Rewrite this title: “أهم الأخبار” من Google لعرض أكثر من مجرد صفحات AMP

ستساعدك المقالة التالية: “أهم الأخبار” من Google لعرض أكثر من مجرد صفحات AMP

تجري Google تغييرًا على قسم “أهم الأخبار” في نتائج البحث عن طريق إزالة AMP كأحد متطلبات الحصول على الميزات المميزة.

يظهر قسم “أهم الأخبار” أعلى نتائج بحث Google عند البحث عن قصة إخبارية رائجة.

منذ عام 2016، قامت جوجل بتضمين صفحات AMP فقط في هذا القسم. قريبا لن يكون هذا هو الحال.

لم يعد AMP مطلوبًا لأهم الأخبار

أصدرت Google إعلانًا رئيسيًا اليوم حول التغيير القادم في إشارات التصنيف.

سيتم طرح هذا التغيير في العام المقبل، وفي ذلك الوقت ستقوم Google أيضًا بتعديل متطلبات الأهلية لقسم “أهم الأخبار”.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جوجل بدمج ما تم الإعلان عنه حديثًا في معايير التصنيف لأهم الأخبار.

“كجزء من هذا التحديث، سنقوم أيضًا بدمج مقاييس تجربة الصفحة في معايير التصنيف الخاصة بنا لميزة أهم الأخبار في البحث على الهاتف المحمول، وإزالة متطلبات AMP من أهلية أهم الأخبار.”

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جوجل لا تزال تدعم AMP

لا تعد إزالة AMP كشرط أهلية لأهم الأخبار مؤشرًا على أن Google أقل التزامًا بدعم AMP.

تشير Google إلى أنها ستستمر في دعم AMP بعد تطبيق هذا التغيير، وستستمر في الارتباط بصفحات AMP عندما تكون متاحة.

لا يزال قسم أهم الأخبار يتضمن صفحات AMP، لكنه لن يتضمن صفحات AMP.

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هل بدأ هذا التغيير بالفعل؟

ربما تقوم Google بالفعل باختبار المياه من خلال تضمين أكثر من صفحات AMP في قسم أهم الأخبار.

في Search Engine Journal، لاحظنا أن مقالاتنا التي ليست بتنسيق AMP تظهر بشكل روتيني في قسم أهم الأخبار.

فيما يلي مثال لصفحة ويب عادية في قسم أهم الأخبار. يمكنك معرفة أنه ليس بتنسيق AMP لأنه لا يحتوي على رمز صاعقة.

لذلك من المثير للاهتمام أن نسمع أن هذا تغيير قادم في أهم الأخبار، حيث يبدو أن التغيير قد تم طرحه بالفعل إلى حد ما.

ومع ذلك، تقوم Google دائمًا باختبار الأشياء، لذلك ربما هذا ما رأيناه مؤخرًا.

ومع ذلك، هناك بعض القيود على عدم استخدام AMP.

كما ترون في المثال أعلاه، عرض Google عنوان صفحتنا فقط، بينما تحتوي صفحات AMP على صورة كبيرة وأيقونتها المفضلة معروضة.

ليس من المعروف حتى الآن كيف ستبدو الصفحات التي ليست بتنسيق AMP في أهم الأخبار عندما يتم طرح هذا التحديث رسميًا. نأمل أن تجعل Google الأمور أكثر اتساقًا بحلول ذلك الوقت.

مصدر: مدونة مشرفي المواقع من Google