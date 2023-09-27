Rewrite this title: أهم رؤى تحسين محركات البحث (SEO) من المنظمات الرائدة

ستساعدك المقالة التالية: أهم رؤى تحسين محركات البحث (SEO) من المنظمات الرائدة

يتطور التسويق عبر البحث بشكل أسرع من أي وقت مضى. العلامات التجارية التي لا تعطي الأولوية لوجودها العضوي تخاطر بالتخلف عن منافسيها.

كيف لا تتمكن الشركات المشابهة لشركتك من البقاء فحسب، بل تزدهر وتنمو خلال هذه الفترة من الاضطراب؟

في 12 مايو، قمت بإدارة ندوة عبر الإنترنت لمجلة محرك البحث قدمها سيث بيسميرتنيك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، موصل.

لقد شارك نظرة داخلية حول كيفية قيام أفضل الشركات في العالم بتكييف استراتيجياتها للمضي قدماً في التطورات الجديدة في التسويق عبر البحث.

وهنا خلاصة العرض الذي قدمه.

يعمل Seth وفريقه في Conductor في هذا المجال منذ عام 2011.

وباعتبارها منصة تسويق عضوية للعلامات التجارية للمؤسسات، فإنها تعمل مع مئات من المؤسسات العالمية الرائدة، وهذا يسمح لها بإلقاء نظرة داخلية على ما يقود النجاح وما لا يحرك الأمور.

أحد التحديات الحاسمة التي تواجهها الشركات الآن هو الحفاظ على الرؤية وسط كل الاضطرابات.

كمؤسسة، يعد تحقيق أقصى استفادة من استثماراتك في تحسين محركات البحث أمرًا حيويًا للبقاء في طليعة اتجاهات العملاء المتغيرة باستمرار والتواجد في اللحظات المهمة.

التطور: آنذاك والآن

لا يمكنك التحدث عن التطور دون إلقاء تحية صغيرة لتشارلز داروين.

اكتشف داروين أن بقاء النوع لا يتعلق بكونك قويًا أو ذكيًا، بل يتعلق بقدرتك على التغيير.

النسخة القصيرة من نظرية داروين هي التكيف أو الموت.

ولسوء الحظ، لم تفهم الديناصورات هذه الرسالة، فقبل حوالي 65 مليون سنة، ضرب كويكب ضخم الأرض وحدث انفجارًا ضخمًا أدى إلى انقراض أكثر من نصف الأنواع التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

كما نعلم جميعًا، لم يكن لدى الديناصورات ما تأكله ولم تتمكن من النجاة.

ومع ذلك، كان هناك نوع واحد نجا بالفعل.

الطيور. على وجه التحديد، الطيور ذات المناقير.

لقد اختفت الأشجار، لكن البذور والمكسرات من تلك الأشجار كانت منتشرة في كل مكان على الأرض.

لقد تعلمت الطيور كيفية فتح الطعام بمناقيرها. لقد تكيفوا ونجوا.

وهذا ما نريد أن نتعلمه من كل هذا.

العالم يتغير. أولئك الذين يستطيعون التكيف مع التغييرات هم الذين ينجون.

الوجبات الجاهزة للمسوقين؟ كن الطير.

مرة أخرى، نمر بتغيير كبير في العالم، وقدرتنا على التكيف ستحدد ما إذا كنا سنصبح ديناصورات أم طيورًا.

دعونا نتوقف لحظة لنلقي نظرة على كيفية تطور البحث…

منذ بداية الزمن، كان البشر يبحثون عن إجابات.

كان ذلك يعني في السابق انتظار زيارة ربع سنوية لرؤية شيخ القرية.

وفي الآونة الأخيرة، كان ذلك يعني الذهاب إلى المكتبة، أو البحث عن شيء ما في الموسوعة.

إذا كنت محظوظًا، فربما كان لديك ابن عم يعرف الكثير عن السيارات، أو أحد الجيران الذي يمكنه أن يقدم لك نصائح حول البستنة.

في أغلب الأحيان، كان البحث عن الإجابات يستغرق وقتًا طويلاً، ولا يمكنك دائمًا الاعتماد على دقة المعلومات.

كان ذلك قبل أن يضرب الكويكب العملاق… هذه المرة كويكب رقمي.

وقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كل شيء، بما في ذلك البحث.

ظهرت محركات البحث بدءًا من Lycos، وHotspot، وAsk Jeeves، ثم… في النهاية Google.

سنة بعد سنة، اكتشف عدد أكبر من الأشخاص أن الطريقة الأكثر فعالية للحصول على إجابات جيدة لسؤال ما هي ببساطة البحث عنه في Google.

مع تحسن محركات البحث، تطورت كيفية بحث الأشخاص عن الإجابات، وهذا ليس الشيء الوحيد الذي تغير.

لقد غيرت الرقمية كل جانب من جوانب حياتنا.

عندما لا ننام أو نعمل، فإننا نفعل ما نريد، ونتحكم في كل دقيقة منه.

علينا أن نختار وسائل الترفيه التي نشاهدها، وكيف نتواصل مع بعضنا البعض، والموسيقى التي نستمع إليها، بالإضافة إلى ماذا وأين وكيف نشتري الأشياء.

الآن أكثر من أي وقت مضى، أصبح العميل هو المسيطر، وإذا لم تتمكن من جذب انتباهه، فلن تنجح.

يجب على المسوقين أن يتصرفوا الآن. علينا أن نتكيف. إنه خيارنا الوحيد.

هناك أخبار جيدة هنا بالرغم من ذلك. لأنه مع إغلاق باب الاهتمام بالشراء، ينفتح باب جديد أفضل.

وهذا الباب يؤدي إلى ما نعتقد أنه أعظم فرصة في تاريخ التسويق.

ويعود للبحث.

قوة البحث

يتم إجراء 23.6 مليار عملية بحث يوميًا. يمثل البحث أكثر من نصف إجمالي حركة المرور على الإنترنت.

وهذا يعني أكثر من كل الأفلام، ومقاطع فيديو القطط، Fortnite المعارك ومعاملات التجارة الإلكترونية وكل الأشياء المجنونة على الويب.

هذه هي قوة البحث.

نحن لا نفعل أي شيء دون أن نطلب من Google، YouTubeأو Alexa هذه الأيام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشراء أي شيء لأغراض B2B أو B2C.

نذهب إلى محركات البحث هذه، لكنهم لا في الواقع، قم بتقديم الإجابات، إنهم فقط يوصلونك بها …

إذن من يجيب على كل هذه الأسئلة؟

إنهم المبدعون ومسوقو المحتوى والمنظمات غير الربحية والشركات. ينبغي عليك أن تجيب على الأسئلة.

لا يمكنك شراء الاهتمام، لكن كسبه أفضل.

من خلال مساعدة الأشخاص، يمكنك زيادة عدد الزيارات وبناء الثقة وإنشاء ميزة تنافسية.

يجب على المسوقين أن يتطوروا وأن يجلبوا القيمة إلى مقدمة العملية.

يمكنك القيام بذلك لأن شركتك تتمتع بحكمة عظيمة.

منذ اللحظة التي بدأت فيها مؤسستك مؤسستها، كنت تقوم ببناء الخبرة، وحل المشكلات، وإيجاد ما ينجح، وإنشاء الحلول، والتعلم من الأخطاء.

ولهذا السبب فإن مؤسستك في أفضل وضع للإجابة على بعض عمليات البحث اليومية التي يبلغ عددها 24 مليارًا.

لقد حان الوقت لتسليط الضوء على هذه الحكمة في كل جانب من جوانب عملك الرقمي

بدءًا من المحتوى الذي تنشئه وحتى الكلمات الموجودة على صفحات منتجك وكل شيء بينهما.

واستخدام منصة مثل Conductor يمكّنك من تحويل التسويق إلى قوة لمساعدة الأشخاص من خلال:

ربط حكمتك باحتياجات عملائك.

تحويل ذلك إلى محتوى رائع وتجارب رقمية.

يجب أن يكون إنشاء التسويق الذي يساعد الأشخاص بمثابة نجم الشمال لكل مسوق وكل مؤسسة تسويقية.

ليس فقط لأنه يخدم غرضًا أعلى، ولكن لأن هذه هي الطريقة التي ستحقق بها نتائج وإيرادات مستدامة.

هذه هي الطريقة التي نتكيف بها لتحقيق النجاح في المستقبل الرقمي الجديد.

معالجة التحول في البحث

تتكيف العلامات التجارية الرائدة بالفعل مع هذا التحول وتشهد نجاحًا كبيرًا.

أدركت شركة Casper، وهي شركة تبيع منتجات النوم، أن المزيد من الأشخاص كانوا يحصلون على مراتب جديدة وحيوانات أليفة جديدة أثناء الوباء – وكان الناس يبحثون على Google بجنون للحصول على المساعدة.

أنشأ Casper محتوى يتناول الأسئلة الجديدة، وأصبحت هذه المقالة الآن هي الصفحة الأكثر حركةً على موقعه على الويب.

يحدث الاضطراب في جميع القطاعات ونماذج الأعمال.

قبل عام، عندما بدأ الناس يدركون مدى خطورة هذا الوباء، كان هناك ارتفاع كبير في الاستفسارات حول التأمين على الحياة.

رأى فريق شركة Prudential هذا الارتفاع وأدرك أن لديهم الإجابات التي كان الناس يبحثون عنها.

لقد قاموا بإعادة تحسين المحتوى الخاص بهم حول التأمين على الحياة لتوفير أفضل تجربة ممكنة للأشخاص، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يطرحون أسئلة حول التأمين على الحياة لأول مرة.

شهدت شركة Prudential زيادة بنسبة 197% في الزيارات على أساس سنوي. وبفضل اتخاذهم الإجراءات بسرعة، تمكنوا من ربط عدد أكبر بكثير من الأشخاص بالمعلومات الصحيحة، وزيادة عدد عروض الأسعار لوثائق التأمين على الحياة.

كانت العملية طويلة في البداية لأن لديهم مراجعة تسويقية وقانونية صارمة، ولكن نظرًا لأنهم تمكنوا من الحصول على موافقتهم في وقت سابق من العام لإجراء تغييرات، فقد كان الأمر أسهل هذه المرة وسمح لهم التنفيذ السريع بالحصول على النتائج.

لقد شهدوا زيادة بنسبة 197% في الزيارات على أساس سنوي، مما أتاح لشركة Prudential زيادة حجم عروض الأسعار لوثائق التأمين على الحياة وتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجون إليها.

العملاء أولا

هناك خوارزمية واحدة فقط مهمة، كما يحب سيث أن يقولها. إنه قلب وعقل وروح العميل.

الطريقة الوحيدة للفوز هي معرفة عملائك وتزويدهم بالإجابات والقيام بذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر.

هذا هو جوهر التسويق العضوي.

يعد الظهور رقم 1 أكثر من مجرد طريقة جديدة لجذب الزوار.

التصور هو الواقع.

يستخدم الأشخاص موقعك في البحث للحكم على جودة منتجاتك ومكانتك في السوق. الظهور في القمة يعني أنك قائد.

إذا كنت في الصفحة الثانية، فأنت ببساطة غير ذي صلة – في جميع الجوانب.

اعتماد نهج التسويق العضوي

يعد تطوير نهجك أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في المشهد المتطور اليوم.

ولكن كيف يمكننا أن نجعل الأمر حقيقة؟

يعد التسويق العضوي وحشًا مختلفًا مقارنة بالطريقة التي اعتادت عليها معظم شركاتنا للقيام بالأشياء، ولهذا السبب يتعين علينا أن نتطور كمسوقين.

يبدأ الاختلاف الرئيسي بكيفية تحقيق النتائج.

في التسويق التقليدي، يتعلق الأمر إلى حد كبير بإنفاق المال. في العضوية، يتعلق الأمر باتخاذ الإجراء والقيام بالعمل.

كان التسويق يدور حول إدارة بعض الحملات الكبيرة كل عام. العضوية عبارة عن آلاف الحملات الصغيرة التي تحدث كل يوم.

في الماضي، كانت فرق التسويق الصغيرة تعتمد بشكل كبير على الوكالات لإنشاء تلك الحملات الكبيرة.

يتطلب التسويق العضوي قدرًا أكبر من القوة البشرية الداخلية لتنفيذ تلك الحملات الصغيرة. يتطلب الأمر تحسين محركات البحث والمحتوى وفرق الويب التي تعمل بشكل متزامن.

التسويق العضوي يدور حول اتخاذ الإجراءات، وهناك الكثير من الإجراءات التي يتعين اتخاذها.

من إجراء تغييرات على العنوان والبيانات التعريفية، وإنشاء المحتوى، وأي شيء يتعلق بالويب ولديه فرصة لتحسين تواجدك العضوي.

كيفية جعل التسويق العضوي يعمل

إحدى السمات التي تفصل بين أفضل الفنانين أداءً عن الآخرين هي أنهم خفة الحركة.

السرعة التي يمكنهم بها إنجاز مجموعة من الأشياء المختلفة وتنفيذها بشكل جيد.

الشركات القادرة على التحرك بسرعة والتنفيذ بجودة عالية هي الشركات التي تحقق نتائج عالية باستمرار.

ولكن هذا ليس بالأمر السهل. تواجه المنظمات مجموعة متنوعة من العقبات بشكل يومي:

لا يستطيع فريق تحسين محركات البحث (SEO) الوصول إلى نقاط القصة في فريق التطوير.

يركز فريق المحتوى فقط على العلامة التجارية.

تريد القيادة رؤية عائد استثمار فوري.

يستغرق الأمر إلى الأبد لإجراء تغيير بسيط.

والقائمة تطول.

لكن يجب على المسوقين أن يتقنوا هذا الأمر لأن هذا هو المكان الذي يتواجد فيه عملاؤنا.

وإذا لم يتم العثور علينا، فسيتم العثور علينا، وسيقوم شخص آخر بأخذ حصتنا في السوق.

الخطوة التالية الأفضل هي الاستمرار في المضي قدمًا.

التسويق العضوي: إطار النضج

إن التحسن هو حقًا تطور. بغض النظر عن مكان وجودك في هذه الرحلة، هناك فرصة للتحسن والتحسن.

ولهذا السبب جمع Seth وفريقه في شركة Conductor سنوات من البحث وأنشأوا إطارًا لما يبدو رائعًا.

على الرغم من أن السرعة وخفة الحركة أمران أساسيان، فمن الضروري البحث بشكل أعمق لفهم ما يمكّن أصحاب الأداء الأفضل من التحرك بسرعة وتحقيق النتائج.

وجد موصل أن هناك أربعة عناصر أساسية لنجاح التسويق العضوي:

الناس.

العمليات.

قياس.

تقنية.

دعونا نلقي نظرة سريعة على كل منهما.

الناس

العضوية تدور حول الناس. يتطلب الأمر التعاون بين فريق تحسين محركات البحث (SEO) وفريق المحتوى وفريق الويب.

ومع ذلك، فإن هذه الفرق لا تتعاون في كثير من الأحيان.

يتطلب التسويق العضوي الناجح أن تكون الفرق متوافقة مع احتياجات العملاء وصولاً إلى التخطيط الأسبوعي السريع وتقويم المحتوى.

عملية

مع الناس تأتي العملية. في التسويق العضوي، يكون النجاح مدفوعًا بسير العمل ومدى سرعة وكفاءة إنجاز الأشياء.

يمكن أن يتعاون الأشخاص، ولكن إذا كانت لديهم مراجعة قانونية تستغرق 6 أسابيع، فستستغرق 8 أسابيع لتحديث العلامة الوصفية، فهذا يعني أن عمليتك معطلة.

اكتشف الإجراءات التي تقوم بها أنت وفرقك في أغلب الأحيان وقم بقياس الوقت الذي تستغرقه.

البحث عن الاختناقات. ابحث عن طرق صغيرة لإنجازها بشكل أسرع. وهذا سيخلق نتائج أفضل.

المقاييس

تقيس الفرق العظيمة نجاحها ليس فقط في مكاسب الزوار، ولكن في مكاسب حصة السوق.

إذا قمت بزيادة عدد الزيارات بنسبة 50%، فقد تكون سعيدًا حقًا، ولكن ليس إذا نما السوق بأكمله بنسبة 300% في نفس الفترة.

انظر إلى إجمالي حصتك في السوق، وحدد الأهداف، وشاهد المنافسة… هذا هو المؤشر الحقيقي للنجاح.

أدخل ذلك في التقارير المؤسسية في نظام ذكاء الأعمال الخاص بالشركة أو لوحة معلومات المقاييس.

تقنية

الأدوات والتكنولوجيا حاسمة.

هل تستخدم مجموعة من الأدوات المتباينة التي لا تتحدث مع بعضها البعض؟ هل هناك شخص واحد فقط أو شخصان يعرفان كيفية استخدامها؟

وهذا غير فعال للغاية ولا يخلق ثقافة مستدامة طويلة المدى للنجاح.

تستخدم أفضل الشركات منصة حقيقية حيث تتحدث جميع المكونات مع بعضها البعض.

بدءًا من البحث عن موضوع ما، وحتى إنشاء ملخص لقياس النجاح، تدعم منصتهم عملية تعاونية فعالة.

إنه بمثابة مركز للرؤى والعمل وإعداد التقارير والتعاون. بالإضافة إلى ذلك، فهو مدمج في منصة التحليلات الخاصة بك ونظام إدارة المحتوى (CMS) وأدوات ذكاء الأعمال (BI).

والمهم أيضًا هو أنه يمكن الوصول إليها جميعًا في جميع الأماكن التي تعمل فيها فرقك.

على سبيل المثال، عندما تقوم بكتابة المحتوى وتحريره، مما يسهل الوصول إلى صوت العميل في 5 ثوانٍ واختيار الكلمات التي يستخدمها العملاء.

تساعد التكنولوجيا الخاصة بك في جلب العميل إلى كل عضو في المجال الرقمي، لذلك عندما يقومون بإجراء تغييرات، فإن ذلك يؤدي إلى نتائج عضوية أفضل.

موصل للكروم يعد مثالاً على أداة رائعة تجعل رؤى العملاء ومعلومات تحسين محركات البحث (SEO) في متناول كل مسوق – لأي شخص في مؤسستك.

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جمع كل ذلك معًا

لدينا جميعًا خيار: إما التمسك بالطريقة القديمة في فعل الأشياء والسير في طريق الديناصورات أو التطور لنواجه اللحظة.

اختر أن تتطور. كن الطير.

[Slides] أهم أسرار تحسين محركات البحث (SEO) من المنظمات الرائدة

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