Rewrite this title: أهم مشاركات SEJ لشهر مايو

ستساعدك المقالة التالية: أهم مشاركات SEJ لشهر مايو

أوف! يا له من شهر بالنسبة لصناعة تحسين محركات البحث وSEJ خلال شهر مايو! في هذه التدوينة سأقوم بتلخيص أهم 6 مقالات.

#1 – لقد واجهنا تحديثًا آخر لـ Google Penguin

https://www.searchenginejournal.com/google-just-unleashed-its-penguin-2-0-update/63868/

لم يؤدي هذا إلى تحسين نتائج SERP فحسب، بل تعلمنا أيضًا الفرق بين تحديث البيانات وتحديث الخوارزمية. كيف تأثرت مواقعكم بتحديث Penguin 2.0؟

#2 – تعلمنا كيفية التعافي من التحديث

https://www.searchenginejournal.com/penguin-2-0-your-roadmap-to-recovery/63906/

يعد التعرف على التحديث الجديد أمرًا واحدًا، لكن التأثر به والوقوف على قدميك مرة أخرى أمر مختلف تمامًا. بفضل جيسون، نحن نعرف بالضبط ما يتعين علينا القيام به للتعافي من التحديث.

#3 – لقد حصلنا على رسم بياني ممتاز حول عوامل التصنيف على Google

https://www.searchenginejournal.com/infographic-googles-200-ranking-factors/64316/

بفضل برايان، حصلنا على مخطط معلوماتي شامل حول 200 عامل تصنيف على Google. لقد انتشر هذا الشيء حرفيًا! ما هو الجزء المفضل لديك من الرسم البياني؟

#4 – غيرت شركة SEOMoz اسمها

https://www.searchenginejournal.com/seomoz-changed-their-name-today/64172/

خطوة جيدة؟ كثير من قرائنا يقولون ذلك. يبتعد Moz عن تحسين محركات البحث (SEO) والاستشارات ويتجه نحو التركيز على البرامج.

#5 – عقلية مُحسنات محركات البحث (SEO).

https://www.searchenginejournal.com/7-seo-tasks-to-complete-before-even-thinking-about-hiring-an-agency/63937/

كان هذا هو المفضل لدي شخصيا. عالمك الداخلي يخلق عالمك الخارجي، خاصة في تحسين محركات البحث. ما هي المهمة التي كان عليك أن تلتقطها؟

#6 – التعافي من عقوبة الارتباط

https://www.searchenginejournal.com/the-definitive-guide-to-recovery-from-the-unnatural-link-penalty/63237/

عقوبات الارتباط تحدث لكثير من مشرفي المواقع هناك. ماذا تفعل عندما يحدث لك ذلك؟ أجاب هذا المنشور على هذه الأسئلة الأساسية وقدم نصائح عملية لمساعدتك على التعافي:

ما هو الارتباط غير الطبيعي؟

هل كانت هناك عقوبة ربط غير طبيعية؟

كيفية تحديد موقعهم وكيفية إزالتها

أي مشاركة كانت المفضلة لديك؟ لقد مر شهر يونيو بالفعل للمرة الثالثة ولم يأت بعد العديد من المشاركات الرائعة. 🙂

حقوق الصورة: شترستوك