Rewrite this title: أين وكيف تحصل على المراجعات المناسبة لعملك؟

ستساعدك المقالة التالية: أين وكيف تحصل على المراجعات المناسبة لعملك؟

يمكن أن تساعد مراجعات العملاء في بيع منتجك أو خدمتك بشكل أكثر فعالية من أي نسخة مبيعات.

تعد قراءة الأفكار والآراء المباشرة من الأشخاص الآخرين جزءًا مهمًا من رحلة العميل.

يمكن أن يحدث فرقًا بين تحويل العميل أو خسارته لصالح منافس.

ولتحقيق هذه الغاية، يجب التعامل مع الحصول على المراجعات كأولوية – وليس كفكرة لاحقة.

كم مرة تشتري سلعًا باهظة الثمن، أو خدمات احترافية، دون قراءة التقييمات أولاً؟

إذا كانت الإجابة “أبدًا” أو “نادرًا”، فأنت من بين غالبية المستهلكين اليوم الذين يتبعون نفس المسار للشراء.

تعد المراجعات عبر الإنترنت مهمة جدًا لنجاح عملك بحيث يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في استراتيجية التسويق الخاصة بك، مباشرة مع العلاقات العامة والإعلان.

ولكن من أين يجب أن تبدأ إذا كنت تريد السيطرة وتحقيق أقصى استفادة من صوت المستهلك؟

دعونا نتحدث عن أفضل منصات المراجعة وأفضل طريقة للاستفادة منها.

1. الملف التجاري على Google

يُعد الملف التجاري على Google، المعروف سابقًا باسم Google My Business (GMB)، نقطة البداية لأي استراتيجية تسويقية للمراجعة عبر الإنترنت.

تحدد المراجعات المُرسلة إلى ملفك التجاري على Google تقييم النجوم الذي يراه العملاء في نتائج بحث وخرائط Google.

يعد العدد الإجمالي لمراجعات العملاء والتقييم الإجمالي بالنجوم عاملاً رئيسيًا في تصنيف ملفك التجاري على Google في الحزمة المحلية ضمن نتائج البحث.

أنت مخطئ إذا كنت تعتقد أن هذا لا يؤثر عليك لأن عملك يتم عبر الإنترنت وليس محليًا.

يمكن أن تؤدي الرؤية الأكبر في الحزمة المحلية إلى زيادة حركة المرور على موقع الويب.

في إحدى الدراسات التي شملت 30 ألف موقع، أدى الاستثمار في المراجعات إلى زيادة حركة المرور العضوية من 5500 إلى 8000 في تسعة أشهر.

لكن معرفة أن ملفك الشخصي في Google يحتاج إلى مراجعات وكسبها فعليًا هما شيئان مختلفان.

يجب أن نذهب دون أن نقول أن المنتج الممتاز وخدمة العملاء الرائعة أمر لا بد منه هنا.

يجب أن يكون التركيز على خدمة العملاء جزءًا من ثقافة شركتك. من المرجح أن يترك العملاء تعليقًا بعد تجربة سيئة أكثر من تجربة جيدة.

بالإضافة إلى إجراء فحص شامل لخدمة العملاء وتطوير أفضل منتج يمكنك القيام به، هناك خطوات إضافية يمكنك اتخاذها لتحقيق أقصى استفادة من ملفك التجاري على Google.

لنبدأ بما هو واضح: يجب عليك إعداد ملف تعريف تجاري على Google، بدلاً من تركه دون مطالبة به:

اذهب إلى https://www.google.com/business/.

حدد أو أنشئ حساب Google الذي تريد ربطه بعملك.

أدخل اسمك وعنوانك للبحث عن عملك.

انقر على الموقع المناسب.

انقر فوق “أرسل لي الرمز الخاص بي بالبريد الإلكتروني”. تحتاج Google إلى التحقق من ملكيتك للموقع الفعلي لنشاطك التجاري. هذه هي أبسط طريقة للقيام بذلك.

أضف صورًا عالية الجودة إلى ملفك الشخصي، مع التركيز على جوانب عملك ومنتجاتك التي يمكن توصيلها بشكل أكثر فعالية من خلال الوسائط المرئية.

قم بتحديث جميع الحقول والأوصاف وقم بتزيين ملفك الشخصي بنفس العناية التي تطبقها على موقع الويب الخاص بك.

ستحتاج الآن إلى تشجيع عملائك على ترك تعليقاتهم لك، والطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي تزويدهم برابط مباشر حيث يمكنهم مراجعة أعمالك.

إليك الطريقة:

على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى مدير الملف الشخصي للأعمال. إذا كان لديك ملفات تعريف متعددة، فافتح الملف الشخصي الذي تريد إدارته.

في القائمة اليسرى، انقر فوق الصفحة الرئيسية.

في بطاقة “الحصول على المزيد من التقييمات”، يمكنك نسخ عنوان URL المختصر لمشاركته مع العملاء.

هذا هو الرابط الذي ستحتاج إلى مشاركته مع العملاء في نقاط التفاعل المشتركة لتشجيعهم على ترك تعليق، خاصة أثناء التفاعلات حيث يكون لديك سبب للاعتقاد بأن لديك عميلًا راضيًا بين يديك.

بعض النصائح الإضافية للحصول على مراجعات Google

قم بدمج رابط مراجعة ملفك التجاري على Google في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. استخدم توقيع بريدك الإلكتروني لتطلب من عملائك ترك تعليقاتهم.

استخدم توقيع بريدك الإلكتروني لتطلب من عملائك ترك تعليقاتهم. قم بتقسيم جمهورك وابحث عن الارتباطات بين التفاعلات القابلة للقياس والقيمة الدائمة للعميل، واطلب مراجعات من جمهورك الذين من المرجح أن يكونوا عملاء على المدى الطويل.

بين التفاعلات القابلة للقياس والقيمة الدائمة للعميل، واطلب مراجعات من جمهورك الذين من المرجح أن يكونوا عملاء على المدى الطويل. اجعله جزءًا من تدريبك لتعليم جميع الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء لطلب التعليقات من العملاء، خاصة عندما يبدو العملاء راضين.

لطلب التعليقات من العملاء، خاصة عندما يبدو العملاء راضين. عندما لا يكون من الممكن توفير رابط مباشر، لديك مواد جاهزة لتعليم العملاء كيفية ترك التعليقات .

. اكتب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية التي تطلب التعليقات. يجب أن يوضح سياق البريد الإلكتروني الشخصي أن البريد الإلكتروني لم يتم إنتاجه بكميات كبيرة.

2. مواقع المراجعة الخاصة بالصناعة

على الرغم من أن مواقع المراجعة الخاصة بالصناعة لا تؤثر بشكل مباشر على تقييماتك بالنجوم في خرائط Google ونتائج بحث Google المحلية، إلا أنها تمتلك القدرة على التأثير على سمعتك في نتائج البحث.

علاوة على ذلك، غالبًا ما تظهر التصنيفات بالنجوم في النتائج غير المحلية في مقتطفات البحث.

علاوة على ذلك، 79% من المستهلكين يقولون إنهم يثقون بالمراجعات عبر الإنترنت بقدر ثقتهم بالتوصيات الشخصية من الأصدقاء أو العائلة.

بكل المقاييس، كلما زاد عدد التقييمات المتاحة، كان ذلك أفضل، ولهذا السبب تريد الحصول على أكبر عدد ممكن من التقييمات في أكبر عدد ممكن من الأماكن.

بالطبع، هذا على افتراض أن منتجاتك وخدمة العملاء تلبي توقعات العملاء.

يمكن للعملاء الغاضبين أن يلحقوا ضررًا جسيمًا بسمعة علامتك التجارية. لذلك، من المهم تشجيع المراجعات من عينة تمثيلية لقاعدة عملائك.

مواقع المراجعة الخاصة بالصناعة هي مواقع مصممة لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة، مثل Yelp للمطاعم وTripAdvisor للفنادق.

يمكنك استخدام النصائح التي تمت مناقشتها أعلاه للحصول على تقييمات Google وتطبيقها ببساطة على هذه الأنظمة الأساسية الأخرى.

يمكنك العثور على قائمة بمواقع المراجعة الخاصة بالصناعة هنا و هنا، ولكن يمكنك ويجب عليك أيضًا العثور على مواقع المراجعة الخاصة بالصناعة من خلال إجراء عمليات بحث Google عن:

[your industry name] التعليقات/التقييمات.

[your competitor name] التعليقات/التقييمات.

على الرغم من أنه قد يكون هناك العشرات من مواقع المراجعة المختلفة، فمن الأفضل اختيار موقع لتوجيه عملائك إليه.

سيترك العملاء في النهاية تعليقاتهم أينما يريدون. ولكن يمكنك بذل الجهود لتوجيه المستفيدين الراضين إلى موقع واحد، مثل الالتزام بروابط المراجعة التي ترسلها إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني.

إذا كنت ترغب في زيادة حجم المراجعات عبر مجموعة من مواقع المراجعة، فمن الأفضل تحقيق ذلك من خلال تدوير روابط المراجعة الخاصة بك بدلاً من تحميل العملاء الزائد بعدد كبير جدًا من الخيارات.

3. مواقع مراجعة المنتجات

مواقع مراجعة المنتجات هي مواقع تابعة لجهات خارجية مصممة لمساعدة الشركات في الحصول على التقييمات أثناء فحصها للتأكد من دقتها.

وميزة هذه المواقع ذات شقين:

العملاء هم أكثر عرضة لذلك ترك التعليق مع العلم أنه سيتم فحصها ونشرها من قبل طرف ثالث.

مع العلم أنه سيتم فحصها ونشرها من قبل طرف ثالث. قد يكون العملاء أكثر ميلا إلى ثق بهذه المراجعات مع العلم أنه لا يتم التلاعب بهم.

يمكن أن يؤدي الحصول على عدد من المراجعات الإيجابية على مواقع مراجعة المنتجات إلى توليد المزيد من التحويلات والمشاعر الإيجابية للعلامة التجارية مقارنة بالمراجعات على المواقع الأخرى.

ومن بين هذه الأشياء، يمكن القول إن Trustpilot هو نقطة البداية – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن Google تثق به بدرجة كافية تضمين تقييمات منتجاتها في إعلانات Google Shopping.

السبب الآخر الذي يجعل Trustpilot هو موقع مراجعة المنتجات الفعلي هو أنه لا يمكن تعديل المراجعات لمنح العلامات التجارية درجة غير مستحقة.

لذلك، من المرجح أن تؤثر المراجعات على Trustpilot على إدراك العلامة التجارية وسمعتك في Google.

إحدى الميزات الأكثر فائدة التي يمكن لمنصة المراجعة التابعة لجهة خارجية تقديمها إلى الطاولة هي القدرة على دمج المراجعات مباشرة على موقعك (إليك كيف يتم فعل ذلك مع TrustPilot على وجه التحديد).

سيتضمن الموقع الجيد لمراجعة المنتجات أيضًا ترميز المخطط اللازم لإدراج تصنيفات النجوم الخاصة بك في نتائج بحث Google.

يتيح لك الاستفادة من مواقع مراجعة المنتجات الحصول على ملكية قصة علامتك التجارية أثناء كونك جزءًا من المحادثة.

إذا كنت قلقًا بشأن حقيقة أن المراجعات على مواقع الجهات الخارجية لن تكون إيجابية بنسبة 100%، ففكر في إحصائيات المراجعات التالية عبر الإنترنت:

في المتوسط، يطلب المستهلكون من الشركة الحصول على 40 مراجعة عبر الإنترنت قبل أن يصدقوا متوسط ​​تقييمها بالنجوم.

تزداد احتمالية شراء المنتج بنسبة 270% عندما يحصل على خمس مراجعات على الأقل.

يقول 43% من المتسوقين أن المراجعات النصية تؤثر على قرارات الشراء أكثر من الصور (33%) والفيديو (24%).

متوسط ​​النشاط التجاري المحلي الذي يظهر على Google لديه 39 تقييمًا.

82% من المتسوقين لن يختاروا بائع تجزئة يحمل أقل من 3 نجوم.

4. وسائل التواصل الاجتماعي

Facebook لقد عززت صفحات الأعمال أن العلامات التجارية بحاجة إلى النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليس فقط كمنفذ للتسويق ولكن كمكان حيث يقوم العملاء بمراجعة الأعمال التجارية.

ينطبق كل ما تمت مناقشته في الأقسام أعلاه على وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما ينطبق على الملفات الشخصية للأعمال على Google، ومواقع المراجعة الخاصة بالصناعة، ومواقع مراجعة المنتجات.

ومع ذلك، هناك بعض الأشياء الإضافية التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

مشاركة آراء العملاء

وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد مكان يتم فيه اكتساب التقييمات؛ إنه مكان حيث يمكن مشاركة التقييمات. المفتاح هو أن تفعل ذلك بلباقة.

عندما تقوم بمشاركة التعليقات من العملاء وإعادة تغريدها ونشرها وتثبيتها، فمن المهم تسليط الضوء على الشخص الذي يترك المراجعة على علامتك التجارية الخاصة.

عندما يتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الآخرون من رؤية الشخص الذي يقف وراء المراجعة، يصبح الأمر أكثر ارتباطًا.

تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا يتواصل فيه الأشخاص مع أصدقائهم وأحبائهم، لذا من المهم احترام النظام الأساسي للاستخدام المقصود منه.

الرد على المراجعات عبر الإنترنت على جميع المنصات الخاصة بك

يتيح الرد على التقييمات للعملاء الآخرين معرفة كيف يتوقعون أن يتم معاملتهم عند التعامل معك.

علاوة على ذلك، يطلق عليها اسم وسائل التواصل الاجتماعي لسبب ما. يتوقع العملاء منك أن تكون جزءًا من المحادثة.

يتضمن ذلك الرد على المراجعات السلبية أيضًا.

حتى العلامات التجارية الأكثر احترامًا في العالم تحصل على تقييمات سلبية، لذا لا تكن ساذجًا في التفكير أنك لن تحصل على واحدة أبدًا.

مع ذلك، من المهم أن تكون استباقيًا من خلال تطوير استراتيجية سليمة للرد على السلبية.

وإلا فإنك تخاطر بخلق كارثة في العلاقات العامة من خلال الرد بدافع العاطفة البحتة.

حل مشكلات العملاء علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا اشتكى أحد العملاء علنًا بدلاً من تقديم مخاوفه إليك مباشرةً، فمن المناسب حل المشكلات علنًا أيضًا.

إذا كنت تطلب من أحد العملاء الاتصال بدعم العملاء عبر البريد الإلكتروني أو إرسال رسالة خاصة إليك، فقد يتساءل المتفرجون عما تحاول إخفاءه.

ضع في اعتبارك أن هناك خطوطًا واضحة لا ينبغي تجاوزها، مثل الكشف عن معلومات شخصية لم يتطوع العميل بتقديمها بنفسه.

لكن الاعتراف علنًا باحتياجات العميل يعد ممارسة تجارية جيدة مقارنةً بإخبارهم بالقفز من خلال طوق آخر للاتصال بك بشكل مباشر أكثر.

على الرغم من أنه لا ينبغي عليك أبدًا الاستسلام لمطالب غير معقولة، إلا أنه يجب عليك توضيح كيف يمكن للعملاء أن يتوقعوا معاملتك بواسطتك.

خاتمة

تلعب المراجعات عبر الإنترنت دورًا حاسمًا في كسب ثقة المستهلكين اليوم وإنشاء سمعة قوية للعلامة التجارية.

لا تكتمل أي استراتيجية تسويقية دون وجود خطة للحصول على التقييمات والرد عليها.

على الرغم من أن العلامات التجارية لا يمكنها التحكم في ما يقوله العملاء وكيف يقولون ذلك، إلا أن هناك طرقًا لتشجيع التقييمات الأكثر إيجابية من التعليقات السلبية.

يعد إرسال عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء إلى العملاء الراضين إحدى الطرق لزيادة عدد المراجعات الإيجابية.

هناك طريقة أخرى لخلق تصور إيجابي لعلامتك التجارية وهي الرد على التعليقات السلبية وحل الشكاوى علنًا.

لا شك أن هذه الإجراءات تتطلب عملاً إضافيًا منك ومن فريقك، ولكن لها فوائد طويلة المدى لشركتك تشمل:

بناء ثقة المستهلك.

إدارة سمعة العلامة التجارية.

زيادة معدلات التحويل.

تحسين تصنيفات البحث المحلية.

توليد حركة البحث العضوية.

كسب العملاء من خلال الكلام الشفهي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الآن، استخدم ما تعلمته هنا لإتقان فن إنشاء العلامات التجارية والتميز في سوق اليوم شديد التنافسية.