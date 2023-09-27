Rewrite this title: أهم 4 تحديات تواجه العلامات التجارية التي تستخدم وكالات تحسين محركات البحث الدولية

ستساعدك المقالة التالية: أهم 4 تحديات تواجه العلامات التجارية التي تستخدم وكالات تحسين محركات البحث الدولية

البحث الدولي عمل صعب وفوضوي ومعقد.

يمكن للوكالات إضافة قدر كبير من القيمة من خلال المعرفة والخبرة المحددة في تحسين محركات البحث الدولية، ولكنها يمكن أن تكون باهظة التكلفة أيضًا. تريد حقًا التأكد من حصولك على أكبر عائد على استثمارك.

ستجد في هذا العمود نصائح عملية لمساعدة العلامات التجارية في تحقيق المزيد من الاستفادة من الوكالات وقنوات تحسين محركات البحث العالمية.

ما الذي يمثل تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بتحسين محركات البحث الدولية؟

مثل كل شيء آخر في التسويق الرقمي، في البحث الدولي لا توجد معايير على مستوى الصناعة أو معايير موضوعية – فقط أفضل الممارسات تختلف على نطاق واسع.

تعد العالمية مجالًا مهمًا غالبًا ما يواجه سير عمل ونتائج سيئة التنسيق وعشوائية.

لماذا هذا صعب جدا؟

أولاً، دعونا نعترف بالحقيقة: إن تحسين محركات البحث (SEO) هي قناة صعبة.

البحث الدولي معقد وديناميكي ومتعدد التخصصات. ولذلك، تحتاج معظم الفرق الداخلية إلى الدعم من الوكالات التي تعرف المساحة جيدًا.

ما يميلون إلى العثور عليه، لسوء الحظ، هو الكثير من أساليب “التعويض بسرعة”. وفي حين أن هذا أمر مفهوم في مجال ناشئ، فإن العلامات التجارية تستحق وتتطلب الأفضل.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعقيد المجال، وجزئيًا إلى قدرات الوكالات الدولية التي عادة ما تكون غير متطورة ومبالغ فيها.

واليوم أصبح هذا الأمر أصعب من أي وقت مضى، وذلك بسبب المنافسة على المواهب في مجال التسويق عبر البحث.

1. إن تحسين محركات البحث الفنية أمر صعب بما فيه الكفاية

يبدأ التعقيد بتحسين محركات البحث الفنية. تختلف متطلبات الخبرة المتخصصة حسب البلد والمنطقة.

بينما تحافظ Google على التفوق العالمي، هناك مناطق في العالم لا تهيمن عليها Google.

الصين، حيث يحكم بايدو، أو روسيا حيث ياندكس. في كوريا، هو Naver. في اليابان، Google مع Yahoo! تطور (أو ربما يكون Yahoo! مع تطور Google).

هذه مجموعة واسعة من المعرفة التي يجب على وكالة واحدة أن تتقنها بالكامل.

وحتى بدون النظر إلى محرك البحث المهيمن في منطقة ما، فإن الشركات العالمية التي ترغب في مراقبة، على سبيل المثال، خرائط الموقع وإحصائيات الفهرسة حسب المنطقة.

عادةً ما يعني ذلك إنشاء حسابات متعددة في Google Search Console (أو اختر نكهة حسب البلد) وجمعها في عرض مشترك، ثم استخدام أداة تابعة لجهة خارجية فوقها لعمليات الزحف والحصول على رؤى أعمق.

2. متطلبات المحتوى الدولية ضخمة

ثم ننتقل إلى جانب المحتوى الخاص بـ SEO.

إن الاحتياجات الواضحة للبحث العالمي هي الترجمة والتعريب والبحث عن الكلمات الرئيسية التي يتم إجراؤها بدقة باللغة الأم، مع مراعاة اللهجات والعادات أو السلوكيات المحلية.

ولكن على نطاق أوسع، يحتاج هذا العمل إلى اتخاذ قرارات استراتيجية المحتوى بدقة، والتي، إذا تم تنفيذها بشكل فعال، يجب أن تركز على الإشارات والرسائل ذات الصلة على الصفحة التي تقود العملاء والمحتملين إلى أسفل مسار التحويل نحو هدف التحويل.

لا يمكن إهمال هذا العمل.

3. البحث المدفوع له مشاكله الخاصة

على جانب البحث المدفوع، لا يقتصر الأمر على أن البحث عن الكلمات الرئيسية وفقًا للمعايير السابقة يجب أن يكون دقيقًا فحسب، بل يجب أن تحافظ إستراتيجيات عروض الأسعار والمطابقات السلبية على التحكم في الإنفاق الإعلاني لضمان أن الافتقار إلى الإدارة المستمرة لا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقرات بشكل متهور.

يجب أن تكون الصفحات المقصودة سريعة وتقدم الأداء، مع الأخذ في الاعتبار السلوكيات والتوقعات الخاصة بكل بلد والإقليمية.

يعد هذا أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للفرق الداخلية عندما تنتشر عبر بلدان ومناطق متعددة، ولكن لسوء الحظ، تواجه معظم الوكالات صعوبة هنا أيضًا.

4. آثار أقدام الوكالات الكبيرة مقابل آثار أقدام الوكالات الصغيرة والذكية

تقليديًا، يقدم موفرو الوكالات الكبار ذوو البصمة العالمية أكبر قدر من الدعم الدولي للبحث.

لدى مثل هذه الوكالات مكاتب في كل المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

لديهم عملاء من الدرجة الأولى. لديهم شراكات مع أكبر مزودي التكنولوجيا.

كل هذا رائع. ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة: إنهم ليسوا جيدين جدًا في القيام بالعمل العالمي.

تتمتع العديد من هذه الوكالات بتغطية عالمية تم إنشاؤها من خلال عمليات الاستحواذ على مر السنين.

زودت عمليات الاستحواذ هذه المتجر الموجود في المنطقة بعلامة لوضعها فوق الباب تحمل العلامة التجارية كجزء من “الوكالة الكبيرة” ولكن دون أي عمل على التكامل بخلاف نقل عنوان البريد الإلكتروني للجميع، وإضافة المزيد من الاجتماعات إلى التقويمات، وإخضاعها للتنفيذ. مختلف الانحرافات التشغيلية والتي تقودها الموارد البشرية.

معظم هذه المتاجر الموجودة في المنطقة لا تتم إدارتها مركزيًا. إنها في الأساس وكالات محلية مستقلة ولكنها تابعة وتفتقر إلى العمليات العالمية الفيدرالية والمركزية.

ولأن الوكالات المستقلة أكثر مرونة، فإنها غالبًا ما تتمتع بميزة فريدة.

نظرًا لأنها عادة ما تكون أصغر حجمًا وأكثر مرونة من الشركات القابضة، فهي غالبًا ما تكون قادرة على التركيز على الأساليب الشاملة وتكون متكاملة حسب التصميم.

وحتى بدون وجود شبكة من المكاتب في جميع أنحاء العالم، يمكنهم التعامل مع البحث الدولي باستخدام نهج مركزي، وأحيانًا حتى تحت نفس السقف (الافتراضي).

لهذه الأسباب، أميل إلى تفضيل الوكالات المستقلة الأصغر حجمًا والأصغر حجمًا للعمل العالمي، حتى بدون البصمة الكبيرة للشركات القابضة.

عادةً ما يركزون بشكل أكبر على القيام بعمل معقد لتحسين محركات البحث (SEO) بشكل جيد ويمكنهم تنفيذه حقًا، وليس مجرد بيعه.

هناك بطبيعة الحال أمثلة جيدة لشركات قابضة ضخمة تؤدي أعمالها على المستوى العالمي بشكل جيد.

قد يكون كونك شركة كبيرة ذات علامة تجارية مخبأة كافيًا لجذب انتباه أفضل الشركات القابضة للوكالات؛ كونه الأخير وجلب الإنفاق الإعلامي الكبير إلى الطاولة يؤكد الاهتمام.

لكي نكون منصفين، فإنه يضمن أيضًا إلى حد ما جودة التسليم وإدارة الحساب. لكن هذا لا يعني أن الوكالات لن تواجه بعض المخاطر نفسها الموجودة دائمًا في البحث العالمي: التنظيم المعقد والتنفيذ العالمي لحملات البحث التي تتم بشكل متماسك ومتسق.

لا يتم حل هذا فقط عن طريق الميزانيات.

العوامل التي يجب على الفرق الداخلية مراعاتها بالنسبة لوكالات البحث العالمية

إذًا، ما الذي يجب أن يفعله الفريق الداخلي؟ عندما تحتاج إلى عمل بحث عالمي، أوصي بالاطلاع على قائمة المعايير التالية بطريقة ما:

هل لدى الوكالة دراسات حالة عالمية؟ يمكنك الرجوع إليها، وهل تتمتع الوكالة بسجل حافل من العملاء العالميين والعملاء الحاليين في البلدان والمناطق التي تركز عليها؟ هل يمكنك التحدث مع أحد عملائهم الحاليين أو السابقين؟

من هم أصحاب المصلحة الرئيسيون في الوكالة في مناطقك الرئيسية، وهل يمكنك مقابلة هؤلاء الأشخاص؟ هذا هو الاعتبار الرئيسي.

ما هو هيكل فريق الحساب الذي توصي به الوكالة؟ومن يملك البرنامج العالمي من جانبهم؟ أين مقر ذلك الشخص؟

ما هي العمليات وضوابط وتوازنات الحوكمة العالمية؟ تستخدم الوكالة، وكيف تعمل فعليا في الممارسة العملية؟ على سبيل المثال، كيف يبدو البرنامج الفني العالمي بالنسبة لهم؟ استراتيجية المحتوى العالمي؟ ما الذي يمكن عمله مركزيًا وما الذي يجب أن يتم في البلد و/أو المنطقة المحددة؟

بمن تتصل عندما تكون هناك مشكلة؟ إذا كان هو الشخص الذي يدير الحساب من رقم 3، فهل تحب هذا الشخص؟ أود أن أضع قيمة عالية على العلاقة والإعجاب العام بقائد الحساب وفريقه.

الخلاصة: لا يزال العمل قيد التقدم

من المحتمل أن تكون هناك صفحات أكثر حرفيًا يمكن للمرء أن يقولها حول هذا الموضوع. وهذا النوع من يقودني إلى النقطة النهائية.

هذه الأشياء فوضوية. انه لامر معقد. إنه أمر محموم. إنه ليس سهلا.

وبغض النظر عن مدى روعة وصقل كل ذلك في عرض الملعب، فهو بعيد كل البعد عن الشكل الذي يبدو عليه حقًا في الملعب.

تحدث إلى بعض العملاء الحاليين أو السابقين واحصل على وجهات نظرهم. تحدث إلى شركة Forrester أو أحد موفري الأدوات الكبار. تحدث مع أصدقائك وزملائك.

ربما يمكننا جميعا معرفة هذا في يوم من الأيام. وحتى ذلك الحين، لا يزال العثور على وكالة تحسين محركات البحث العالمية المناسبة عملية تحتاج إلى حلول عالية الجودة.

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