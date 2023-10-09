Rewrite this title: إحصائيات جوجل مثيرة للاهتمام من عام 2010

ستساعدك المقالة التالية: إحصائيات جوجل مثيرة للاهتمام من عام 2010

أحد الأشياء الرائعة في الأعمال التجارية الحديثة هو أنها تتعلم وتنمو دائمًا. الأمثلة الرائعة على ذلك موجودة في عمالقة التكنولوجيا، الذين يستغلون المعرفة التي يجدونها بطرق واضحة للغاية. بين الحين والآخر، يشاركنا عمالقة التكنولوجيا بعضًا من أفكارهم. إذا كنت أحد الأشخاص الذين يفضلون حقًا تلك الفتات الصغيرة من “البيانات المجانية”، فسوف تحب الجديد فيديو أصدرت Google للتو حديثاً عما تعلمته في عام 2010 فيما يتعلق باتجاهات التسوق عبر الإنترنت.

ما هو مصدر كل هذه البيانات؟ نحن لا نتحدث فقط عن “الاستطلاع العادي” هنا، ولكننا نتحدث عن تجميع البيانات من ما يزيد عن 60 دراسة بحثية مختلفة، سواء من Google وشركائها البحثيين المختلفين (OTX، Compete، وما إلى ذلك). تمتد البيانات على مدار العام بأكمله وكومة ضخمة من البيانات التي أبلغ عنها المستخدم أو البيانات التي تم تتبعها تحليليًا. فيما يلي بعض الإحصائيات المميزة من الفيديو:

بالنسبة لـ 89% من المتسوقين أثناء العطلات، أول مكان يذهبون إليه هو .

تتزايد عمليات البحث عبر الأجهزة المحمولة، بما في ذلك مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، ويقوم الباحث العادي عبر الأجهزة المحمولة بإجراء 14 عملية بحث خلال جهود التسوق لمقارنة العطلات.

تبحث 60% من الأمهات في الويب عن عروض خاصة أو كوبونات أو خصومات أخرى قبل التسوق (لا توجد معلومات حول كيفية ارتباط ذلك بالمتسوقين الذكور).

Google هو المصدر الأول لإحالة مواقع المواعدة، وما يقرب من ثلثي هذه الإحالات يتحول فعليًا إلى عملاء محتملين.

70% ممن يعتبرون أنفسهم “معجبين بالوسائط” (سواء كان فيديو أو صورة أو أي تنسيق وسائط آخر) يزورون موقعًا على شبكة Google الإعلانية (ربما تعرف هذا باسم “شبكة المحتوى”) كل يوم.

75% من جميع المرضى يبحثون عن أعراضهم قبل أن يتحدثوا إلى الطبيب عنها.

للحصول على الحقائق والأرقام الكاملة، قم بمراجعة فيديو – ولكن كن حذرًا، لأن هذه الأرقام تطير داخل وخارج.