Rewrite this title: أين تستثمر في تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق أقصى قدر من التأثير

ستساعدك المقالة التالية: أين تستثمر في تحسين محركات البحث (SEO) لتحقيق أقصى قدر من التأثير

أنت مسوق ذكي.

أنت تعرف أهمية التغيير مع الزمن، واعتماد التكنولوجيا الجديدة، والاستفادة من الفرص الجديدة.

لذا، ليس من المفاجئ أنك أدركت أهمية تحسين محركات البحث (SEO).

بعد كل شيء، يشهد تحسين محركات البحث (SEO) ارتفاعًا ملحوظًا ويساعد الشركات بجميع أنواعها في العثور على عملاء جدد.

وإذا كنت بصدد التوسع واستهداف أسواق جديدة، أو تفكر في ذلك فقط، فيجب أن يكون تحسين محركات البحث (SEO) جزءًا حيويًا من استراتيجية التسويق الخاصة بك.

ولكن، قد تجد نفسك تتساءل عن كيفية الانخراط في هذا المجال. هل يستحق الأمر حقًا الوقت والطاقة والاستثمار؟ بشكل لا لبس فيه، نعم.

لدينا كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها حول سبب حاجتك إلى تحسين محركات البحث (SEO)، وكيفية الاستثمار فيها، وكل شيء آخر قد تحتاجه لإقناع أصحاب المصلحة المترددين في مؤسستك.

هل يستحق SEO كل هذا العناء؟

كل عمل تجاري في القرن الحادي والعشرين يحتاج إلى موقع على شبكة الإنترنت. ولأنك تحتاج إلى موقع ويب، فأنت بحاجة إلى تحسين محركات البحث (SEO) لمساعدة العملاء في العثور عليك.

إنها الطريقة الأفضل والأكثر فعالية من حيث التكلفة لفهم العملاء والوصول إليهم.

فهو المصدر الأساسي لحركة المرور إلى معظم مواقع الويب، فهو يساعد في بناء مصداقيتك ويمنحك فهمًا واضحًا لما يبحث عنه عملاؤك.

إن تحسين محركات البحث (SEO) الجيد يعني حركة مرور أفضل من العملاء المحتملين الأكثر تأهيلاً، وزيادة التفاعل، والمزيد من التحويلات.

تحسين محركات البحث يضخم خطة التسويق الخاصة بك

علامتك التجارية لا توجد في الفراغ.

ولأن الإنترنت بشكل عام والأجهزة المحمولة بشكل خاص لا تزال هي الأدوات الأساسية للبحث عن العملاء، فإن تواجدك عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية.

يعمل تحسين محركات البحث (SEO) جنبًا إلى جنب مع مبادراتك التسويقية الأخرى، مما يؤدي إلى تضخيم نتائجك.

تخيل، على سبيل المثال، أنك شركة نافذة ترسل بطاقة بريدية إلى العملاء الجدد المحتملين في منطقتك.

أحد العملاء مهتم بالحصول على عرض أسعار للتثبيت، لكنه قام عن غير قصد بإلقاء الضمان الخاص بك. ولا يستطيع تذكر اسم عملك تمامًا.

لذلك، قام بالبحث عن “تركيب النوافذ في منطقتي”.

بفضل استثمارك في تحسين محركات البحث (SEO)، تظهر شركتك في أعلى تصنيفات صفحات محرك البحث (SERPs) ويتواصل معك بدلاً من أحد منافسيك.

في هذا المثال، قام كل من النشرة الإعلانية واستثمارك في تحسين محركات البحث (SEO) بعملهما، حيث كان أداء كل منهما أفضل مما لو كان بمفرده.

إنه مجال متنامٍ

وفقًا لدراسة أجرتها شركة Business Research Company، نما سوق خدمات محركات البحث العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.7% من عام 2015 إلى عام 2020، لتصل قيمتها إلى ما يقرب من 46.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يستمر اتجاه النمو السريع هذا، حيث يصل سوق خدمات تحسين محركات البحث (SEO) إلى 217.8 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أيضًا أن يظل Google هو الاسم الأكبر في هذا المجال.

وفقًا لموقع Sameweb، تتم زيارة Google أكثر من 89 مليار مرة في الشهر. وهذا يمنحها أكبر حصة في السوق على الإطلاق، وهو ما يمثل 92% من جميع عمليات البحث.

إذا لم يكن موقع الويب الخاص بك في مرتبة عالية في SERPs، فأنت تفوت الكثير من الأعمال.

يفتح تحسين محركات البحث الفعال الباب أمام النمو المتسارع ويساعدك على التميز بين منافسيك.

تحسين محركات البحث (SEO) يخلق تجارب إيجابية

بغض النظر عن مدى براعتك في التسويق، ونحن على يقين من أنك مذهل، سينظر المستهلكون دائمًا إلى حملاتك بدرجة معينة من الشك.

ذلك لأنهم يعرفون أن هدفك هو تقديم علامتك التجارية في ضوء أكثر إيجابية قدر الإمكان.

ففي نهاية المطاف، لن تبيع شركة ماكدونالدز نفس القدر من البرغر إذا كان شعارها “لا بأس” بدلاً من “أنا أحبه”.

بغض النظر عن الشعار الأكثر دقة، يعرف العملاء متى تضخ أشعة الشمس – وهذا ما يجعل التقييمات مهمة للغاية.

لقد وجدت الدراسات أن ما يصل إلى 82% من المستهلكين يقولون إنهم قرأوا المراجعات عبر الإنترنت للشركات المحلية، مع 91% يقولون إن المراجعات الإيجابية تجعلهم أكثر عرضة لاستخدام الأعمال التجارية.

لست متأكدًا من علاقة المراجعات بتحسين محركات البحث؟

لقد تم الارتباط بين مراجعات Google وتصنيفات تحسين محركات البحث (SEO) منذ فترة طويلة، حيث تعد المراجعات الإيجابية بمثابة إشارة قوية لمحركات البحث حول مصداقية موقعك وسلطته.

الآن بعد أن قمنا بتغطية فوائد تحسين محركات البحث، دعنا نلقي نظرة فاحصة على تفاصيل حملة تحسين محركات البحث.

ما هو عائد الاستثمار النموذجي لتحسين محركات البحث؟

هناك شيء واحد مشترك بين كل شركة ناجحة: فهي تحافظ على ميزانيتها العمومية في المنطقة السوداء. وأحد العناصر المهمة في ذلك هو اتخاذ القرارات الذكية فيما يتعلق بالمال.

لنضع الأمر على الطاولة: تحسين محركات البحث (SEO) ليس مجانيًا.

حتى لو كنت على استعداد للقيام بكل العمل بنفسك، فإنك لا تزال تضيع قدرًا كبيرًا من الوقت في القيام بكل الأشياء التي تتطلبها.

وهذا هو الوقت الذي كان من الممكن أن تقضيه في مبادرات تجارية أخرى. ولكن ثق بنا، إن تحسين محركات البحث (SEO) يستحق كل هذا العناء.

هناك العديد من المقاييس المختلفة التي يمكنك استخدامها لقياس عائد الاستثمار (ROI) الخاص بـ SEO الخاص بك. يمكنك قياس نجاح حملتك باستخدام أشياء مثل:

البحث العضوي – ترتيب صفحتك في جوجل أو محركات البحث الأخرى.

– ترتيب صفحتك في جوجل أو محركات البحث الأخرى. حركة المرور العضوية – حصتك من حركة مرور محرك البحث غير المدفوعة.

– حصتك من حركة مرور محرك البحث غير المدفوعة. مقاييس الأعمال مثل الروابط الخلفية أو مرات الظهور أو نسبة النقر إلى الظهور وغيرها.

مثل الروابط الخلفية أو مرات الظهور أو نسبة النقر إلى الظهور وغيرها. ربحية الأعمال – التحويلات إلى مبيعات (على الرغم من أنك قد تجد أيضًا قيمة في الفرص و/أو العملاء المحتملين المؤهلين).

لقد أثبتت بعض الوكالات أن تحسين محركات البحث (SEO) يجذب العملاء المحتملين 25 سنتا للدولار بالمقارنة مع البحث المدفوع.

كم يجب أن تستثمر في تحسين محركات البحث (SEO)؟

عند هذه النقطة، يجب أن يكون واضحًا أن عملك يحتاج إلى تحسين محركات البحث (SEO).

وهذا يعني تخصيص جزء من ميزانيتك التسويقية لها. لكن كم بالضبط؟

إذا كنت لا تعرف من أين تبدأ في الإجابة على هذا السؤال، فأنت لست وحدك.

لسوء الحظ، ليس هناك إجابة واضحة.

اعتمادًا على المكان الذي تبدأ منه والمكان الذي تريد الذهاب إليه، هناك قدر كبير من التباين.

ولكن هناك حقيقة بديهية واحدة: مثل المراتب وبطاريات السيارات، فإنك تحصل على ما تدفع مقابله.

إذا حاولت اتباع طريق الميزانية، فمن المحتمل أن تحصل على نتائج الميزانية.

يمكنك التعاقد مع أحد محتالي تحسين محركات البحث العديدين من خلال “نتائج الصفحة الأولى المضمونة!” فقط لتقع ضحية لمجموعة من تكتيكات القبعة السوداء التي تؤدي في النهاية إلى معاقبتك ومحو رؤية موقعك بشكل فعال.

ولكن إذا لم يكن لديك ميزانية ضخمة لتحسين محركات البحث، فلا تقلق. لا يزال بإمكانك الحصول على نتائج جيدة بمجرد التركيز على عدد قليل من العوامل الأكثر أهمية، وهي:

بنية الموقع: تأكد من إمكانية الزحف الجيدة، واتبع إرشادات مشرفي المواقع، وانتبه إلى تجربة المستخدم.

تأكد من إمكانية الزحف الجيدة، واتبع إرشادات مشرفي المواقع، وانتبه إلى تجربة المستخدم. محتوى جيد: أضف بانتظام محتوى جديدًا وغنيًا بالكلمات الرئيسية يطابق استعلامات البحث ويرضي نية المستخدم.

أضف بانتظام محتوى جديدًا وغنيًا بالكلمات الرئيسية يطابق استعلامات البحث ويرضي نية المستخدم. الروابط الخلفية عالية الجودة: يمكن أن تساعدك الروابط الخلفية الطبيعية (وليس مزارع الروابط) من المواقع عالية الثقة وذات السلطة العالية في الارتقاء بالتصنيفات.

ولكن ماذا يعني ذلك من حيث الدولارات والسنتات؟ الإجابة المختصرة (والمحبطة بالتأكيد) هي “الأمر يعتمد”.

يستغرق تحسين محركات البحث وقتًا طويلاً، وإذا كنت تتوقع نتائج بين عشية وضحاها، فسوف تصاب بخيبة أمل.

يجب عليك وضع ميزانية لمدة لا تقل عن ستة أشهر لرؤية النتائج. وسوف يختلف ذلك حسب احتياجاتك.

قد تحصل وكالة تحسين محركات البحث (SEO) من الدرجة الأولى التي تدير حملة محلية على 500 دولار شهريًا.

إذا كنت تضع أهدافًا أعلى نصب عينيك، فستتطلب الحملة الدولية ميزانية تتراوح من خمسة إلى عشرة أضعاف ذلك المبلغ.

لكن بالطبع، الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للتعامل مع تحسين محركات البحث هي ببساطة أن تصبح خبيرًا بنفسك من خلال قراءة مقالات مثل هذه.

للحصول على إرشادات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحديد ميزانية تحسين محركات البحث (SEO)، اقرأ هذه المقالة.

كيف تستثمر في تحسين محركات البحث؟

الخطوة الأولى في الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) هي تحديد أهدافك.

هل تتطلع إلى توسيع مسار مبيعاتك؟ زيادة وعي العملاء؟ هل تظهر في عدد محدد من عمليات البحث يوميًا؟

اكتشف ما تريد تحقيقه، ثم قرر استراتيجيتك.

بمجرد الانتهاء من خطة الهجوم، يمكنك تحديد التكتيكات التي تحتاجها لتحقيق تلك الاستراتيجية.

هل تشعر بالارتباك بسبب الفرق بين الإستراتيجية والتكتيكات؟ أسهل طريقة لتذكرها: التكتيكات صغيرة الحجم، في حين أن الإستراتيجية واسعة النطاق. الإستراتيجية هي لماذا والتكتيكات هي كيف.

على سبيل المثال، أراد نابليون غزو بلجيكا لدق إسفين بين أعدائه البريطانيين والبروسيين. وكانت تلك هي الاستراتيجية وراء حملته في واترلو.

كان الهجوم الذي شنه سلاح الفرسان الفرنسي في محاولة لكسر المركز البريطاني في معركة واترلو بمثابة تكتيك تم استخدامه للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الأعظم (والذي فشل، كما يمكن لأي مدرس تاريخ في المدرسة الثانوية أن يخبرك). في بعض الأحيان تكون التكتيكات غير ناجحة، على الرغم من أنها لا تعرقل دائمًا الإستراتيجية بأكملها كما فعلت في هذه الحالة).

في حالة أن الأمر قد زاد من تعقيد الأمور، فلدينا قطعة مفيدة تؤدي وظيفة أفضل بكثير في شرحها من مثال مبتذل من حروب القرن التاسع عشر.

هل تحتاج إلى مساعدة في تطوير استراتيجية شاملة لتحسين محركات البحث؟ لا تقلق، لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا.

إذا كانت لديك الميزانية اللازمة لتغطية ذلك، فهناك عدد من أدوات تحسين محركات البحث المدفوعة التي تستحق المال.

بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية وحتى تقييم الروابط الخلفية، يمكن أن توفر لك هذه البرامج رؤى أكثر وضوحًا حول حملاتك وتساعدك على تعزيز كفاءة تحسين محركات البحث بشكل عام.

للحصول على تفاصيل لبعض أدوات تحسين محركات البحث الأعلى أجرًا في السوق، انقر هنا.

هل يجب عليك الاستثمار في إعلانات SEO أو PPC؟

يتمتع مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) بمتوسط ​​عائد استثمار أفضل من إعلانات الدفع لكل نقرة (PPC)، لذا هذا ما يجب أن تستخدمه، أليس كذلك؟ لا.

كلاهما ذو قيمة، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون لديك مزيج من حملات البحث المدفوعة والعضوية التي تكون منطقية لشركتك وأصولك الحالية. ولكل منها نقاط القوة والضعف الخاصة بها.

على الرغم من أنه يمكنك كتابة كتاب حول هذا الموضوع فقط، إلا أننا سنحاول أن نقدم لك نظرة عامة مختصرة جدًا عن فوائد كل منها وما ستستثمر فيه وقتك وأموالك.

مزايا كبار المسئولين الاقتصاديين

حركة المرور على الموقع: يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يزورون موقعك والحصول على المزيد من النقرات بشكل عام.

يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في زيادة العدد الإجمالي للأشخاص الذين يزورون موقعك والحصول على المزيد من النقرات بشكل عام. عائد الاستثمار: كما تمت مناقشته سابقًا، يعد تحسين محركات البحث (SEO) أكثر فعالية من حيث التكلفة من الدفع لكل نقرة (PPC)، على الرغم من تحذيرك: أيًا منهما ليس رخيصًا أو سهلاً.

كما تمت مناقشته سابقًا، يعد تحسين محركات البحث (SEO) أكثر فعالية من حيث التكلفة من الدفع لكل نقرة (PPC)، على الرغم من تحذيرك: أيًا منهما ليس رخيصًا أو سهلاً. العلامة التجارية والتوعية: يضع البحث العضوي عملك أمام العملاء المحتملين بناءً على استعلامات البحث، ويزيد من الرؤية حول مصطلحات البحث، ويعرض الأشخاص على علامتك التجارية.

يضع البحث العضوي عملك أمام العملاء المحتملين بناءً على استعلامات البحث، ويزيد من الرؤية حول مصطلحات البحث، ويعرض الأشخاص على علامتك التجارية. مصداقية: يمكن أن يلعب التصنيف العالي في SERPs دورًا كبيرًا في بناء الثقة. يتخطى العديد من المستخدمين الإعلانات المدفوعة مباشرةً وينقرون على النتائج العضوية بدلاً من ذلك.

يمكن أن يلعب التصنيف العالي في SERPs دورًا كبيرًا في بناء الثقة. يتخطى العديد من المستخدمين الإعلانات المدفوعة مباشرةً وينقرون على النتائج العضوية بدلاً من ذلك. نتائج طويلة الأمد: في حين أن تحسين محركات البحث (SEO) يستغرق بعض الوقت لبدء رؤية النتائج، إلا أنه يستغرق وقتًا أطول أيضًا للانسحاب. يمكن للموقع المُحسّن أن يحافظ على تصنيف عالٍ لفترة طويلة بعد إلغاء تنشيط حملة الدفع لكل نقرة (PPC).

في حين أن تحسين محركات البحث (SEO) يستغرق بعض الوقت لبدء رؤية النتائج، إلا أنه يستغرق وقتًا أطول أيضًا للانسحاب. يمكن للموقع المُحسّن أن يحافظ على تصنيف عالٍ لفترة طويلة بعد إلغاء تنشيط حملة الدفع لكل نقرة (PPC). استقرار: وبالمثل، في حين أن موضع إعلان الدفع لكل نقرة (PPC) يمكن أن يتغير وفقًا لعروض الأسعار من المنافسة، فإن الموقع الذي يتمتع بتحسين محركات البحث (SEO) الجيد سيحتفظ بمركز نسبي حتى لو نسيت ذلك لفترة من الوقت.

مزايا قدرة شرائية

نتائج أسرع: بمجرد إطلاق حملة مدفوعة، من المفترض أن تبدأ في رؤية المزيد من الزيارات والنقرات والتحويلات على الفور.

بمجرد إطلاق حملة مدفوعة، من المفترض أن تبدأ في رؤية المزيد من الزيارات والنقرات والتحويلات على الفور. لا تؤثر تغييرات الخوارزمية على تحديد المواقع: تقدم خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) عروض أسعار للحصول على أعلى المواقع في SERP، مما يعني أنك لن تضطر إلى إعادة التفكير في المحتوى والاستراتيجيات في كل مرة يقوم فيها Google بتحديث خوارزمية البحث الخاصة به.

تقدم خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) عروض أسعار للحصول على أعلى المواقع في SERP، مما يعني أنك لن تضطر إلى إعادة التفكير في المحتوى والاستراتيجيات في كل مرة يقوم فيها Google بتحديث خوارزمية البحث الخاصة به. مزيد من التحكم: نظرًا لأنه يمكنك التحكم في إنفاقك، فستعرف دائمًا نوع العوائد التي تحصل عليها، مما يجعل الميزانية أسهل.

نظرًا لأنه يمكنك التحكم في إنفاقك، فستعرف دائمًا نوع العوائد التي تحصل عليها، مما يجعل الميزانية أسهل. استهداف أكثر دقة: تتيح لك الإعلانات المدفوعة على شبكة البحث الاستهداف استنادًا إلى مجموعة كاملة من العوامل بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية والوقت من اليوم، حتى تتمكن من استهداف الجمهور بشكل أكثر دقة.

تتيح لك الإعلانات المدفوعة على شبكة البحث الاستهداف استنادًا إلى مجموعة كاملة من العوامل بما في ذلك التركيبة السكانية والجغرافية والوقت من اليوم، حتى تتمكن من استهداف الجمهور بشكل أكثر دقة. يمكنك استخدام الإعلانات المرئية: من المرجح أن ينقر الأشخاص على صور المنتج الذي يبحثون عنه. يمكنك القيام بذلك باستخدام PPC، ولكن ليس باستخدام البحث العضوي.

الاستثمار في تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك

ما الذي تنفق عليه ميزانيتك بالضبط من خلال حملة تحسين محركات البحث (SEO)؟ باختصار، العمارة والمحتوى.

إذا كنت بارعًا في التعامل مع HTML وCSS، فستحتاج إلى تقييم موقعك للتأكد من أنه مصمم بشكل جيد.

وهذا يعني تحسين إمكانية الزحف والمشكلات الهيكلية، والتأكد من أنه يخلق تجارب مستخدم جيدة، وتحميلًا سريعًا، ولا يحتوي على 404 رابطًا.

إذا كنت لا تعرف طريقك للتعامل مع التعليمات البرمجية، فيجب أن تكون قادرًا على الاستعانة بمحترف للتعامل مع هذا الأمر نيابةً عنك بسعر معقول.

المحتوى أكثر وضوحًا بعض الشيء.

تريد التأكد من أن موقع الويب الخاص بك يحتوي على المعلومات التي تبحث عنها أهدافك. سيؤدي المحتوى الفعال والهادف إلى زيادة عدد الزيارات التي تريدها وتحسين عائد الاستثمار الإجمالي.

من أجل راحتك، قدمنا ​​دليلًا لتطوير إستراتيجية محتوى تحسين محركات البحث (SEO) ومعلومات حول كيفية إنشاء محتوى دائم الخضرة سيستمر في جذب الزيارات لأشهر أو حتى سنوات.

كيف يجب عليك هيكلة استثمارك في تحسين محركات البحث (SEO)؟

عند هذه النقطة، يجب أن يكون واضحًا أنك بحاجة إلى تحسين محركات البحث (SEO). لقد حان الوقت الآن لمعرفة أين يجب أن تذهب ميزانيتك.

كما هو الحال مع كل ما يتعلق بـ SEO تقريبًا، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع هنا.

يعتمد ما يناسب عملك على الكثير من العوامل، بما في ذلك السوق والأهداف وميزانية التسويق الإجمالية.

ومع ذلك، إذا كان بإمكاننا تقديم اقتراح، فسيكون من الأفضل لك تعيين فريق قوي لتحسين محركات البحث.

هناك عدد كبير من المحترفين المهرة في مختلف جوانب تحسين محركات البحث، بما في ذلك تحسين محركات البحث التقنية والبحث عن الكلمات الرئيسية وإنشاء المحتوى.

ليس لديك الميزانية لتوظيف أي شخص؟ لا تخف أبدًا، فهذه كلها مهارات يمكنك إتقانها بنفسك من خلال بعض البحث والعمل الجاد.

فقط ضع في اعتبارك السمات المشتركة التي يشاركها متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) ويعملون على تنمية تلك المهارات بنفسك.

خاتمة

لا تخدع نفسك – إن تحسين محركات البحث (SEO) مهمة ضخمة. لكنها ليست ساحقة. لقد اتخذت بالفعل خطوة أولى رائعة بمجرد قراءة هذا المقال.

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في ذلك، ولكن مع الموقف الصحيح والاستراتيجية الواضحة، يمكنك الحصول على النتائج التي تريدها، بغض النظر عن ميزانيتك.

الآن، اخرج من هناك وابدأ العمل على تصنيفك.

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