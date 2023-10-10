Rewrite this title: أهم 11 خطأ في تحسين محركات البحث (وكيفية تجنبها)…AKA أوقف الجنون!

ستساعدك المقالة التالية: أهم 11 خطأ في تحسين محركات البحث (وكيفية تجنبها)…AKA أوقف الجنون!

أعلم، أعلم أن كل شيء قد قيل وفعل، لكنني بذلت جهدًا إضافيًا وأعطيك ليس فقط 10 أخطاء، بل 11 خطأ! أخطاء يرتكبها الناس كل يوم، مرارًا وتكرارًا. ومن الجدير التكرار حتى نحن وقف الجنون.

ها نحن…

الخطأ الأول: عدم تحسين موقعك

حل: تحسين موقعك! ج أعلم أن الأمر بسيط جدًا ولكن من المدهش عدد الأشخاص الذين يقولون “لماذا لم يتم تصنيفي على رأس المحركات” وعندما تبدأ في طرح الأسئلة تكتشف أنهم لم يقوموا أبدًا بتحسين موقعهم أو العمل على بناء الروابط. يبدو أن الناس مستاؤون من الاضطرار إلى الدفع مقابل تحسين محركات البحث (لا تفهموني خطأ، إذا كان لديك المهارات والوقت، فيمكنك بالتأكيد القيام بذلك بنفسك – ولكن لا يمكنك خداع نفسك – عليك حقًا أن تمتلك المعرفة والمهارات وتصنع الوقت). ولكن عليك أن تتذكر أن إنشاء موقع وعدم الترويج له (من خلال تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والدفع لكل نقرة وجميع الطرق المختلفة المتوفرة) هو نفس فتح متجر في شارع لا يسير فيه أحد أو يقود سيارته ثم يحتفظ بالمتجر. إطفاء الأنوار، وعدم وجود لافتة ووضع الورق فوقها windows. لا أحد يعرف أنه هناك.

الخطأ الثاني: عدم إجراء بحث مناسب عن الكلمات الرئيسية وتجاهل الفرص الطويلة.

حل: كن دقيقًا في بحثك، ولا تفعل ذلك مرة واحدة ثم تنساه. استخدم أكبر عدد ممكن من الأدوات التي يمكنك الحصول عليها – انظر إلى إحصائيات الويب وانظر إلى سجلات ميزة البحث على موقعك – ​​وتعرف على ما يبحث عنه الأشخاص. الكلمات الرئيسية التي تختارها هي أساس حملتك وستحدد مدى نجاحك. إذا كانت عباراتك تنافسية للغاية، فسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على النتائج وستواجه صعوبة في هذه الأثناء. إذا كانت عباراتك عامة جدًا، فلن تحصل على تحويلات جيدة. تريد توازنًا بين العبارات التي تغطي نطاقًا أوسع قليلاً (راجع مقالتي على SearchEngineJournal للحصول على مزيد من التفاصيل حول البحث عن الكلمات الرئيسية: https://www.searchenginejournal.com/the-foundation-of-a-success-seo- حملة-الكلمات-البحث/22770/ )

الخطأ الثالث: تجاهل المحلية. أنت مقام إذا كنت لا تفعل المحلية!

حل: تأكد من إدراج موقعك في المحركات/الأدلة المحلية ذات الصلة. تأكد من تحسين موقعك للجوال!

في أبريل، ذكرت شركة comScore أن عمليات البحث عبر الهاتف المحمول ارتفعت بنسبة 90٪.

توصلت دراسة Compete للربع الأول من عام 2010 إلى أن المستهلكين يعتمدون أكثر فأكثر على أجهزتهم الذكية (iPhone وDroid وBlackberry وغيرها) للبحث عن تجار التجزئة والشركات المحلية الأخرى.

وفقًا لـ Compete، تم توجيه 1 من كل 3 من مستخدمي الهواتف الذكية إلى شركة محلية بعد العثور عليها من خلال البحث المحلي عبر الهاتف المحمول. تدعو دانييل نوهي، مديرة التكنولوجيا والترفيه في شركة Compete، الشركات المحلية إلى تحسين مواقعها لمستخدمي الهواتف المحمولة/الذكية.

الخطأ الرابع: إرسال البريد العشوائي، وحشو الكلمات الرئيسية، وإنشاء مزارع الروابط، وجميع الأشكال الأخرى من أفعال Blackhat الشائنة.

حل: على الرغم من أن إضافة مجموعة من الكلمات الرئيسية إلى الصفحة ربما يكون قد حصل على تصنيفات في وقت سابق، إلا أن هذا لم يعد هو الحال. لا تحب المحركات حشو الكلمات الرئيسية الصارخة؛ لا يحب زوار الموقع حشو الكلمات الرئيسية الصارخة في المقالات أو صفحات الموقع. لا أحب حشو الكلمات الرئيسية الصارخ في المقالات أو محتوى الموقع. حشو الكلمات الرئيسية الصارخ ليس شيئًا يجب عليك فعله، لأن حشو الكلمات الرئيسية الصارخ أمر سيء. قد تلاحظ عندما تكتب صفحات تحتوي على حشو كلمات رئيسية صارخ، أن صفحاتك لا تُقرأ جيدًا. لذا انتبه إلى جميع حشو الكلمات الرئيسية الصارخ – حشو الكلمات الرئيسية الصارخ لا يعمل، لذا يرجى إيقاف كل حشو الكلمات الرئيسية الصارخ على الفور! J (إذا لم يزعجك ذلك في القراءة، فمن المحتمل أن تكون قبعتك السوداء ضيقة جدًا – حاول إزالتها والقراءة مرة أخرى، ستلاحظ أنها كانت مروعة) هناك أشكال أخرى مختلفة من Black Hattery الشريرة بخلاف مجرد حشو الكلمات الرئيسية الصارخ – أفضل نصيحتي لك هي تجنب كل شيء. ركز على إضافة محتوى جيد يستخدم كلماتك الرئيسية بشكل طبيعي، وركز على إضافة محتوى جديد وجذب الروابط لذلك المحتوى، وركز أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المحتوى وزيادة حركة المرور والروابط – افعل كل ذلك وستكون على ما يرام.

الخطأ الخامس: مواقع النماذج، ومنشئو المواقع، ومواقع الهدية الترويجية التي تم تحسينها بالفعل .

حل: على الرغم من أنني أفهم بالتأكيد أنه ليس كل شخص مصمم ويب وليس كل شخص لديه الميزانية اللازمة لتوظيف مصمم ويب مبهج، فإن الحصول على موقع عبارة عن قالب وغير صديق لمحركات البحث بطبيعته لا يوفر لك أي شيء. ربما تكون قد دفعت القليل جدًا للحصول عليه، لكنك لن تتمكن من جذب حركة المرور إليه. (بالطبع أفترض أن حركة المرور المذكورة أعلاه هي هدف الموقع. إذا كنت تريد موقعًا، فأنت تقوم بتوجيه حركة المرور إليه يدويًا عبر الإعلانات والحملات التسويقية الأخرى، وليس تلك التي تحتاج إلى تحسينها حتى تتمكن من الاستفادة من كل “الشارع” “حركة المرور هناك سيكون موقع القالب جيدًا). إذا كنت بحاجة إلى حل منخفض التكلفة، فابحث عن قوالب متوافقة مع تحسين محركات البحث (SEO)، أو الأفضل من ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى مدونة WordPress – بمجرد تثبيتها، يمكنك العمل على إضافة المحتوى والصور ولن تحتاج إلى مصمم ويب.

الخطأ السادس: عدم إضافة محتوى فريد

حل: إذا كنت ترغب في إنشاء موقع غني بالمحتوى ومصدر شائع بين متصفحي الإنترنت، فإن إضافة محتوى عالي الجودة وفريد ​​من نوعه أمر لا بد منه. من المؤكد أن محركات البحث تحب ذلك أيضًا. إنه يوضح لهم أن موقعك يستحق التصنيف لأنه ينمو بشكل نشط بالمعلومات المتعلقة بموضوع موقعك. يرجى ملاحظة أنني قلت بضع كلمات مهمة: ولا تفهموني خطأ، فإن إعادة نشر محتوى الأشخاص الآخرين (مع الرابط المناسب والائتمان لهم) هي طريقة رائعة لمشاركة المعلومات مع زوار موقعك وأنا أؤيد ذلك تمامًا. ولكن إذا كان موقعك مجرد محتوى مجمع من مصادر أخرى، فلن تفعل ذلك أيضًا. إذا قمت بنشر محتوى خاص بأشخاص آخرين، فابدأه أو أنهيه بأخذك للمعلومات. تقديم بعض البصيرة والرأي والتعليقات. إنه يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام لزوار الموقع ويخلق سببًا لعودتهم إلى موقعك – ​​يجب أن ينتظروا بفارغ الصبر لمعرفة ما ستقوله بعد ذلك.

الخطأ السابع: الذهاب بسعر رخيص!

حل: “أنت تحصل على ما تدفعه مقابل” عبارة استمرت على مر العصور لسبب ما. انها حقيقة! كثيرًا ما أرى أشخاصًا ينجذبون إلى خدمات تحسين محركات البحث الأرخص أو ما هو أسوأ من ذلك: عمليات إرسال جماعية إلى مئات المواقع وهم سعداء جدًا لأنهم يدفعون القليل جدًا. ولكن في معظم الحالات، تتراكم هذه الرسوم الشهرية الصغيرة بمرور الوقت ولا تحصل حقًا على أي نتائج منها، لذلك قد تحرق هذه الأموال أيضًا. إن الإنفاق بحكمة والتسوق بسعر ليس أمرًا سيئًا على الإطلاق، ولكن نادرًا ما يكون الشراء بسعر رخيص مفيدًا. اقتراحي: كن مقتصدًا ولكن حكيمًا.

الخطأ الثامن: استخدام برنامج التقديم الجماعي.

حل: لقد أشرت إلى هذا في الرقم سبعة ولكن الأمر يستحق التكرار. لن يؤدي التقديم الجماعي لمئات أو آلاف المحركات إلى وضع موقعك في المقدمة. ‘قال ناف.

الخطأ التاسع: تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي/الشبكات (Twitter, Facebook, YouTube، مدونة الخ)

حل: إن تحسين محركات البحث (SEO) ووسائل التواصل الاجتماعي مترابطة بطريقة لا يرغب الكثير من الأشخاص في الاعتراف بها أو الاعتراف بها. وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد اتجاه عابر يمثل إلهاءً عن “العمل الحقيقي” – حيث تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على تحسين محركات البحث ويمكن أن تزيد من التعرض وحركة المرور لموقعك. ليس من الضروري أن يعجبك ذلك، ولكن عليك أن تفعله (إذا كنت مهتمًا بإبقاء موقعك في المقدمة). إذا كان الأمر ساحقًا، فابدأ بالقبض على قاتل Facebook قم برفع صفحة المعجبين والعمل على بناء المعجبين، ومن ثم تقديمها Twitter ثم انتقل إلى YouTube. لا بأس أن تفعل ذلك على مراحل، فقط تأكد من أنك تعمل على إتقان وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطأ العاشر: عدم البقاء على اطلاع بالتغيرات في الصناعة.

حل: تقوم محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بإجراء تغييرات غالباً. يعد البقاء على اطلاع دائم أمرًا مهمًا لعدة أسباب: فأنت تريد التأكد من أن موقعك متطور ويستفيد من جميع الاستراتيجيات والتقنيات التي أثبتت نجاحها، وتريد أيضًا التأكد من أنك لا تضيع وقتك في الأشياء القديمة التي لا يعمل. يعد SearchEngineJournal مكانًا رائعًا للبقاء على اطلاع دائم وسماع كل الأحدث والأفضل!

الخطأ الحادي عشر: القفز على عربة كل اتجاه يظهر.

يعد تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا أساسيًا وبسيطًا جدًا – التزم بالخضرة الدائمة وستكون جاهزًا للانطلاق.

حل: أعلم، أعلم، أولاً قلت ابق على اطلاع، الاستراتيجيات الجديدة جيدة ثم قلت لا تقفز على كل الاتجاهات الجديدة التي تظهر. لذا اسمحوا لي أن أوضح…. إن البقاء على اطلاع دائم والاستماع إلى الاتجاهات أمر مهم، ولكن استخدام ذكائك وحسك السليم لتحديد أي من الاستراتيجيات الجديدة تستحق التجربة هو أمر في غاية الأهمية. اسأل دائمًا عن السبب وراء الإستراتيجية الجديدة. إذا بدا الأمر قائمًا على الخداع وليس شيئًا من المحتمل أن يستمر، فمن المحتمل أنك تريد تجنبه.

هناك في الواقع الكثير من الأخطاء ولكنني سأرى ما ستقولونه الآن يا رفاق وسأعود بالمزيد قريبًا! تأكد من مشاركة أسئلتك وتعليقاتك وإضافة الأخطاء التي ترى الأشخاص يرتكبونها. معا يمكننا وقف الجنون!