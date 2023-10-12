Rewrite this title: أنشئ متجرًا عبر الإنترنت في لمح البصر باستخدام Google Docs وCheckout

ستساعدك المقالة التالية: أنشئ متجرًا عبر الإنترنت في لمح البصر باستخدام Google Docs وCheckout

لقد طرحت Google للتو أداة Checkout Store Gadget الجديدة التي تعمل حاليًا ضمن Google Labs. تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء متاجرهم الخاصة عبر الإنترنت باستخدام جداول بيانات Google، ومحرّر مستندات Google، وGoogle Checkout. قدمت مدونة Google Docs الرسمية ملخصًا للخطوات الضرورية التي يجب على المستخدمين اتخاذها لإنشاء متاجرهم عبر الإنترنت.

يحتاج المستخدمون الأوائل إلى التسجيل للحصول على حساب Google Checkout. سيتم استخدام حساب الخروج لمعالجة الطلبات المقدمة في المتجر عبر الإنترنت. يمكن أن يساعدهم أيضًا في جذب عملاء محتملين جدد بالإضافة إلى تحويل المزيد من المبيعات لمنتجاتهم.

بعد الاشتراك في حساب Google Checkout، يحتاج المستخدمون بعد ذلك إلى إدراج المنتجات التي يريدون بيعها باستخدام جدول بيانات Google Docs.

أخيرًا، بعد إعداد جداول بيانات مستندات Google، سيحتاج المستخدمون إلى تضمين أداة متجر Google Checkout في مواقعهم على الويب. تم تعداد الإرشادات حول تضمين Google Checkout في مواقع مختلفة بما في ذلك مواقع Google، وiGoogle، وBlogger ومواقع المدونات الأخرى هنا.

تستخدم أداة Google Checkout Store Gadget واجهة برمجة تطبيقات بيانات جداول البيانات الجديدة التي تتضمن خلاصات الجداول والسجلات والتي تم إصدارها للمطورين الشهر الماضي. توفر واجهات برمجة التطبيقات هذه جدولاً منظمًا قائمًا على السجلات لتخزين وتحديث البيانات الجدولية في جدول بيانات. تسمح واجهة برمجة تطبيقات الجدول بوضع الجداول في أي مكان على الورقة بينما تكون خلاصات السجلات عبارة عن خلاصة للصفوف داخل الجدول.