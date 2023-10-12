Rewrite this title: أين يمكن استخدام العلامة Canonical فعليًا؟

ستساعدك المقالة التالية: أين يمكن استخدام العلامة Canonical فعليًا؟

منذ تقديم العلامة الأساسية والإعلان عنها، قيل الكثير عنها. قام راند بعمل رائع تلخيص معالمه والاختلافات مع أداة أخرى مماثلة. باختصار، يمكن تمثيل الاختلافات الرئيسية بين علامة إعادة التوجيه 301 والعلامة الأساسية على النحو التالي:

العلامة الكنسي 301 إعادة توجيه يستخدم لإعادة توجيه “طاقة” الصفحة إلى صفحة أخرى يؤثر على برامج الزحف فقط يعيد نقاط كل حركة المرور يعمل فقط داخل المجال لديه وظيفة عبر المجال

ومع ذلك، يشكك بعض مُحسني محركات البحث في أن العلامة ذات فائدة على الإطلاق. في الواقع، يبدو أن هذا علاج سيئ لمرض خطير: إذا كانت بنية الموقع معطوبة بسبب الكثير من الصفحات المتطابقة (جزئيًا)، فيجب إصلاحها – إن تطبيق العلامات لإظهار برامج الزحف ما هو الأكثر أهمية ليس مخرجًا.

ولكن إذا فكرت في الأمر، فقد بدأت أرى بعض الحالات التي يمكن فيها تنفيذ هذه العلامة.

استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بي دائمًا ما تكون حذرة. عندما تبدأ مشروعًا جديدًا وتجد أن تحسين محركات البحث في الموقع قد فشل هناك، لا أوصي أبدًا بكسر كل شيء والقيام بتحسين محركات البحث من الصفر. أفضل المضي قدمًا ببطء في تنفيذ التغييرات الطفيفة ومراقبة التأثير حتى لا أخاطر بفقدان التصنيف الحالي للموقع.

في هذه الحالة، يبدو أن العلامة الأساسية مفيدة حقًا. يسمح بالتغييرات دون التأثير على واجهة المستخدم. فهو يتيح نقل الوزن بشكل معتدل من صفحة إلى أخرى.