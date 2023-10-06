Rewrite this title: إدانة محرر وسائل التواصل الاجتماعي في رويترز بتهم القرصنة

ستساعدك المقالة التالية: إدانة محرر وسائل التواصل الاجتماعي في رويترز بتهم القرصنة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية رسميا محرر رويترز، ماثيو كيز، أواخر الأسبوع الماضي بثلاث تهم بالتآمر تتعلق بهجوم إلكتروني قامت به شركة Anonymous عام 2010 على صحيفة لوس أنجلوس تايمز. وفقًا للائحة الاتهام، قدمت Keys معلومات تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر المملوكة لشركة Tribune وشجعت المتسللين على إجراء تغييرات غير مصرح بها على المعلومات المنشورة.

كان ماثيوز كيز جزءًا من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بين وسائل الإعلام الإخبارية، وقد تم اختياره مؤخرًا ضمن قائمة أفضل 140 مجلة تايم. Twitter يغذي. لقد صنع اسمًا لنفسه كصحفي تسلل إلى Anonymous. أصبح كيز نائب محرر وسائل التواصل الاجتماعي في رويترز في عام 2012. وكانت المؤسسة الإخبارية على علم بالتهم الموجهة ضد كيز، لكنها سارعت إلى الإشارة إلى أن “سوء السلوك” قد حدث قبل عمله في رويترز.

وقالت وزارة العدل إنه في حالة إدانته، قد يواجه كيز عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة قدرها 250 ألف دولار عن كل تهمة. ستكون الغرامات الباهظة وعقوبات السجن هي العواقب المترتبة على ما يرقى إلى مستوى مزحة إلكترونية حيث تم تغيير عنوان مقال إخباري في صحيفة لوس أنجلوس تايمز من “تزايد الضغط في مجلس النواب لتمرير حزمة خفض الضرائب” إلى “تزايد الضغط في مجلس النواب من أجل إقرار حزمة خفض الضرائب” اختر تشيبي 1337.” ظهرت مرة أخرى على الإنترنت احتجاجات مماثلة لتلك التي نشأت بعد الانتحار المأساوي لآرون سوارتز.

في حين أنه ليس هناك شك في أن حوادث القرصنة الخطيرة وسرقة المعلومات الآمنة قد تزايدت مؤخرًا، إلا أن هناك البعض في صناعة الإنترنت الذين تحدثوا بصوت عالٍ عن ملاحقة وزارة العدل المفرطة للأفراد في الآونة الأخيرة. حتى أن الرئيس أوباما كان يفكر في الحاجة إلى معالجة تهديدات الأمن السيبراني. في أي نقطة تتجاوز الحاجة الماسة لمتابعة التهديدات الحقيقية لأمن الإنترنت الحدود إلى تقديم أمثلة للاعبين الصغار؟

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