Rewrite this title: أهمية البحث الدولي عبر الهاتف المحمول

ستساعدك المقالة التالية: أهمية البحث الدولي عبر الهاتف المحمول

وبطبيعة الحال، فقد غيرت الإنترنت بشكل دائم الطريقة التي تعمل بها العديد من الشركات. لقد أتاحت شبكة الإنترنت مجموعة من الفرص، ولكن الطبيعة المتغيرة بسرعة لهذا الوحش بالذات يمكن أن تجعلك تشعر وكأنك تبني أسسًا على الرمال. مثلما تتصالح الشركات مع تحسين محركات البحث (SEO)، والتعريب، ومجموعة متنوعة من تقنيات التسويق الداخلي والخارجي، بدأت الطريقة التي يبحث بها الأشخاص عن المعلومات عبر الإنترنت في إحداث تحول جذري.

وفقا لجوجل، عمليات البحث على الهاتف المحمول تضاعف أربع مرات في الولايات المتحدة العام الماضي. “ما يقرب من واحدة من كل سبع عمليات بحث، حتى في الفئات الأصغر، تتم على الهاتف المحمول، ولكن كم منكم يستثمر سُبع موارده في الهاتف المحمول؟” سأل جيسون سبيرو، رئيس إعلانات الهاتف المحمول في Google. “يحاول عميلك جذبك… سيكون الأمر أشبه بعدم التعامل مع عملائك في أيام الخميس.”

يعد البحث عبر الهاتف المحمول مهمًا في السوق المحلية، ولكنه قد يكون أكثر أهمية لأولئك الذين يتطلعون إلى القيام بأعمال تجارية على المستوى الدولي. رسم بياني من إنتاج المستفسر المحمول يظهر أن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن أن تكون رائدة في استخدام الهاتف المحمول. قد يكون هناك 327 مليون هاتف مستخدم في الولايات المتحدة، لكن الهند لديها أكثر من ضعف ذلك، في حين أن الصين لديها ما يقرب من مليار هاتف. وبالإضافة إلى ذلك، أدت مشاكل الوصول إلى الاتصالات الثابتة عالية السرعة إلى ارتفاع معدل استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العديد من الدول النامية. وحتى مع بدء توفر النطاق العريض في تلبية الطلب، لا يزال الهاتف المحمول يوفر فوائد من حيث التكلفة المنخفضة والراحة.

بحث الجوال المحلي

استخدم الكثير منا هاتفنا الذكي أو أي جهاز محمول آخر للعثور على مطعم أو فندق أو متجر أو أي خدمة أخرى أثناء التنقل. ربما تم ذلك عبر تطبيق على جهاز يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو عبر بحث محلي. بيو للأبحاث وجدت أن 88% من البالغين في الولايات المتحدة يمتلكون نوعًا ما من الهواتف المحمولة اعتبارًا من أبريل 2012، مع استخدام أكثر من نصف هؤلاء هواتفهم للاتصال بالإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم 17% من جميع مالكي الهواتف المحمولة هواتفهم للقيام بمعظم تصفح الإنترنت. واستخدم الباقون أيضًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية، لكنهم استخدموا هواتفهم أحيانًا، غالبًا لعمليات البحث المحلية. مثل smartphones وأصبحت الأجهزة اللوحية أكثر انتشارًا، وتستمر سرعات الاتصال والتكنولوجيا ذات الصلة في التحسن، ويبدو أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون البحث عبر الهاتف المحمول في ازدياد.

العديد من الشركات تدرك الآن هذه الحقيقة. وفي الربع الثاني من عام 2012، أظهر الإنفاق السنوي على البحث عبر الأجهزة المحمولة زيادة هائلة بنسبة 333 بالمائة. وقد تباطأ ارتفاع الإنفاق على البحث بشكل عام، مما يعني أن الإنفاق على البحث عبر الهاتف المحمول ارتفع من 12 إلى 14 بالمائة من إجمالي ميزانيات البحث. وهذا ليس بعيدًا عن الرقم السحري الذي قدمه جيسون سبيرو، والذي يشير إلى أن العديد من الشركات – محليًا على الأقل – تحاول اللحاق بالركب.

بحث الجوال الدولي

يختلف استخدام الجوال من مكان لآخر. وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن حولها فقط الخامس من المستخدمين في الولايات المتحدة استخدموا هواتفهم لإجراء عمليات البحث. وكان هذا أقل في أوروبا ولكنه ارتفع إلى ما يقرب من الثلث في اليابان. ومن ناحية أخرى، في الصين، التي يعتبرها مركز معلومات شبكة الكمبيوتر (CNIC) أكبر مجتمع ويب عبر الهاتف المحمول في العالم، يستخدم 48 بالمائة من المستخدمين البحث عبر الهاتف المحمول بانتظام.

يعد البحث عبر الهاتف المحمول مرتفعًا في القوى الاقتصادية الناشئة في دول BRIC (البرازيل وروسيا والهند والصين)، بالإضافة إلى مجموعة CIVETS (كولومبيا وإندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب إفريقيا) وغيرها من الأسواق الناشئة. من المؤكد أن الطلب على البحث عبر الهاتف المحمول موجود على المستوى الدولي، ولكن هناك فوائد عملية أخرى لتخصيص حملة للبحث الدولي عبر الهاتف المحمول.

من المرجح أن ينقر مستخدمو الهاتف المحمول على أعلى نتيجة بحث مقارنة بالمتصفحين الذين يستخدمون كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن شاشة الهاتف المحمول أصغر بكثير. وهذا يعني أن التسويق عبر تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) أكثر أهمية بكثير. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون حملات البحث بلغات أخرى غير الإنجليزية أكثر نجاحًا نظرًا لوجود منافسة أقل على الكلمات الرئيسية.

يحقق التسويق عبر البحث باللغات الأجنبية عائدًا أفضل على الاستثمار ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح. يمكن للمترجمين الناطقين باللغة الأصلية وخبراء تحسين محركات البحث (SEO) مساعدتك في مجالات مثل البحث عن الكلمات الرئيسية، حيث نادرًا ما تكون ترجمة القاموس المباشرة للكلمات الرئيسية الموجودة هي أفضل طريقة. تظهر الأبحاث أيضًا أن إعلانات الهاتف المحمول تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور عالية وأن حملات الدفع لكل نقرة (PPC) يمكن أن تؤتي ثمارها.

وتتوقع العديد من المصادر أن عمليات البحث عبر الهاتف المحمول سوف تتفوق على عمليات البحث الثابتة بحلول عام 2015. وتستمر العديد من الشركات في تصميم جهودها بحيث تعكس هذه الحقيقة على الجبهة المحلية. ليس الكثير ملتزمًا تمامًا بالخارج، ولكن يبدو أن البحث الدولي عبر الهاتف المحمول سيكون أحد أكبر مجالات النمو في التسويق الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة.