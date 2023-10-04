Rewrite this title: أهم عوامل ترتيب البحث لعام 2015، وفقًا لدراسة Moz

ستساعدك المقالة التالية: أهم عوامل ترتيب البحث لعام 2015، وفقًا لدراسة Moz

أصدرت Moz نتائجها دراسة عوامل الترتيب 2015، والذي يهدف إلى تحديد سمات الصفحة الأكثر ارتباطًا بالتصنيف العالي في Google.

تتكون الدراسة المكونة من جزأين من دراسة استقصائية لكبار المسئولين الاقتصاديين المحترفين ودراسة ارتباط كبيرة.

وتقول الشركة إن هذه الدراسة الخاصة تحلل نقاط بيانات أكثر من أي عام مضى، حيث جمعت أكثر من 15000 نقطة بيانات وقياس 170 سمة مثل:

استخدام الكلمات الرئيسية

وقت التحميل

نص مرساة

روابط

و اكثر

ويشير موز إلى أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة هي أن الروابط لا تزال مرتبطة بشكل أوثق بالتصنيفات الأعلى من أي سمات تمت دراستها تقريبًا.

تشمل النقاط الرئيسية الأخرى لدراسة ارتباط Moz ما يلي:

انخفاض الارتباطات بين استخدام الكلمات الرئيسية على الصفحة والتصنيفات.

استخدام HTTPS له علاقة إيجابية منخفضة جدًا.

من المرجح أن يكون الارتباط بين نطاقات المطابقة التامة والتصنيفات نتيجة لنص الربط الغني بالكلمة الرئيسية أكثر من كونه تفضيلًا خوارزميًا لهذه الأنواع من النطاقات.

ارتباط ضئيل بين امتدادات النطاق (.com، .org، وما إلى ذلك) والتصنيفات في Google.

كان النص الأساسي مرتبطًا بشكل وثيق بالنتائج عالية التصنيف، إلى جانب عدد مجالات الإحالة الفريدة.

يميل عدد المشاركات الاجتماعية إلى إظهار ارتباط إيجابي بالتصنيفات.

كان الوقت حتى انتهاء صلاحية تسجيل النطاق مرتبطًا بشكل معتدل بالتصنيفات الأعلى.

تم ربط الصفحات ذات معدلات الارتداد المنخفضة، ومشاهدات الصفحة الأعلى، ومقاييس الوقت الأفضل في الموقع، بتصنيفات أعلى.

كانت دراسة الارتباط جزءًا واحدًا فقط من دراسة عوامل التصنيف الشاملة. تتضمن الدراسة أيضًا استطلاعًا شمل 150 من كبار المسئولين الاقتصاديين المحترفين.

سعى Moz للحصول على آرائهم حول قوة العوامل التي يُعتقد أنها مستخدمة في خوارزمية بحث Google.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية من نتائج استطلاع Moz:

يُعتقد أن الروابط تتمتع بأعلى ارتباط إيجابي، يليها استخدام الكلمات الرئيسية والمحتوى.

يُعتقد أن الكلمات الرئيسية الموجودة في عنوان الصفحة والنسخة الأساسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتصنيفات الأعلى.

لا يعتبر استخدام الصور مرتبطًا بقوة بالتصنيفات الأعلى، وكذلك الأمر بالنسبة لـ HTTPS.

يُعتقد أن عوامل مثل حداثة المحتوى وطوله لها علاقة معتدلة فقط بالتصنيفات الأعلى. تعتبر الكلمات الرئيسية في النطاق الجذر، وخاصة أسماء النطاقات ذات المطابقة التامة، مرتبطة بقوة بالتصنيفات الأعلى.

يُعتقد أن إجمالي عدد الروابط غير الطبيعية هو أقوى إشارة تصنيف سلبية، يليها المحتوى الرقيق/المكرر.

لمزيد من النتائج مثل هذه عرض كاملا عوامل التصنيف لعام 2015 يذاكر.