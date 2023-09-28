Rewrite this title: أهم 5 تحديات لتحسين محركات البحث للمؤسسات

ستساعدك المقالة التالية: أهم 5 تحديات لتحسين محركات البحث للمؤسسات

ما الذي يجعل تحسين محركات البحث للمؤسسات فريدًا من نوعه من خلال المعرفة العامة في تحسين محركات البحث؟

التعقيدات.

تواجه الشركة الأكبر التحديات التقنية المتمثلة في بنية الموقع المعقدة للحصول على ميزانية للأدوات والمساعدة اللازمة لتحقيق النجاح.

لقد رأيت العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) يأتون من بيئات استشارية أو وكالات لديهم خبرة فنية ومحتوى ومعرفة عامة قوية بتحسين محركات البحث (SEO).

لكن ما يفتقرون إليه هو القدرة على العمل مع فرق أخرى أو فهم التعقيدات التي تواجهها المؤسسات.

بدون خبرة العمل داخل الشركة في مثل هذه البيئة، سيكافح أي متخصص في تحسين محركات البحث (SEO) لاكتساب المصداقية أو إحداث أي نوع من التأثير – مما يؤدي إلى نتائج راكدة مع عدم وجود علامات على النمو.

فيما يلي أهم خمسة تحديات قد يواجهها أي مُحسّن لمحركات البحث (SEO) عند العمل في بيئة مؤسسية:

التحديات التقنية المعقدة.

الحصول على الشراء.

الأولوية للأعمال.

فعالية التتبع.

ميزانية الأدوات/المساعدة.

إذا تمكنت من التغلب على هذه التحديات، فإن الدعم من المنظمة – على طول الطريق من الأعلى إلى الأسفل – سيصبح قويًا، مما يسمح بازدهار الصحة العامة لتحسين محركات البحث للشركة.

1. التحديات التقنية المعقدة لتحسين محركات البحث

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث التقنية لمؤسسات المؤسسات، فإن مستوى التعقيد يزيد بمقدار عشرة أضعاف.

غالبًا ما تفشل المواقع التي لا تركز على الجوانب الفنية لتحسين محركات البحث بغض النظر عن مدى جودة المحتوى أو التعرف على العلامة التجارية أو سلطة الارتباط.

عندما يحتوي الموقع على 90% من صفحاته التي ترمي أخطاء حول سلاسل إعادة التوجيه، فإن العناوين الأساسية غير الصحيحة أو الذاتية، والعناوين المكررة، ومشكلات JavaScript، وما إلى ذلك، تكون أقل احتمالية للحصول على نتائج من منافسيهم الذين لديهم 20% فقط (أو أقل) من هذه المشكلات.

من غير المرجح أن تحصل المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها على قوة جذب في نتائج البحث أو قد تواجه صعوبة في فهرستها على الإطلاق.

تتكون المؤسسات الأكبر حجمًا من فرق هندسية متعددة تعمل على عدة جوانب لموقع ما وغالبًا على منصات مختلفة.

عند الدخول في بيئة مؤسسية، من الجيد أن تفهم أن الأشهر القليلة الأولى ستكون حول التعلم:

كيف يتم تنظيم الموقع.

كيفية عمل الفرق الهندسية .

كيف يمكن أن يلعب تحسين محركات البحث دورًا.

من استخدام النطاقات الفرعية/الأدلة الفرعية، ودفع ملفات sitemaps.xml، وإنشاء ملف robots.txt، وتحديد الصفحات التي تحتاج أو تحتوي على علامات noindex، وترقيم الصفحات، وتنفيذ JavaScript، وكيفية إنشاء العلامات الأساسية، وترقيم الصفحات، والتمرير اللانهائي، ومكالمات Ajax، وغير ذلك الكثير أكثر.

قد يكون كل هذا معروفًا للجميع، ومع ذلك، فإن العمل في بيئة المؤسسة مع موقع كبير يديره العديد من أصحاب المصلحة الذين لديهم قرارات عمل يمكن أن تؤثر على تحسين محركات البحث يضيف مستوى من التعقيد يمثل تحديًا للتنقل.

عند التعامل مع تعقيدات تحسين محركات البحث التقنية في بيئة مؤسسية، يجب ألا يكون مُحسن محركات البحث على دراية فحسب، بل يجب أن يكون على استعداد للاستماع.

يمكن لمُحسّنات محرّكات البحث (SEO) القوية للمؤسسة الاطلاع على البيانات وتحليل تقارير الزحف وسجلات الويب ومعرفة من يجب التحدث إليه لفهم تاريخ العمل الذي تم إنجازه من أجل تحسين محركات البحث (SEO).

يجب أن يكون مُحسن محركات البحث الجيد قادرًا على اتخاذ قرارات موثوقة مع الحفاظ على التواضع حيث تقدم اختبارات التجربة والخطأ أفضل النتائج.

من خلال تركيز 30% من جهود الفريق على الإصلاحات الفنية لتحسين محركات البحث وتخفيف المشكلات الإضافية، سيحقق موقع المؤسسة نجاحًا أكبر.

2. الحصول على الاشتراك

اسأل أي مُحسّن لمحركات البحث (SEO) وسيخبرك بمدى وضوح سبب ضرورة استثمار الشركات للوقت والمال في تحسين محركات البحث (SEO).

مع القليل من الجهد الهندسي، وبعض التغيير والتبديل من قبل فرق المحتوى، واستثمار صغير في خبراء تحسين محركات البحث (SEO)، يمكن لأي شركة أن تجني المال بنفقات عامة قليلة جدًا.

ولسوء الحظ، لا ترى جميع المنظمات الأمر بهذه الطريقة.

سواء كان الأمر يتعلق بعدم فهم ماهية تحسين محركات البحث (SEO) أو كل ما يتعلق بتحسين محركات البحث (SEO)، فإن الشركات لا ترى في كثير من الأحيان أنه استثمار جدير بالاهتمام.

يجب أن يعلم محترفو تحسين محركات البحث (SEO) أن العمل داخل مؤسسة لا يجعل من السهل إنجاز العمل من أجل تحسين محركات البحث (SEO).

يمكن أن تكون التقاويم مليئة بالاجتماعات طوال اليوم ولكن قد تظهر مناقشة في اجتماع حيث يقرر أصحاب المصلحة أن تحسين محركات البحث ليس مهمًا وأن تحسين محركات البحث لم يكن موجودًا في الغرفة.

اكتشفوا لاحقًا أنه بعد إطلاق المشروع، كان من الممكن أن تستفيد الشركة بشكل كبير من التفكير في تحسين محركات البحث.

إن مفتاح الحصول على موافقة SEO هو أن يتعرف SEO على أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المؤسسة من الأعلى إلى الأسفل.

حتى عندما لا يبدو أن شخصًا ما سيحتاج إلى تحسين محركات البحث أو سيعمل معه على الإطلاق، فلا يزال من الجيد التعرف عليه وعلى دوره.

يمكن أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص في اجتماع يتم استبعاد تحسين محركات البحث منه عندما تقرر المجموعة أنهم لا يحتاجون إلى تحسين محركات البحث. وفي هذه الحالة سيكونون قادرين على التحدث لصالح تحسين محركات البحث (SEO) في غيابهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي نجاحات يمكن أن يحققها الفريق في مجال تحسين محركات البحث (SEO) تعد دائمًا طريقة جيدة للحصول على موافقة المنظمة.

ابحث عن بعض الصفحات أو القسم من موقع الويب الذي يمكنه استخدام بعض التغييرات للمساعدة في تحسين تحسين محركات البحث (SEO) والإبلاغ عن النمو الذي حققته.

سيُظهر هذا لأصحاب المصلحة وصناع القرار أن بعض الأعمال لتحسين محركات البحث يمكن أن تزيد من حركة المرور والإيرادات.

سيكون لديهم المزيد من الاحترام لتحسين محركات البحث وكذلك الفريق الذي يعمل على تحسين محركات البحث وسيريدون نفس الشيء بالنسبة لمشاريعهم ومسؤولياتهم.

يعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن ما يلزم لإنجاز العمل من أجل تحسين محركات البحث (SEO) أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها أي تحسين محركات البحث (SEO) في مؤسسة أكبر.

بدءًا من إقناع الرئيس التنفيذي بأن تحسين محركات البحث (SEO) يمكنه زيادة النتيجة النهائية، وصولاً إلى إقناع الفرق الهندسية بقضاء الوقت لجعل جافا سكريبت الخاصة بهم قابلة للزحف بواسطة Google، يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) قضاء الكثير من الوقت في الحصول على موافقة.

3. الأولوية للأعمال

سأشير، في بعض الأحيان، إلى تحسين محركات البحث (SEO) على أنه ابن الزوجة ذو الرأس الأحمر (عبارة تستخدم لوصف الشخص الذي يتعرض للإهمال أو سوء المعاملة أو غير المرغوب فيه) في العمل.

تعرف العديد من الشركات أنه يمكنها الاستفادة من تحسين محركات البحث (SEO)، لكنها لا تفهم ما يكفي عنها لجعلها أولوية.

المنظمات التي ينتهي بها الأمر في هذه الحفرة التي تفتقر إلى الدعم أو الفهم لتحسين محركات البحث، تواجه صعوبة في اكتشاف نفسها وبالتالي جني أي فائدة من تحسين محركات البحث.

أثناء حث أصحاب المصلحة على الاشتراك في تحسين محركات البحث (SEO)، من المهم أيضًا الدفع لتأسيس تحسين محركات البحث (SEO) كأحد الأولويات المهمة للشركة ككل.

من خلال التواصل مع الشركة وإظهار المكاسب الصغيرة أو حتى الكبيرة، يمكن للفريق أن يضع تحسين محركات البحث كأولوية ويتوافق مع ما خططت له الشركة.

إذا كان العمل يركز على الموقع المستهدف للإعلان وبناء المحتوى للعملاء المحليين، فسيكون من الحكمة تركيز الجهود على استراتيجيات تحسين محركات البحث المحلية.

إن المواءمة مع الأعمال ليست دائمًا مهمة سهلة، ولا تتمتع جميع المؤسسات بالشفافية عندما يتعلق الأمر بتوصيل ما يمثل أولوية لمستوى تحسين محركات البحث.

ومن خلال التركيز على التعرف على الفرق وأصحاب المصلحة داخل المؤسسة، يمكن لفريق تحسين محركات البحث (SEO) أن يصبح جزءًا من المحادثة عندما تكون هناك محادثات حول أولويات العمل.

في حين أن جعل تحسين محركات البحث (SEO) كأولوية للأعمال يعد أمرًا صعبًا، إلا أن الفوائد يمكن أن تكون فلكية لكل من الشركة وفريق تحسين محركات البحث (SEO).

4. تتبع الفعالية

لقد عملت مرات عديدة مع وكالات تقدم تقارير عن انتصاراتها من خلال عرض الكلمات الرئيسية التي ارتفعت في التصنيف، أو الصفحات التي عملت على ظهورها في مرتبة أعلى في نتائج البحث.

إن أكبر صراع يواجهه تحسين محركات البحث غالبًا داخل مؤسسة كبيرة هو إعداد التقارير. تتوقع معظم الشركات أن يؤثر تحسين محركات البحث (SEO) على الإيرادات.

في حين أن تغييرات التصنيف والزيادات في عدد الزيارات أمر جيد، إلا أن كل شيء يتلخص في مقدار ما تجنيه الشركة.

يكاد يكون من المستحيل تتبع الكلمات الرئيسية لتحقيق الإيرادات.

يمكن أن يكون الحساب عبارة عن تقدير معقد يعتمد على الصيغ مع فهم الصفحات التي ظهرت في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية، مع عدد الكلمات الرئيسية لتلك الصفحة، مقسومًا على النسب المئوية لحركة مرور Google من العضوية من مقدار الإيرادات التي حققتها تلك الصفحة.

إنها صيغة غير قابلة للتنفيذ دائمًا لكل نشاط تجاري، خاصة في الأوقات التي تظهر فيها صفحات متعددة في نتائج البحث لكلمة رئيسية.

أفضل طريقة لتتبع فعالية تحسين محركات البحث (SEO) هي فهم ما هو مهم للأعمال التجارية.

بعض الشركات سعيدة بالاشتراكات المجانية وقد يكون لها قيمة إيرادات مرتبطة بها.

لدى بعض الشركات حساب للإيرادات لكل مستخدم أو تفكر في نقرة زر واحدة، أو فتح البريد الإلكتروني كقيمة.

يعد العمل مع علماء البيانات وفهم العقبات المرتبطة عند إعداد التقارير الخاصة بـ SEO أحد أكبر الصعوبات التي يواجهها مُحسنات محركات البحث في مؤسسة أكبر.

5. ميزانية الأدوات/المساعدة

أحد أكبر الصعوبات التي واجهتها طوال سنوات عملي كمسؤول تحسين محركات البحث وعملي في العديد من مؤسسات المؤسسات هو الحصول على الدعم والميزانية لتوظيف المساعدة (الوكالات أو المستشارين أو الموظفين) والأدوات اللازمة للتعامل مع الأنظمة المعقدة الكبيرة.

إن وكالات التوظيف التي تتمتع بالمعرفة التقنية والخبرة والفهم لما يلزم لإدارة تحسين محركات البحث للمؤسسات الكبيرة قليلة ومتباعدة، ولا تكون رخيصة.

يتطلب الحصول على دعم الميزانية لمساعدة الخبراء المطلوبة الكثير من العمل الشاق والفوضى من مُحسنات محركات البحث (أو الفريق) الموجود.

لا يُتوقع من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) معرفة كل ما يمكن معرفته حول جميع جوانب تحسين محركات البحث (SEO).

البعض منهم أكثر دراية بالمحتوى، أو قد يكون البعض الآخر أكثر خبرة من الناحية الفنية.

قد يكون لدى البعض حس جيد للتنقل بين الإجراءات البيروقراطية للمؤسسة ولكنهم ليسوا أقوياء من حيث المحتوى أو التقنية. في هذه الحالة، فإن تعيين مستشار أو وكالة للمساعدة في جعل الفريق أقوى من شأنه أن يقود الشركة إلى حضور قوي في مجال تحسين محركات البحث.

أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي ألا يخاف الفريق الحالي من التحدث وإعلام زملائهم في العمل عندما لا يكونون أقوياء في أحد جوانب تحسين محركات البحث.

ستحترم معظم المنظمات هذا الأمر وتدعم توظيف وكالة أو مستشار متخصص في هذا الجزء المفقود.

إذا أظهر تحسين محركات البحث مكاسب من الإصلاحات الفنية والتخفيف، فسيكون من المنطقي وجود خبير أو وكالة يمكنها المساعدة في وضع خريطة طريق للمحتوى مع خطة النمو.

المفتاح هو أن نظهر لأصحاب المصلحة أنه يمكن تحقيق النجاح من خلال جانب واحد من تحسين محركات البحث وأن هناك إمكانية للنمو من جوانب أخرى. وفي النهاية سيستفيد الجميع.

على مستوى المؤسسة، لا تستطيع الأدوات المعروفة مثل Moz وDeepCrawl وKeylime Toolbox التعامل مع التعقيدات أو ضخامة مواقع المؤسسات.

بالنسبة للمؤسسات الأكبر حجمًا، تتطلب الأدوات القادرة على التعامل مع المواقع المعقدة، والتي لديها طاقم دعم يعرف ما يواجهه متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) على هذا المستوى، ميزانيات كبيرة.

غالبًا ما يكون الحصول على موافقة الميزانية لهذه الأدوات أمرًا صعبًا، ولكن عندما يأتي الدعم ويتم استخدام الأدوات، فإن تحسين محركات البحث يستفيد بشكل كبير على المدى الطويل.

المفتاح هو البدء صغيرًا باستخدام الأدوات المعروفة على نطاق واسع والتركيز على جزء أصغر من الموقع.

استخدم البيانات التي تم العثور عليها لتحقيق بعض المكاسب مع التعبير عن أن هناك أدوات تساعد، ولكن هناك صراعات بسبب قدراتها المحدودة لإدارة المواقع الأكبر حجمًا.

عندما يجلب تحسين محركات البحث عدة مليارات من الإيرادات لشركة ما ويطلب الفريق أداة تمثل جزءًا صغيرًا جدًا من ذلك، فإن عائد الاستثمار يكون منطقيًا.

ملخص

إن التحديات التي يواجهها محترفو تحسين محركات البحث للمؤسسات هي بالتأكيد فريدة من نوعها.

لكن هذه ليست مستحيلة التغلب عليها.

من خلال فهم أن تحسين محركات البحث للمؤسسات لديه صراعاته الخاصة والتحلي بالصبر والخبرة للتنقل خلالها، يمكن لأي تحسين محركات البحث في مؤسسة أكبر أن يتمتع بمهنة ناجحة وستستفيد الشركة على المدى الطويل.