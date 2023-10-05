Rewrite this title: أهمية المحتوى الأمثل للجوال

ستساعدك المقالة التالية: أهمية المحتوى الأمثل للجوال

لقد سمعنا الكثير عن تسويق المحتوى في عام 2012، وربما كنا نتحدث عنه أثناء نومنا. في أعقاب تحديث آخر للخوارزمية، سارعنا جميعًا لإضافة المزيد من المحتوى المفيد والجذاب إلى موقعنا. لقد أمضينا ساعات في العمل على كل جملة، واستخدمنا وقت فراغنا للتحقق من منافسينا وقمنا بتدقيق نسختنا ثلاث مرات على الأقل على أمل أن ينظر إلينا Google بشكل أكثر إيجابية.

تمامًا كما بدأنا نشعر بالراحة، أحدث الهاتف المحمول ثورة في طريقة بحثنا. وفي الواقع، فقد استحوذت الآن على حصة قدرها 20% من مبيعات التجارة الإلكترونية، ارتفاعًا من 15% في الربع السابق. وتظهر الأبحاث التي أجرتها IMRG وCapgemini أيضًا أن زيارات البيع بالتجزئة من الأجهزة المحمولة ارتفعت إلى 30% في الربع الأول من عام 2013، بعد أن كانت 24%. في حين أن هذا لا يجعل جهودنا السابقة زائدة عن الحاجة، إلا أنه يعني أننا بحاجة إلى تحويل اهتمامنا نحو المحتوى الأمثل للجوال.

قل وداعًا للحكايات الذكية والمقدمات التي تثير الحنين والأوصاف الطويلة، يريد مستخدمو الهاتف المحمول أن تكون الحقائق الأساسية في متناول أيديهم لحظة تحميل موقعك (والتي من الأفضل أن تكون أقل من 3 ثوانٍ إذا كنت لا تريد التخلي عن موقعك قبل 40 ثانية) % من الباحثين). فيما يلي أربعة جوانب قد ترغب في تعديلها لجذب جمهورك عبر الهاتف المحمول:

طول- إذا كان مستخدمو الإنترنت بشكل عام غير صبورين؛ تخيل مستوى الاهتمام الذي يرغب مستخدم الهاتف المحمول في تقديمه لك. 58% من مستخدمي الهاتف المحمول يدخلون إلى الويب أثناء تواجدهم خارج المنزل، سواء كان ذلك خارج التسوق أو أثناء التنقل اليومي أو في العمل. هذا يعني أن جمهورك لديه وقت محدود (وربما صبر)، لذا اجعل المحتوى الخاص بك موجزًا.

تَخطِيط- نادرًا ما يستجيب الأشخاص بشكل جيد للمجموعات الكبيرة من النصوص، وهذا لا ينطبق أبدًا على الأجهزة المحمولة. إن تزويد القراء بمقتطفات من المعلومات والنقاط المفيدة والعناوين الجذابة التي توفر لهم أفضل نقاط البيع الخاصة بك والتي يسهل الوصول إليها هي أفضل طريقة لتحسين تحويلاتك.

بناء-مع الشاشات الأصغر حجمًا، لا تتمكن المتصفحات إلا من رؤية بضعة أسطر من المحتوى في المرة الواحدة، لذلك يجب أن تكون نسختك قصيرة وفي صلب الموضوع. قم بتقديم المعلومات الأكثر أهمية أولاً، مثل تفاصيل المنتج وأسعاره، تليها المزيد من القراءة. ضع في اعتبارك مقدار المحتوى الذي سيراه المستخدمون قبل التمرير، ثم ضع النص الأكثر أهمية هنا.

دعوات للعمل- نظرًا لأن مستخدم الهاتف المحمول العادي يستهلك محتوى أقل بكثير من استهلاكه لسطح المكتب، فلا فائدة من وجود عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في أسفل صفحتك. يجب أن تكون هذه الأمور أكثر مباشرة وتميزًا وتواجدًا من خلال المحتوى الخاص بك.

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