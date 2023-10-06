Rewrite this title: أهم 4 اتجاهات استراتيجية لتحسين محركات البحث يجب مراقبتها في عام 2013

ستساعدك المقالة التالية: أهم 4 اتجاهات استراتيجية لتحسين محركات البحث يجب مراقبتها في عام 2013

شهد العام الماضي زوبعة أخرى من التغييرات والتطورات في تكنولوجيا البحث، مع 65 تحديثًا لخوارزمية جوجل في شهري أغسطس وسبتمبر فقط. إن تطوير المواقع ذات الأداء الجيد يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة بحيث يكون من السهل الانخراط في التغييرات التكتيكية اليومية في كل مرة تقوم فيها محركات البحث بشيء جديد. الشركات التي ستستمر في تأمين أعلى نتائج محرك البحث (SERPs) هي تلك التي تنظر إلى المشهد الرقمي من وجهة نظر شاملة وتفهم المحرك الرئيسي وراء تغييرات Google التي لا تنتهي أبدًا: تقديم أفضل النتائج الممكنة للباحثين. نظرًا لأن متصفحي الإنترنت اليوم يبحثون عن معلومات من عدد متزايد من الأجهزة والمواقع، فإن التدفق المستمر لتحديثات الخوارزمية أمر ضروري ومفهوم. مع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك أفكاري وتوقعاتي حول اتجاهات وتطورات تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن أن نتوقعها في عام 2013 – وكيفية المساعدة في ضمان عدم ضياع مؤسستك في المراوغة.

1. الجودة هي تحسين محركات البحث الجديدة

هل يمكن للآلة أن تقرأ مقالًا فعليًا وأن تكون لديها القدرة على إصدار حكم شخصي على ما إذا كانت المقالة “جيدة” أم لا؟ إنه أمر مخيف بعض الشيء، ولكن الجواب هو ربما محدد. في حين أننا بعيدون عن تسليم أنظمة الدفاع الوطني لدينا إلى Skynet، فإن محركات البحث تتقدم بسرعة نحو هدف فهم ما إذا كان المحتوى الخاص بك جيدًا بالفعل. في عام 2013، ستواصل محركات البحث تحسين قدرتها على الحكم على قيمة محتوى الموقع.

لقد أصبح Google خبيرًا في تحديد ما يميز موقع الويب الرائع عن موقع الويب المتوسط يحدد أكثر من 20 مبدأ توجيهيًا أسلوبيًا وموضوعيًا وهيكليًا ليتبعها منشئو المحتوى. ستتم إزالة تصنيفات المواقع التي تنخرط في تكتيكات تنتهك هذه الإرشادات، مما يسمح للمواقع التي تلبي الإرشادات بالارتقاء في التصنيف.

إذًا كيف يمكنك تمييز موقعك عن مواقع منافسيك؟ مع تساوي كل الأمور الأخرى، فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي المحتوى الجيد. من الأهمية بمكان أن يمتلك فريقك العملية الصحيحة لإنشاء محتوى ملائم ومقنع وجذاب على أساس ثابت. للقيام بذلك، قد ترغب في أن تسأل نفسك الأسئلة التالية:

هل لديك عملية تحريرية؟

هل تعرف الفرق بين الخبير والكاتب؟

هل يحتوي المحتوى الخاص بك على أخطاء نحوية أو إملائية؟

هل تقدم رؤى جوهرية جديدة؟

هل المحتوى الخاص بك جيد بما يكفي للنشر في مجلة؟

2. يلعب الاجتماعية دورا هاما

سوف تؤثر الشبكات الاجتماعية بشكل متزايد على تصنيفاتك. وفي عام 2013، سنشهد توازنًا أكبر بين ثقل تأثيرات البحث الواقعية والاجتماعية. سوف تستهلك المحركات كميات هائلة من البيانات حول التواجد الاجتماعي للمستخدم، بما في ذلك الجغرافيا والتأثير والأصدقاء والاهتمامات.

ولتحقيق هذه الغاية، بدأت جوجل في بناء الإشارات الاجتماعية في خوارزميات البحث، و Facebook أعلنت عن خطط لتطوير ميزة بحث قوية باستخدام ثروتها من البيانات الاجتماعية. Facebook قام بإنشاء رسم بياني مترابط لمليار من العلاقات الإنسانية والإعجابات والتفضيلات. وبغض النظر عن قضايا الخصوصية، فهذا يمثل رصيدًا استراتيجيًا سيؤثر على مستقبل عمليات البحث.

ومن الواضح أن المستهلكين لا يريدون الحقائق فحسب، بل ينجذبون بشكل متزايد إلى آراء وتجارب أقرانهم. لذلك ليس من المستغرب أن ترتبط التصنيفات العالية في Google ارتباطًا وثيقًا جدًا بالإشارات الاجتماعية بدءًا من النشاط Twitter, Facebook و YouTube. لقد بدأنا للتو في رؤية كيف يتم ذلك.

3. التوافق مع الهاتف المحمول ليس خيارًا

إنها ضرورة. نظرًا لأن العديد من المواقع تشهد زيادات سنوية مكونة من رقمين في حركة مرور الهاتف المحمول، فإن الموقع الذي لا يتوافق مع متطلبات أجهزة الهاتف المحمول سيفقد نسبة مئوية متزايدة من حركة مرور البحث. ستبحث محركات البحث عن نفس العناصر في موقع الهاتف المحمول التي تبحث عنها في موقع ويب قياسي: الكلمات الرئيسية وعلامات العنوان والروابط والمحتوى عالي الجودة. لكن تذكر أن سلاسل استعلام الهاتف المحمول أقصر بنسبة 25 بالمائة في المتوسط ​​من عمليات البحث على سطح المكتب. ومع المساحة المرئية المحدودة وأساليب البحث المكثفة، سيكون من الأهمية بمكان تضمين البحث والتطوير والتحسين والقياس الذي يركز بشكل صارم على تجربة الهاتف المحمول.

بعيدًا عن الكلمات الرئيسية وأساليب الارتباط، ضع في اعتبارك تجربة مستخدم الهاتف المحمول، والأهم من ذلك، توقعات مستخدمي الهاتف المحمول. أشار ثلثا مستخدمي الهواتف الذكية إلى أن بطء تحميل مواقع الويب يعد أحد أكبر أسباب الإحباط لديهم، حيث توقع 64 بالمائة تحميل الموقع في غضون أربع ثوانٍ. ستؤدي الصور الكبيرة والاستخدام المفرط للفلاش أو المحتوى المتحرك إلى إبطاء وقت تحميل موقع الجوال الخاص بك ويجب تجنبه.

4. الرسم البياني للمعرفة

في عام 2013، سنرى محاولة Google للإجابة على الأسئلة الأكثر تعقيدًا مباشرةً في SERPs باستخدام الرسم البياني للمعرفة في جوجل. إن أبسط طريقة لفهم “الرسم البياني المعرفي” هي فحص الجانب الأيمن العلوي من شاشتك على Google بعد البحث عن “Harrison Ford”. ستشاهد لوحة توضح بالتفصيل إحصائيات فورد الحيوية متبوعة بأفلامه الأكثر شهرة، بالإضافة إلى قائمة “يبحث عنها الأشخاص أيضًا” والتي تعرض اقتراحات لعمليات البحث ذات الصلة بناءً على عمليات البحث التي أجراها آخرون لديهم اهتمامات مماثلة.

لا يزال مستودع الرسم البياني للمعرفة في Google في بداياته، وهو عبارة عن مجموعة من حوالي 18 مليار حقيقة حول 570 مليون “كائن” معروضة بطريقة توفر بشكل بديهي عدة لوحات من الإجابات المحيطة بالمعلومات المرتبطة عادةً باستعلام البحث الخاص بك. من خلال فهم كيفية الاستفادة من المصادر الأساسية للمعلومات الموثوقة في الرسم البياني المعرفي، يمكن للعلامات التجارية تحسين تواجدها والاستفادة من فرص العرض. تعد ويكيبيديا، أحد أفضل مصادر المعلومات للبحث في الرسم البياني المعرفي، مكانًا رائعًا للبدء. قم بتطوير صفحة ويكيبيديا إعلامية عالية الجودة حول علامتك التجارية والتحقق من صحة الصفحة من خلال الارتباط بمصادر موثوقة. لاحظ كيف يؤثر ذلك على النتائج الموجودة على اللوحة اليمنى لنتائج البحث. قم بتدوين المصادر ذات الصلة التي يتم عرضها للحصول على أفكار حول كيفية التأثير على تلك المعلومات.

مع استمرار Google في تجربة هيكلة معلوماتها لتحسين تجربة الباحث، سيحتاج المسوقون ومحترفو تكنولوجيا المعلومات على حدٍ سواء إلى صياغة محتوى يحقق أداءً جيدًا و يحفز الباحثين على تجاوز صفحة النتائج لقراءة القصة الكاملة.

خلاصة القول، إن تطوير المحتوى ذي الصلة والقيم لجمهورك سيكون مفتاح نجاحك. المحتوى الذي يخدم غرضًا يتجاوز الشراء أو البيع – والذي يمكّن المستخدم من حل مشكلة ما – سيكون عاملاً رئيسيًا في تحديد من ينجح في البحث والتواصل الاجتماعي ومن يسقط من مرتبة التصنيف.

ما هي بعض توقعاتك لتحسين محركات البحث لعام 2013؟