Rewrite this title: إدارة سمعتك على الإنترنت باللغات الأجنبية

ستساعدك المقالة التالية: إدارة سمعتك على الإنترنت باللغات الأجنبية

يستغرق إنشاء سمعة طيبة لنشاط تجاري أو علامة تجارية عبر الإنترنت وقتًا وجهدًا. ومن ناحية أخرى، فإن فقدان تلك السمعة الطيبة يمكن أن يحدث في غمضة عين. تدرك الشركة التي يتم تشغيلها ما يقال عن منتجها أو خدمتها ومن يقول ذلك، وتكون على استعداد للتدخل وإدارة الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالسمعة. في حين أن هذا أصبح طبيعة ثانية للكثيرين منا في عالم الشبكات الاجتماعية، فقد يكون من الصعب معرفة كيفية التعامل مع القضايا والاهتمامات والتعليقات الواردة من غير المتحدثين باللغة الإنجليزية. والخبر السار هو أن استراتيجيات إدارة سمعتك تعمل عبر لغات متعددة ولا تتطلب سوى القليل من الجهد الإضافي.

البقاء في حالة تأهب

إذا كنت تستخدم بالفعل أداة مثل تنبيهات جوجل لمراقبة التعليقات حول موقعك أو منتجك، يعد الاشتراك في لغات متعددة خطوة إضافية سهلة باستخدام خيار اللغات الموجود على إعدادات البحث صفحة. بمجرد تحديد اللغات لأسواقك الرئيسية، فكر في إعداد المزيد من التنبيهات لشركتك لتغطية أي مصطلحات غير إنجليزية شائعة الاستخدام لمنتجك أو خدمتك المحددة. عندما تصادف تنبيهًا بشأن محتوى بلغة لا تتحدثها، يمكنك غالبًا معرفة ما يقال بمساعدة أدوات الترجمة عبر الإنترنت. إذا كان التعليق بارزًا، على سبيل المثال من منشور على مدونة رئيسية أو موقع إخباري، فقد يكون من المفيد تمريره أمام متحدث أصلي للحصول على ترجمة أكثر طلاقة.

انضم إلى المحادثة

إذا كان الآخرون يتحدثون عن شركتك أو منتجك، فمن المفيد معرفة ما يقال. من المهم بنفس القدر أن تكون قادرًا على الرد، خاصة عندما تكتشف دعاية سلبية. يزدهر الويب بالتفاعل والصمت في مواجهة الانتقادات التي قد يُنظر إليها على أنها شعور بالذنب، أو في أحسن الأحوال، عدم الاهتمام بالعملاء. إذا كنت تستطيع القيام بذلك بكفاءة، قم بالرد على المشاركات والمراجعات بنفس اللغة. إذا كان هذا تحديًا، فإن الرد باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا، مع الحفاظ على اللغة واضحة وفي صلب الموضوع. بالطبع، ليس من الضروري الرد على المعلقين الناطقين باللغة الأجنبية بهدف إطفاء الحرائق فقط. إن الإجابة على الأسئلة وشكر الأشخاص على تعليقاتهم الإيجابية كلها تساعد في الحفاظ على سمعة جيدة.

عبور حدود جديدة

لن يتم العثور دائمًا على عملائك الناطقين باللغة الأجنبية في نفس الأماكن التي تتفاعل فيها مع الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية. من المغري أن تعتقد أنك قد قمت بتغطيتها إذا كنت تستخدمها Facebook و Twitter، ولكن تذكر أن أجزاء أخرى من العالم تفضل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. كن مستعدًا للبحث والاشتراك في مواقع التواصل المشهورة في أسواقك الخارجية. على سبيل المثال، إذا كنت تقدر البرازيل أو الهند كقاعدة عملاء، فيجب أن يكون لديك تواجد في أوركوت. وبالمثل، فعلت روسيا فكونتاكتي التي تصف نفسها بأنها “أكبر شبكة اجتماعية أوروبية”، وإذا كان لديك عملاء صينيون فمن المرجح أن تجدهم يتفاعلون على Renren. يمنحك عدد من هذه الشبكات خيار استخدام اللغة الإنجليزية، على الرغم من أنه بالنسبة للأسواق الأجنبية الرئيسية قد يكون من المفيد بذل جهد إضافي لاستخدام متحدثين أصليين للتعامل مع التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية.

مرحبًا بالناطقين بغير اللغة الإنجليزية

إذا قام أحد المتحدثين بلغة أخرى بزيارة موقع الويب الخاص بك وواجه صعوبة في فهم محتوى اللغة الإنجليزية، فمن المرجح أن يذهب هذا العميل المحتمل للبحث عن معلومات الطرف الثالث بلغته. وهذا يمنح الطرف الثالث، سواء كان مدونًا أو موقعًا للمراجعة، القدرة على التأثير على عميلك بطريقة قد لا تعجبك. بدلاً من ذلك، لماذا لا تخلق انطباعًا أوليًا إيجابيًا وتتوقع احتياجات العميل من خلال توفير محتوى مترجم؟ بهذه الطريقة يمكنك البقاء مسيطرًا، وفي الوقت نفسه يشعر عميلك بالترحيب. الشركات التي تهتم بالعملاء هي إلى حد كبير نفس الشركات التي تحافظ على سمعة جيدة.

كن قابلاً للاتصال

اجعل من السهل على العملاء الاتصال بك، بغض النظر عن لغتهم. في كثير من الأحيان، كان من الممكن القضاء على النزاعات والحملات الكبرى عبر الإنترنت ضد الشركات في مهدها من خلال الاستجابة السريعة وإظهار القلق بشأن مشكلة ما. كل شيء جيد وجيد، ولكن إذا كانت معلومات الاتصال الوحيدة التي تعلن عنها هي رقم مجاني لبلدك، فسوف يتساءل العملاء في الخارج عن كيفية الاتصال بهم وكم سيكلفون إذا فعلوا ذلك. على أية حال، فإن نموذج الاتصال أقل صعوبة من المحادثة الهاتفية للمتحدثين بلغات أخرى، بشرط أن تبقي الأمر بسيطًا. ونظرًا للكمية المحدودة من النص المتضمن، فمن السهل أيضًا تقديمه ببعض اللغات الرئيسية.

عند ممارسة الأعمال التجارية عبر حواجز اللغة، فإن المجاملات الصغيرة مثل هذه غالبًا ما تُحدث فرقًا كبيرًا، مما يساعدك على بناء تلك السمعة الطيبة والحفاظ عليها.