Rewrite this title: أهم 10 أشياء تقتل صدى Google: الخصوصية والضوضاء والفوضى

ستساعدك المقالة التالية: أهم 10 أشياء تقتل صدى Google: الخصوصية والضوضاء والفوضى

اعتبارًا من هذه اللحظة، قالت Google إنه تم إنشاء أكثر من 9 ملايين مشاركة بعد يومين من إطلاق Google Buzz. وربما ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من هذا الرقم الآن. ومن المثير للاهتمام أن الارتفاع المفاجئ في عدد المستخدمين حدث حتى مع نبوءة الهلاك القادمة من النقاد والمحللين. إن صدى Google عبارة عن ضجيج مزعج، فهو صاخب للغاية وغير منظم للغاية… يادا يادا يادا.

بقدر ما أحب Google Buzz (خصوصًا Buzz لجهاز Nexus One)، أخشى أنه يتعين علي نشر هذا المنشور (ليس فقط لأن Loren طلبت مني ذلك) ولكن لأنني أعتقد أن GBuzz هي خدمة مشاركة اجتماعية رائعة محتملة فقط ستقوم Google بمعالجة أهم 10 عمليات قتل لضجيج Google. نقدر تعليقاتك تقديرا عاليا. ولكن يرجى أن تكون لطيفا مع تلك القاسية.

1. مخاوف الخصوصية

من الواضح أن هذا هو مصدر القلق الرئيسي الذي يثيره أولئك الذين لا يبدو أنهم يحبون صدى Google والذين يهتمون جدًا بالخصوصية. نعم، يكشف صدى Google عن العديد من المعلومات التي تعلن عنها في ملفاتك الشخصية في Google، كما يكشف أيضًا عن الأشخاص الذين تتصل بهم في حساب Gmail الخاص بك. وإذا لم تكن حذرًا، فمن الممكن أن يقرأ الأشخاص الذين يتابعونك وكذلك الأشخاص الذين تتابعهم مشاركاتك. لذا، فإن صدى Google ليس بالتأكيد مخصصًا للمحادثات الخاصة.

لكن Google تناولت هذه المشكلة للتو من خلال تسليط الضوء على عدة طرق يمكنك من خلالها حماية خصوصيتك على صدى Google.

2. لا Facebook اندماج

عندما تساءل أحد الأصدقاء عن سبب عدم اتصال Google Buzz بـ Facebookأجبت على الفور أن جوجل بالطبع لا تحبها. النقطة المهمة هنا هي أن Google تطرح Gmail Buzz كـ Facebook منافس. لقد أرادت جوجل التحدي منذ فترة طويلة Facebookهيمنة Google على مجال الشبكات الاجتماعية، وأخيراً وجدوا الإجابة – صدى Google. وهذا أيضًا هو السبب وراء قرار Google بإطلاق Buzz كجزء من Gmail لأن ذلك يضمن لهم قاعدة مستخدمين فورية. هل سيتواصل صدى Google مع Facebook، لا أرى أن هذا سيحدث قريبًا، أو ربما لن يحدث أبدًا … خاصة مع Facebook النوم في نفس السرير مع Microsoft وDigital Sky Technologies، وهما من أكبر منافسي Google.

3. الضوضاء، الضوضاء، الضوضاء

عندما استيقظت هذا الصباح وتفقدت صندوق الوارد الخاص بي في Gmail، كان أول ما لفت انتباهي هو عداد الطنين – 100 مشاركة جديدة! من المؤكد أن Google Buzz يجعل حساب Gmail الخاص بي صاخبًا.

وأخشى أن هؤلاء الذين لا يحبون Buzz سيرون هذه الخدمة بهذه الطريقة – صانعة الضجيج. لذلك، قررت أن أبحث في المشاركات الجديدة ووجدت أن عددًا قليلًا جدًا من هذه “الطنينات” عبارة عن موجزات تلقائية لمواقع الويب أو المدونات الخاصة بالأشخاص. كانت غالبية الأصوات عبارة عن محادثات حقيقية أنشأها أشخاص، وأنا أعتبر ذلك ليس ضجيجًا. ولكن ما أخاف منه هو أنه بمجرد دخول المتسللين إلى Buzz والتوصل إلى طريقة تجعلك تتابع الأشخاص الذين يتابعونك. بنفس الطريقة التي تفعلها هذه “الروبوتات الآلية” معي Twitter حساب. الآن، هذا من شأنه أن يجعل صدى Google صانعًا حقيقيًا للضوضاء.

4. مجموع قتل الطنانة

تقدم مقالة دانييل ليونز في مجلة نيوزويك هجومًا لطيفًا للغاية على Google Buzz معتبراً إياها طريقة Google للقتل Twitter و Facebook. ووفقا لدانيال، فإن جوجل مهددة من قبل كليهما Twitter و Facebookومن هنا جاءت شعبية “GBuzz”.

5. صيغة البريد العشوائي

لم يبدأ الأمر بعد، ولكني متأكد تمامًا من أن مرسلي البريد العشوائي يعملون بالفعل وقتًا مضاعفًا لاكتشاف طرق إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى Gmail Buzz. آمل ألا أحصل على عدد كبير جدًا من المتابعين الذين لم أوافق عليهم لاحقًا. لكن بإعادة التفكير، أليست جميع مواقع المشاركة الاجتماعية غير مرغوب فيها بطبيعتها؟

6. منشورات الموقع التلقائية

بقدر ما أرغب في الحصول على هذه الميزة نظرًا لأنها تروج لمبدأ Google Buzz المتمثل في كونها موقعًا للمشاركة الاجتماعية، إلا أنني أتمنى ألا تتم المشاركة إلا يدويًا وليس تلقائيًا. أحب أن أقرأ عن منشورات مدونة جهة الاتصال الخاصة بي من حين لآخر ولكن ليس جميعها.

7. يشبه كثيرًا خدمة Friendfeed

لا تفهموني خطأً، فأنا أحب Friendfeed ولكني لا أحتاج إلى نسخة قطة على الرغم من أنني أرى نفسي أستخدم Google Buzz أكثر من Friendfeed الآن. في الواقع، لا يشبه صدى Google إلى حد كبير تطبيق Friendfeed فحسب، بل يشبه أيضًا Twitter و Facebook أيضًا. بطريقة ما، يعد قرار Google بوضع Buzz داخل Gmail بمثابة فترة راحة مرحب بها لعدم وجود ملف تعريف آخر على الشبكات الاجتماعية للاحتفاظ به.

8. لا يوجد تصنيف للطنين

نأمل أن تجد Google طريقة لتمكين المستخدمين من تصنيف المشاركات التي ينشرونها. بمعنى آخر، أعطنا بعض أدوات إدارة المشاركات، من فضلك.

9. لا “إعادة الضجة”

لم أحاول إعادة طنين الطنانة، أليس كذلك؟ من الجيد أن تتمكن من إضافة تعليق و”إعجاب” ومشاركة عبر البريد الإلكتروني، ولكن سيكون من الرائع أن تتمكن من إعادة نشر مشاركة تحتوي على منشورات مدونة جديدة للأشخاص الذين تتابعهم، أليس كذلك؟

10. لا يوجد مؤشر “الطنين الجديد”.

عندما ينشر أي من متابعيك مشاركة جديدة، يعرض رابط نبضات Google في صندوق بريد Gmail الخاص بك عدد المشاركات الجديدة التي تم نشرها. هذا أنيق. لكن المشكلة هي أنه عند فتح GBuzz، يتعين عليك مسح وتخمين المشاركات المنشورة حديثًا. وإذا كان لديك العديد من المشاركات في واجهتك الرئيسية، فقد تكون هذه مشكلة – ويتعين على Google حلها بسرعة.

هل واجهت أية مشكلات مع صدى Google؟