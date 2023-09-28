Rewrite this title: إجراءات Google الجديدة لحماية نتائج البحث من التخريب

ستساعدك المقالة التالية: إجراءات Google الجديدة لحماية نتائج البحث من التخريب

تستثمر Google في جهود جديدة لدرء التخريب في نتائج البحث وضمان بقاء المعلومات ذات صلة وموثوقة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت جوجل تفاصيل حول التدابير المطبقة بالفعل لفهرسة الأخبار العاجلة بشكل أسرع عدة مرات من ذي قبل.

إليك المزيد مما تم الإعلان عنه اليوم فيما يتعلق بتحسين جودة المعلومات في نتائج البحث والأخبار.

تسليم الأخبار العاجلة بشكل أسرع

قامت Google بتطوير مكتب استخبارات يراقب ويحدد تهديدات المعلومات المحتملة بشكل نشط.

ويعد هذا امتدادًا لفريق الاستجابة للأزمات في Google، والذي قام بتتبع الأحداث حول العالم في الوقت الفعلي لسنوات بالفعل.

“The Intelligence Desk هو فريق عالمي من المحللين الذين يراقبون الأحداث الإخبارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتي تشمل الكوارث الطبيعية والأزمات ولحظات الأخبار العاجلة وآخر التطورات في الموضوعات المستمرة مثل فيروس كورونا.

عند وقوع الأحداث، يقوم محللونا بجمع البيانات حول كيفية استجابة أنظمتنا وجمع التقارير حول الروايات الناشئة، مثل الادعاءات الجديدة حول علاجات فيروس كورونا.

تُستخدم التقارير الصادرة عن مكتب الاستخبارات التابع لشركة Google للتأكد من أن أنظمتها تعمل على النحو المنشود بالنسبة لمجموعة كاملة من الموضوعات التي يبحث عنها الأشخاص.

وقد أدى هذا الجهد إلى تحسن كبير في كيفية تقديم Google للمعلومات للأخبار العاجلة والأزمات.

والآن، يمكن لأنظمة Google التعرف تلقائيًا على نتائج الأخبار العاجلة في غضون دقائق معدودة – وقد تم تحسين ذلك من 40 دقيقة في السنوات الماضية.

تقول Google إن هذا النظام الآلي دقيق ويعرض المعلومات الأكثر موثوقية المتاحة.

معلومات أكثر دقة في لوحات الرسم البياني المعرفي

تعد المعلومات الموجودة في لوحات الرسم البياني المعرفي أكثر دقة نتيجة للشراكات مع الوكالات الحكومية والمنظمات الصحية وWikipedia.

“بالنسبة لـCOVID-19، عملنا مع المنظمات الصحية في جميع أنحاء العالم لتوفير الإرشادات والمعلومات المحلية للحفاظ على سلامة الناس.

وللاستجابة لاحتياجات المعلومات الناشئة، مثل الزيادة التي شهدناها في عدد الأشخاص الذين يبحثون عن إعانات البطالة، فإننا نوفر سهولة الوصول إلى المعلومات مباشرة من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

كما لاحظت من وقت لآخر، فإن معلومات ويكيبيديا الموجودة في لوحات المعرفة هي هدف للتخريب.

يحدث هذا عندما يتم تحرير صفحات ويكيبيديا لتقديم معلومات خاطئة أو مضللة عن عمد.

يستطيع Google الآن اكتشاف 99% من حالات تخريب ويكيبيديا، مما يسمح لفريقه باتخاذ الإجراء بسرعة.

تحسينات على التحقق من الحقائق

تساعد Google الباحثين في تحديد المعلومات الخاطئة من خلال استخدام عمليات التحقق من الحقائق في نتائج البحث.

حتى الآن هذا العام، شاهد الباحثون عمليات التحقق من الحقائق في نتائج بحث Google أكثر من 4 مليارات مرة. وهذا أكثر من عام 2019 بأكمله مجتمعًا.

تستثمر Google في جعل نظام التحقق من الحقائق الخاص بها أكثر موثوقية من خلال التبرع بمبلغ 6.5 مليون دولار للمؤسسات والمنظمات غير الربحية المتخصصة في التحقق من الحقائق.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت Google في استخدام BERT لتحسين المطابقة بين القصص الإخبارية وعمليات التحقق من الحقائق المتاحة.

يتيح ذلك لأنظمة Google أن تفهم بشكل أفضل ما إذا كانت مطالبة التحقق من صحة الأخبار مرتبطة بالموضوع الرئيسي للقصة أم لا.

بعد ذلك، تعرض Google عمليات التحقق من صحة الأخبار بشكل بارز في قسم “التغطية الكاملة” للقصص الإخبارية – وهي ميزة توفر سياقًا كاملاً من مجموعة متنوعة من المصادر.

حماية أكبر لميزات البحث

لدى Google سياسات معمول بها بشأن ما يمكن أن يظهر في نتائج البحث العضوية، بالإضافة إلى ميزات البحث.

على سبيل المثال، يتضمن الإكمال التلقائي سياسات تتعلق باقتراح التنبؤات البغيضة وغير المناسبة.

تعمل Google على تحسين أنظمتها الآلية للإكمال التلقائي حتى لا تعرض التوقعات إذا قررت أن الاستعلام قد لا يؤدي إلى محتوى موثوق به.

نقاط بارزة أخرى من إعلانات اليوم

عقدت شركة Google اجتماعًا عبر الهاتف، حيث استمعت أنا والعديد من المراسلين الآخرين إلى شركة Google وهي تقدم إعلانات اليوم بشكل مباشر.

فيما يلي بعض التفاصيل البارزة الأخرى من المكالمة:

يتم اكتشاف 25 مليار صفحة غير مرغوب فيها يوميًا

15% من جميع الاستعلامات لم يتم البحث عنها من قبل (أكبر كمية حتى الآن)

تعتبر إرشادات تصنيف بحث Google بمثابة “نجم الشمال” لفهم ما تحاول الخوارزميات القيام به عند ترتيب نتائج البحث.

لدى Google 10000 مُقيِّم لجودة البحث حول العالم، بما في ذلك بعضهم في كل ولاية في الولايات المتحدة

تجري Google 1000 اختبار لجودة البحث يوميًا

يتم ترجيح الخبرة والسلطة والجدارة بالثقة (EAT) بشكل أكبر بالنسبة لاستعلامات YMYL (أموالك حياتك)

يعد فيروس كورونا (COVID-19) أكبر موضوع في تاريخ مؤشرات Google

مصدر: جوجل