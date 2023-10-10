Rewrite this title: أهم النصائح للتسويق متعدد اللغات وتحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: أهم النصائح للتسويق متعدد اللغات وتحسين محركات البحث

إذا كنت تريد أن تكون جهود التسويق عبر الويب الخاصة بك ناجحة قدر الإمكان في الأسواق الخارجية، فأنت بحاجة إلى التفكير في توطين مواقع الويب الخاصة بك بشكل صحيح للمناطق التي تستهدفها. هناك العديد من القضايا التي يجب مراعاتها، بما في ذلك الترجمة والمجالات الخاصة بكل بلد والاستضافة وتحديد الموقع الجغرافي وتحسين محركات البحث.

التغلب على حاجز اللغة

ربما يكون التحدي الأكثر أهمية الذي ستواجهه عند اقتحام الأسواق الأجنبية هو اللغة. 78% من مستخدمي الويب لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أم. هذه الإحصائية، إلى جانب البحث الذي أجراه استشارة الفطرة السليمة يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية يقل احتمال شرائهم من مواقع الويب التي تستخدم اللغة الإنجليزية فقط بست مرات، مما يوفر حجة مقنعة لترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات أخرى.

إن الاستعانة بمترجم محترف سيعطيك أفضل النتائج. إن الحصول على عمل احترافي في ترجمتك يعني أن أي خصوصيات في نسختك – مثل العامية والاستعارات والاختصارات – ستتم ترجمتها بدقة. سيضمن أن المحتوى المترجم الخاص بك يُقرأ بشكل طبيعي قدر الإمكان. ومع ذلك، إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد تفكر في استخدام أداة ترجمة آلية، مثل الترجمة من Google. تتحسن هذه الخدمات باستمرار، لكنها لن تكون أبدًا بنفس دقة الترجمة البشرية. إحدى الفوائد التي يقدمونها هي القدرة على دمج “الترجمة المضمنة” في موقع الويب الخاص بك. يتضمن ذلك إنشاء تعليمات برمجية في صفحة الويب الخاصة بك لمنح زوار موقعك تجربة تصفح محلية فورية بلغتهم الخاصة.

ترجمة الكلمات الرئيسية

ومع ذلك، في هذا الموضوع، يجب ألا تعتمد على الترجمة الآلية، أو حتى القاموس، لترجمة كلماتك الرئيسية. أنت تعرف مدى أهمية كلماتك الرئيسية لحملات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC)، لذلك عليك التأكد من أن كلماتك الرئيسية باللغة الأجنبية دقيقة وذات صلة. الطريقة الوحيدة للتأكد هي العمل مع مترجم محترف لتطوير قائمة الكلمات الرئيسية باللغات الأخرى. لا تميل إلى استخدام ترجمات القاموس المباشرة، حيث قد ينتهي بك الأمر إلى استهداف الكلمات الرئيسية الخاطئة، مما يعني أن موقع الويب الخاص بك سيقبع في المناطق الخارجية للإنترنت، بدلاً من ظهوره في أعلى نتائج الصفحة – قد تكون الكلمة الرئيسية المحلية الأكثر شيوعًا أن يكون مصطلحًا باللغة المحلية، أو بالعامية، أو اعتماداً من اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى.

تحديد الموقع الجغرافي

بعد أن واجهت مشكلة ترجمة المحتوى الخاص بك إلى لغات مختلفة، فأنت تريد أن تجعل من السهل قدر الإمكان على الزائرين العثور على إصدار الموقع بلغتهم الخاصة. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي توجيه زوار موقعك تلقائيًا إلى الصفحة المترجمة للغتهم. تحديد الموقع الجغرافي هو عملية تحديد موقع المستخدم بناءً على عنوان IP الخاص به. هناك عدد من الشركات التي توفر قواعد بيانات عناوين IP (على سبيل المثال موقع IP2 و المبعوث الرقمي)، والتي تمكنك من إضافة وظيفة تحديد الموقع الجغرافي إلى موقع الويب الخاص بك. إن استخدام إحدى هذه الخدمات مع بعض البرمجة النصية المباشرة إلى حد ما سيسمح بإعادة توجيه زوار موقعك بسلاسة إلى اللغة الصحيحة.

يعمل تحديد الموقع الجغرافي بشكل جيد بالنسبة لمعظم الزوار، ولكن قد يصل البعض إلى الإنترنت عبر خادم وكيل غير موجود في بلدهم، لذلك تحتاج أيضًا إلى توفير طريقة يدوية للمستخدمين للوصول إلى اللغة التي يختارونها. يتضمن هذا ببساطة إضافة روابط تشير إلى إصدارات اللغات المختلفة لصفحاتك. حاول تجنب استخدام أيقونات علم الدولة للروابط لأن العديد من اللغات يتم التحدث بها في أكثر من دولة. من الأفضل أن يكون لديك روابط نصية فقط، والتي يمكن أن تكون في القائمة المنسدلة في رأس موقع الويب.

النطاقات الخاصة بالبلد

لتحقيق تصنيفات عالية في محركات البحث المحلية، يتعين عليك تسجيل اسم نطاق لكل دولة تستهدفها. على سبيل المثال، سيساعدك التسجيل في www.yourcompany.de في الحصول على تصنيف في النسخة الألمانية من Google. تحتاج أيضًا إلى استضافة النطاقات الخاصة ببلدك على خوادم داخل البلد المستهدف. تقوم Google بتشغيل إصدارات محلية في العديد من البلدان حول العالم، لذا من المهم أن تفعل كل ما بوسعك لتحقيق تصنيفات جيدة.

بناء وصلة

يجب عليك أيضًا العمل على بناء روابط من مواقع داخل بلدك المستهدف. على سبيل المثال، إذا كان لديك نطاق ‎.de، فسيتم تحسين تصنيفك في محركات البحث المحلية من خلال الحصول على روابط خلفية من نطاقات ‎.de أخرى. إن أساليب بناء الروابط الخلفية في الأسواق الأجنبية هي نفسها التي تستخدمها على مواقع الويب الخاصة بك باللغة الإنجليزية، ولكن قد تحتاج إلى خدمات مترجم لأشياء مثل تسويق المقالات ونشر الضيف على المدونات. قد تكون هناك أيضًا أدلة محلية قد يكون من المفيد إرسال موقع الويب الخاص بك إليها. كما هو الحال مع أي دليل ويب تفكر في تقديمه إليه، قم بإجراء بعض الأبحاث وتأكد من أنه راسخ ويتمتع بقدر معقول من حركة المرور.