطوي على مخاطر أخرى أكثر إثارة للاهتمام.