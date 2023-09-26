Rewrite this title: إجراءات Google اليدوية وأخطاء SEO الصادقة

ستساعدك المقالة التالية: إجراءات Google اليدوية وأخطاء SEO الصادقة

يجيب جون مولر، مؤيد البحث في Google، على سؤال حول ارتكاب أخطاء صادقة في تحسين محركات البحث وما إذا كانت مواقع الويب تتعرض لعقوبة بسبب انتهاك قواعد Google عن طريق الخطأ.

تمت مناقشة هذا الأمر في الإصدار الأخير من سلسلة Ask Googlebot بتاريخ YouTube. وعلى وجه التحديد، يجيب مولر على السؤال التالي:

“كيف تتفاعل Google مع الأخطاء الصادقة”

هناك الكثير من المعلومات حول تحسين محركات البحث (SEO) على الإنترنت. إنها ليست دائمًا محدثة أو صحيحة بالضرورة.

يرتكب الأشخاص الذين يتعلمون عن تحسين محركات البحث (SEO) بسهولة أخطاء قد تؤدي إلى انقضاض عين Google المراقبة باستمرار من خلال إجراء يدوي وانخفاض الترتيب.

يبدأ مولر بتوضيح أنه لا يمكنه التحدث إلا عن إرشادات مشرفي المواقع في Google وسياسات البريد العشوائي على الويب. من السهل أن يقع الأشخاص عن غير قصد في ممارسات سيئة بسبب نصيحة حسنة النية من صديق أو رؤية معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت.

جوجل تتفهم حدوث الأخطاء

قال مولر إنه لا يوجد أحد مثالي بنسبة 100% عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، وتحاول الخوارزمية فهم ذلك. إذا كانت هناك مشكلة أثناء الزحف إلى موقعك، فسيقوم Googlebot بعزلها وتجاهلها.

وبدلاً من ذلك، ستقوم Google بتضييق نطاق تركيزها على أجزاء موقعك التي يتناسب فيها تحسين محركات البحث (SEO) مع الإرشادات والسياسات.

يعد هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة إلى هواة تحسين محركات البحث (SEO) الذين يحاولون تصنيف مواقعهم، لكنهم لا يفهمون التعقيدات. يُعد تحسين محركات البحث (SEO) فنًا بقدر ما هو علم، وتدرك Google أنه ليس كل شخص مزيجًا من فان جوخ وأينشتاين.

ماذا لو كانت هناك عقوبة يدوية؟

على الرغم من أن Google تبذل قصارى جهدها لتجاهل المشكلات البسيطة المتعلقة بالإرشادات والسياسات، إلا أنها لا تستطيع منح الجميع تصريحًا مجانيًا. إذا كانت المشكلة خطيرة أو تتفاقم بمرور الوقت، فإن Google تتخذ الموقع إجراءً يدويًا.

يجب أن يكون كل موقع ويب متصلاً بـ Google Search Console لأسباب عديدة، بما في ذلك التعرف على الإجراءات اليدوية. الإجراء اليدوي هو انخفاض كبير في التصنيف أو الإزالة من القائمة بسبب مخالفات خطيرة ضد إرشادات وسياسات Google.

يقول مولر إن الإجراء اليدوي مؤقت. إذا قام الموقع بإصلاح المشكلات المرتبطة بالإجراء اليدوي، فيمكنه تقديم التماس إلى Google لطلب إعادة النظر. يقوم Google بإعادة فحص الموقع للتأكد من إصلاح جميع المشكلات وإزالة الإجراء اليدوي، مما يؤدي إلى استعادة رتبتك.

ينهي مولر الفيديو بالقول إن الشركة تحاول التعامل مع الأخطاء بشكل مدروس، وليس من الضروري أن تؤثر على تصنيفات بحث Google الخاصة بك إلى الأبد.

المعرفة قوة

أفضل طريقة لمنع حدوث الأخطاء هي فهم ما تريده Google منذ البداية. تفحص ال إرشادات مشرفي المواقع في Google قبل إجراء تغييرات على موقعك.