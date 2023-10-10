Rewrite this title: إذن أنت الآن تهتم بأوقات تحميل موقع الويب الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: إذن أنت الآن تهتم بأوقات تحميل موقع الويب الخاص بك

جوجل أعلن مؤخرا يلعب وقت تحميل الموقع الآن دورًا في خوارزمية ترتيب البحث الخاصة بهم. لقد قيل أيضًا صراحةً أنه يتم أخذ أكثر من 200 عنصر في الاعتبار عند تحديد تصنيف محرك بحث المواقع. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ Google أن وقت تحميل الموقع سيكون وقتًا طويلاً جدًا صغير جزء من هذه الخوارزمية. مع كل ما قلته، أنا ببساطة لا أفهم سبب ذعر الناس. لا ينبغي أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها في تحسين وقت تحميل موقعك.

إذا كان موقع الويب الخاص بك بطيئًا – أصلحه!

يعد وقت تحميل الموقع مهمًا للغاية، ولكن لا ينبغي عليك تحسينه لمحركات البحث. إذا استغرق تحميل موقع الويب الخاص بك وقتًا أطول من بضع ثوانٍ، فأنت في مشكلة بالفعل. يتمتع مستخدمو الويب بفترة اهتمام قصيرة جدًا، فهم يريدون ما يريدون ويريدونه الآن! إذا نقر أحد هؤلاء المستخدمين على موقع الويب الخاص بك واستغرق الأمر وقتًا أطول من بضع ثوانٍ، فأنت تراهن على أنه سوف يرتد بشكل أسرع من الكرة “النطاطة” الفائقة!

لا ينبغي أن يكون هناك مشرف موقع ليس على علم بأوقات تحميل موقعه. لا ينبغي عليهم فقط إجراء اختبارات المستخدم على موقعهم الخاص، بل يجب عليهم أيضًا تثبيت تحليلات الموقع. ومع ذلك، إذا كان موقعك بطيئًا، فيمكنك أن تتوقع أن يكون معدل ارتداد حركة المرور مرتفعًا للغاية. لا يتحلى المستخدمون بالصبر على موقع الويب البطيء، وغالبًا ما يقومون بالنقر مرة أخرى خلال ثوانٍ قليلة فقط. هذه طريقتان لقياس وقت تحميل مواقعك، ولكن إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد قامت Google بإنشاء أداة يمكنك استخدامها.

كيف يمكنك قياس وقت تحميل الموقع؟

مرة أخرى في شهر يناير، كتبت مقالًا عن أن وقت تحميل الموقع هو أحد عناصر التصنيف المحتملة لعام 2010. (http://www.dkssystems.com/SEO-Site-Loading-Time.html) أكتب عن كيفية اختبار أوقات تحميل مواقعك باستخدام أدوات مشرفي المواقع من Google. سيمنحك استخدام خيار “أداء الموقع” الخاص بهم نظرة ثاقبة حول المدة التي يستغرقها تحميل صفحة معينة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم لك Google بعض النصائح المحددة حول ما يجب إصلاحه من أجل زيادة أداء تحميل الصفحة.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح جوجل الأدوات المجانية التالية لتقييم سرعة موقع الويب الخاص بك.

أصلح أداء مواقع الويب الخاصة بك للمستخدمين وليس Google.

لا أستطيع أن أخبرك كم يزعجني معرفة أن الأشخاص سيبدأون الآن فقط في إصلاح وقت تحميل مواقعهم الإلكترونية. يجب أن تقوم ببناء موقع ويب يمنح المستخدمين تجربة ممتعة. إذا كان موقع الويب الخاص بك بطيئًا جدًا، فيجب معالجة هذه المشكلة منذ وقت طويل. من المحبط أن نسمع أشخاصًا يرغبون في إصلاح مواقعهم فقط بعد أن أصدرت Google إعلان التصنيف الأخير هناك.

لا تبالغ في قيمة سرعة الموقع لتحسين محركات البحث.

من المؤسف حقًا أن يقوم الأشخاص بإعادة تصميم مواقع الويب الخاصة بهم بالكامل وقضاء ساعات لا حصر لها في التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشأن هذه المشكلة. الآن، إذا كنت تمتلك أحد مواقع الويب التي تستغرق 15 ثانية للوصول إلى الصفحة الرئيسية، فيجب أن يكون هذا شيئًا تعمل عليه بالفعل. ومع ذلك، هذا ليس من أتحدث عنه. أنا أتحدث عن مشرفي المواقع الذين يقومون بتحميل المواقع في أقل من ثلاث ثوانٍ ولكنهم سيقضون وقتًا لا نهاية له في تعديل التعليمات البرمجية فقط حتى يتمكنوا من العمل لمدة نصف ثانية. في هذه المرحلة، لن يؤدي الفارق بين ثانيتين وثانية واحدة إلى تحسين أو كسر تصنيفات محرك البحث الخاص بك. ستكون الروابط والمحتوى دائمًا بمثابة خبز وزبدة تحسين محركات البحث، ومن المحبط حقًا الاعتقاد بأن الأشخاص سيضيعون الكثير من الوقت في التركيز على وقت تحميل موقعهم.