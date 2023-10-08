Rewrite this title: أهم 15 شيئًا مجانيًا يجب على كل موقع للتجارة الإلكترونية القيام به بعد إطلاقه

ستساعدك المقالة التالية: أهم 15 شيئًا مجانيًا يجب على كل موقع للتجارة الإلكترونية القيام به بعد إطلاقه

فيما يلي قائمة بأهم 15 أمرًا يجب على كل مالك/مسوق للتجارة الإلكترونية القيام بها بعد إطلاق موقعه الجديد. لا أقوم بتضمين أي شيء مثل البحث عن الكلمات الرئيسية، أو التحليل التنافسي، أو تحسين محركات البحث في الموقع، أو إنشاء محتوى فريد/غني بالكلمات الرئيسية، أو أي شيء آخر يتم إجراؤه بشكل عام قبل إطلاق الموقع. مع ما يقال، إليك أفضل 15…

1. قم بإنشاء ملف sitemap.xml (وملف robots.txt)

– سيؤدي هذا إلى فهرسة موقعك الذي تم إنشاؤه حديثًا بواسطة محركات البحث. يمكنك اختيار الارتباط بخريطة الموقع مباشرة من موقع الويب الخاص بك، أو يمكنك اختيار تحميل خريطة الموقع الخاصة بك باستخدام أدوات مشرفي المواقع من Google، وBing Webmaster Central، وYahoo Site Explorer. هناك عدد من المواقع عبر الإنترنت التي ستنشئ خريطة موقع مجانية لك (طالما أن موقعك أقل من عدد معين من الصفحات).

*Note – قد ترغب أيضًا في إعداد ملف robots.txt لمنع محركات بحث معينة من فهرسة الصفحات غير المرغوب فيها في موقعك. يُستخدم هذا لإزالة المحتوى المكرر، والحفاظ على “مساحة الزحف” (كما أحب أن أسميها)، وإبعاد الصفحات غير المرغوب فيها عن الفهرس (مثل صفحة سلة التسوق الخاصة بك).

2. إعداد خلاصات المنتج

– قد يكون إعداد خلاصات المنتج المُحسّنة بشكل جيد أمرًا شاقًا في البداية، ولكنه يستحق الجهد المبذول. ويمكن بعد ذلك إرسال موجز البيانات مجانًا إلى أماكن مختلفة مثل Google وMSN Shopping وTheFind وPrice.com وmyTriggers.com وPriceSCAN. هناك أيضًا خدمات مدفوعة تعمل على هياكل التسعير القائمة على تكلفة النقرة (CPC) والنسبة المئوية. سوف تكسبك خلاصات البيانات المزيد من الحركة والمبيعات الناتجة. لا يوجد سبب وجيه لعدم تقديم واحدة إلى جميع المنافذ المجانية.

3. أرسل إلى DMOZ والأدلة المتخصصة الأخرى المجانية

– يعد مشروع الدليل المفتوح أو DMOZ أحد أفضل الروابط المجانية التي يمكنك الحصول عليها. يجب على كل موقع جديد (تجارة إلكترونية أو غيرها) أن يقدم موقعه إلى DMOZ عند إطلاقه. ونظرًا للكم الهائل من الإدخالات، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت (أشهر) حتى يتم تضمين موقعك. كن صبورًا، غالبًا ما يتم تضمين المواقع عالية الجودة. إذا كنت تعمل كموقع صغير أو موقع تابع – حسنًا، جرب حظك في مكان آخر.

– يوجد عادةً أيضًا عدد من الأدلة المتخصصة التي ستتمكن من إرسال موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك إليها. إذا كان مصممًا بشكل جيد وجذابًا من الناحية البصرية، فأرسله إلى أي عدد من معارض وأدلة CSS. إذا كنت تبيع بطاقات بار ميتزفاه، فحاول تقديمها إلى الأدلة اليهودية. كن مبدعًا في عمليات البحث الخاصة بك ويجب أن تجد بعض الأدلة السهلة والمجانية وذات الصلة التي تستحق وقتك وجهدك لتقديمها إليها.

*Note – لا تنس أن تقدم إلى الدلائل المحلية المجانية!

4. قم بالتسجيل في Google Analytics

– لا تعد تحليلات Google أمرًا ضروريًا لأي موقع ويب أو تجارة إلكترونية أم لا. إنه مجاني تمامًا للاستخدام وهو برنامج تحليلي قادر جدًا – يكفي لمعظم المواقع عبر الإنترنت. كل ما تحتاجه هو عنوان Gmail ثم وضع رمز التحليلات على موقعك، وستكون جاهزًا للبدء.

*Note – لا تنس إعداد الأهداف ومسارات التحويل. تذكر أيضًا تصفية عنوان IP الخاص بك وعنوان IP الخاص بأي شخص آخر يعمل على الموقع. أخيرًا، قد ترغب في الاستفادة من إحدى الميزات الأحدث وتثبيت تتبع وقت تحميل الصفحة.

5. 301 أعد توجيه عناوين URL المختلفة لصفحتك الرئيسية لتكون متسقة

– على الرغم من أن هذا قد يبدو كتعديل بسيط، إلا أنه قد يكون في الواقع هو الفرق بين ترتيب موقعك في الصفحة الأولى أو الصفحة الرابعة. إذا كان عنوان URL لموقعك هو http://www.CustomerRave.com ولكن لديك أيضًا http://CustomerRave.com (إلى جانب الأشكال الأخرى مثل /index.htm)، فأنت تقوم بإنشاء محتوى مكرر ونشر عصير الارتباط الخاص بك عبر عناوين URL متعددة. من الممارسات القياسية استخدام إعادة التوجيه 301 لدمج كل هذه الصفحات في عنوان URL واحد. أي إصدار تختاره متروك لتقديرك.

6. قم بالتسجيل في أدوات مشرفي المواقع من Google ومركز مشرفي المواقع

– هذه الخطوة بسيطة للغاية، ويمكن أن تزودك بمجموعة متنوعة من نقاط البيانات المفيدة التي ستسمح لك بإدارة موقعك بشكل أكثر فعالية. ستتمكن من تتبع الروابط الخلفية، والنقرات/مرات الظهور/نسبة النقر إلى الظهور في البحث العضوي، ومتوسط ​​وقت تحميل الموقع، وأخطاء HTML، والكلمات الرئيسية الأكثر أهمية، وغير ذلك الكثير. كل ما عليك فعله هو تسجيل موقعك والتحقق باستخدام إحدى الطرق المختلفة. أقترح التحقق من خلال العلامات الوصفية أو تحميل ملف على الخادم الخاص بك. إنها بسيطة بشكل لا يصدق، ولكنها مفيدة بشكل لا يصدق. قد ترغب أيضًا في إعداد حساب مع Bing Webmaster Central – إصدار Microsoft من أدوات مشرفي المواقع من Google.

*Note – لا تنس تحديد النطاق المفضل لديك، بالإضافة إلى أهدافك الجغرافية.

7. أرسل بيانًا صحفيًا

– إرسال بيان صحفي أمر لا بد منه. كل ما يتطلبه الأمر هو مقدمة بسيطة عن شركتك، وما تبيعه، وما يجعلك فريدًا، وما إلى ذلك. بينما يمكنك دفع الكثير من المال لتوزيع هذا البيان الصحفي، هناك أيضًا عدد كبير من المواقع المجانية التي ستتيح لك التوزيع مجانًا (وبعضها يسمح لك بتضمين روابط خلفية). بعض المواقع الأكثر شهرة هي PR.com، PRlog.org، OpenPR.com، Free-Press-Release.com، 1888PressRelease.com، i-Newswire.com، 24-7PressRelease.com، TheOpenPress.com، PRUrgent.com، PressMethod.com، وبالطبع eCommWire.com.

8. ابدأ مدونة مجانية

– يعد التدوين طريقة رائعة لجذب جمهورك وتأسيس نفسك كسلطة في مجال عملك وشبكتك وبناء روابط خلفية عالية الجودة. استخدم منصة مجانية مثل Blogger أو WordPress ويمكنك بدء مدونة الشركة في أقل من 30 دقيقة. يمكنك أيضًا الدفع مقابل استضافة المدونة على نطاقك – وفي كلتا الحالتين، الأمر متروك لك.

*Note – لا تنس إعداد موجز RSS لمدونتك! فيما يلي المزيد من نصائح التدوين الأساسية التي يمكنك وضع إشارة مرجعية عليها.

9. إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي

– في الوقت الحاضر يبدو أن كل عمل تجاري في كل صناعة لديه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أنه لا تحتاج كل صناعة حقًا إلى أن تكون قيد التشغيل Facebookيجب أن يكون كل موقع للتجارة الإلكترونية. إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي على الـ 3 الكبار – Facebook, Twitter، ولينكدين. قد ترغب أيضًا في إنشاء حسابات على Youtube أو Quora أو Flickr أو MySpace أو Scribd أو أي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ذات الصلة بمكانتك. على سبيل المثال، قد يرغب بائع تجزئة لمنتجات الأطفال في إنشاء حساب على CafeMom. استخدم أفضل حكم لديك لتحديد الحسابات التي تستحق وقتك، وأيها لا يستحق ذلك. ليس هناك فائدة من إنشاء حساب إذا كنت لن تشارك في المجتمع وتحافظ على تحديث معلوماتك.

10. أنشئ حسابات مرجعية اجتماعية وابدأ في وضع إشارة مرجعية على أهم صفحاتك

– تعد الإشارات المرجعية الاجتماعية طريقة رائعة لكسب حركة المرور والروابط الخلفية. على الرغم من أن الروابط ليست موثوقة مثل المصادر الأخرى، إلا أنها ستؤدي إلى فهرسة موقعك بشكل أسرع وهي نقطة بداية رائعة لأي موقع تجارة إلكترونية تم إطلاقه للتو. اللاعبون الرئيسيون هم Reddit، وDigg، وDelicious، وFolkd، وFark، وDiigo، وSlashdot، وStumbleUpon. تعد Wists وKadooble وFancy وNuji أيضًا من مواقع التسوق الاجتماعي الرائعة التي تسمح لك بوضع إشارة مرجعية على منتجاتك والحصول على حركة المرور/الروابط الخلفية. هناك الآلاف من المواقع الأخرى لوضع الإشارات المرجعية الاجتماعية، ولكن ما لم يكن لديك قدر غير محدود من الوقت والموارد لتكريسها لهذا – أقترح عليك الالتزام بالمواقع الكبيرة والمشاركة بنشاط. من الأفضل أن يكون لديك عدد قليل من حسابات الإشارات الاجتماعية ذات الوزن، بدلاً من المئات التي يتم إهمالها.

11. قم بالتسجيل في HARO

– يعد HARO (أو مساعدة المراسل) أحد أفضل الأماكن على الإنترنت للعلاقات العامة المجانية، إن لم يكن أفضلها. إنها خدمة مجانية تمامًا تعتمد على الاشتراك وتتكون من رسائل بريد إلكتروني مدتها 3 أيام محملة باستفسارات من وسائل الإعلام المختلفة. وهي مكونة من الصحفيين والمدونين الذين يبحثون عن آراء الخبراء والقصص والمنتجات. إنه أمر لا يحتاج إلى تفكير لأي موقع للتجارة الإلكترونية. لديك الفرصة لكسب التغطية الإعلامية على مجموعة واسعة من المنافذ – من الأكبر إلى الصغيرة نسبيًا.

*Note – هناك خدمات مماثلة، ولكنها أصغر حجمًا، تحاكي فعليًا HARO – اتصال المراسل، ومعدل عرض الملعب، وقائمة Flacklist (فكر في Facebook يلتقي HARO)، على سبيل المثال لا الحصر. كلها مجانية وبالتأكيد تستحق وقتك.

12. قم بإعداد تنبيهات Google لمراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية (والمنافسين)

– يعد إعداد تنبيهات Google أمرًا بسيطًا قدر الإمكان. قم بزيارة google.com/alerts واكتب المصطلحات التي تريد أن يتم إعلامك بها بمجرد تضمينها في أي صفحات ويب مفهرسة جديدة. يعد هذا أمرًا رائعًا لمراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية – ليس فقط علامتك التجارية، ولكن أيضًا تلك الخاصة بمنافسيك. كما أنه رائع لمراقبة كلماتك الرئيسية الأكثر أهمية. قد تجد فرصًا جديدة أو إلهامًا سريعًا نسبيًا. وأفضل ما في الأمر أنه مجاني، ولا تحتاج حتى إلى حساب Gmail لاستخدامه.

13. استفد من كوبونات Google Adwords المجانية بقيمة 75 دولارًا

– هناك العديد من الأسباب التي تدفع موقع التجارة الإلكترونية إلى تجربة Google Adwords مرة واحدة على الأقل. يمكن أن يمنحك فكرة أفضل عن حجم البحث الفعلي لكلمات رئيسية محددة، ويتيح لك معرفة الكلمات الرئيسية التي يحقق موقعك أفضل أداء لها، ويتيح لك اختبار نسخ الإعلانات/العروض الترويجية/الصفحات المقصودة/والرسائل التسويقية المختلفة، ويمكنك الحصول على 75 دولارًا رصيد مجاني عند بدء حساب جديد! ليس هناك سبب وجيه لعدم إعطائها فرصة …

14. قم بالتسجيل و/أو التحقق من صفحات البحث المحلية الخاصة بك

– إذا كنت موقعًا للتجارة الإلكترونية وله واجهة متجر فعلية، فيجب عليك المطالبة بصفحات البحث المحلية الخاصة بك والتحقق منها. تعد أماكن Google، وYelp، وYellowpages، وCitySearch، وSuperPages، وInsiderPages، وMerchant Circle، وBing Local، وYahoo Local هي الأماكن الأولى التي يتم تحسينها. يعد البحث المحلي أمرًا مختلفًا تمامًا…ولكن الاشتراك في صفحات الأماكن الخاصة بك والتحقق منها هو الخطوة الأولى للحصول على زيارات محلية إضافية.

15. قم بإبلاغ جميع جهات الاتصال الخاصة بك عن موقعك الجديد

– يبدو هذا أمرًا بديهيًا، لكنك ستفاجأ بعدد الأشخاص الذين ينسون ببساطة استخدام قاعدة بياناتهم الحالية للمساعدة في نشر الكلمة حول أعمالهم الجديدة. يمكنك اختيار استخدام البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو البريد التقليدي.

*Note – لا تنس الارتباط بموقعك على الويب وأي حسابات اجتماعية ذات صلة في جميع توقيعات بريدك الإلكتروني بدءًا من تاريخ الإطلاق فصاعدًا.

كانت هذه التكتيكات الأخيرة قريبة جدًا… لكنها لم تنجح. – إما لأنها كانت متقدمة جدًا بالنسبة لمالك موقع التجارة الإلكترونية العادي، أو أنها لا تحظى بأولوية كبيرة بما يكفي بعد الإطلاق الأولي للموقع، أو أنها تستغرق وقتًا طويلاً لتصبح فعالة، أو تتطلب الكثير من الموارد، أو لأنها ليست ضرورية تمامًا لتشغيل موقع ناجح. موقع التجارة الإلكترونية. كانت هناك أيضًا العديد من الطرق الأخرى لتسويق موقع التجارة الإلكترونية الجديد الخاص بك والتي لم يتم تضمينها، وذلك ببساطة لأنها تكلف المال.

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تسويق المادة

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ربط رسائل البريد الإلكتروني لطلب

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الهبات والتبرعات ومراجعات المنتجات

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التقديمات إلى الدلائل العامة

إنشاء قائمة صحفية والاتصال بجميع المدونين / الصحفيين في مجال تخصصك

نأمل أن يكون جميع العاملين في مجال التجارة الإلكترونية قد قاموا بالفعل بإزالة معظم العناصر من هذه القائمة… وإذا لم تقم بذلك – فماذا تنتظر؟ كلما أسرعت في البدء، كلما بدأت في زيادة عدد الزيارات بشكل أسرع والبدء في جني المزيد من المال.

هل لديك أي نصائح خاصة بك، أو لا توافق على أي شيء في هذه القائمة، أو تشعر أن هناك شيئًا رئيسيًا نسيت تضمينه؟ يسعدني سماع تعليقاتكم وأتمنى أن أقرأ تعليقاتكم…