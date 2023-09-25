Rewrite this title: إذن أنت تريد أن تكون محلل تحسين محركات البحث: المهارات والرواتب وفرص العمل

ستساعدك المقالة التالية: إذن أنت تريد أن تكون محلل تحسين محركات البحث: المهارات والرواتب وفرص العمل

من بين جميع الأدوار المتاحة في عالم التسويق الرقمي، يعد محلل تحسين محركات البحث (SEO) واحدًا من أكثر الأدوار تطلبًا.

عندما تكون محلل تحسين محركات البحث (SEO)، فأنت الشخص الذي تتطلع إليه شركتك أو عملاؤك لجمع وتنظيم البيانات حول أداء مواقعهم على الويب، وتفسير ما يعنيه كل ذلك بالنسبة لهم في مجالات السوق الخاصة بهم، والتوصية بالاستراتيجيات التي ستساعدهم. تحقيق أهداف العمل.

إنها مهمة ضخمة، ولذلك يحتاج محللو تحسين محركات البحث (SEO) إلى امتلاك مجموعة مهارات متطورة بالكامل في مجالات متعددة لتحقيق النجاح.

لحسن الحظ، نظرًا للطبيعة الفنية للوظيفة والمهارات المطلوبة لأدائها، يتم تعويض أدوار محلل تحسين محركات البحث (SEO) بشكل جيد بشكل عام في الولايات المتحدة، والحاجة إليها في عام 2022 قوية جدًا.

ما هو محلل SEO؟

عندما تبحث عن الأدوار المختلفة في تحسين محركات البحث (SEO)، تجد أن الأشخاص غالبًا ما يخلطون بين منصب متخصص تحسين محركات البحث (SEO) ومحلل تحسين محركات البحث (SEO).

في حين أن الاثنين مرتبطان وقريبان جدًا من بعضهما البعض، فكر في دور محلل تحسين محركات البحث (SEO) باعتباره دورًا يتجاوز المتخصص من خلال الارتقاء بالأمور إلى مستوى أعلى.

بينما يكون متخصص تحسين محركات البحث (SEO) في وضع حرج – إذا جاز التعبير، يقوم بالعمل، وينفذ علامات العنوان وH1s، ويضيف البيانات المنظمة إلى صفحات المنتج، ويحمل محتوى جديدًا – فإن محلل تحسين محركات البحث (SEO) ينظر إلى الصورة الأكبر.

يدرس المحللون الأرقام – البيانات الصلبة – ويفسرون ما تعنيه بالنسبة لكيفية أداء موقع الويب حاليًا وحيث يلزم التحسين.

من العدل أن نقول إن وظيفتك، كمحلل، هي أن تفعل بالضبط ما يقوله عنوانك: تحليل مواقع الويب للتأكد من جودة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بها.

ينظر المحللون أولاً إلى موقع الويب ككل ويرون ما إذا كان هناك أي شيء مرئي من وجهة نظر تجربة المستخدم يعتقدون أنه يمكن أن يستخدم التحسينات.

يمكن أن تكون عبارة عن CTA غير فعالة أو مفقودة، أو فرص ربط داخلية ضائعة، أو تنقل رئيسي معقد، أو علامات عنوان غير محسنة.

يريد محللو تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا معرفة ما إذا كانت هناك أي صفحات أو أقسام جديدة يمكن أن يستفيد منها موقع الويب، بما في ذلك الخدمة أو الموقع أو المنتج أو المدونة أو الأسئلة الشائعة أو صفحات الشهادات.

ولعل الأهم من ذلك هو أن محللي تحسين محركات البحث (SEO) يقومون بالزحف إلى الموقع بأكمله للبحث عن أي مشكلات فنية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة بكفاءة.

يستخدمون العديد من أدوات تحسين محركات البحث – بما في ذلك Screaming Frog وSemrush وGoogle Search Console – للبحث عن المشكلات المتعلقة بالصفحات المعطلة وعمليات إعادة التوجيه والبيانات التعريفية ووقت التحميل والبيانات المنظمة وما إلى ذلك.

يتم بعد ذلك استخدام Google PageSpeed ​​Insights وGTmetrix لمراجعة مشكلات سرعة الصفحة، ثم يتم استخدام Ahrefs لدراسة فرص الروابط الخلفية المعطلة.

بينما يقوم محلل تحسين محركات البحث (SEO) بكل هذا، فإنه يشارك أيضًا بشكل كبير في إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية والمنافسين لمعرفة الكلمات الرئيسية التي يمكن لموقع الويب إما التركيز عليها أو البدء في استهدافها لزيادة فرصته في الظهور للاستعلامات ذات الصلة فوق منافسيه.

على الرغم من أهمية جزء التحليل من الوظيفة، فإن جزء التوصية هو المكان الذي تتم فيه متابعة الأمور.

يجب أن يكون محللو تحسين محركات البحث (SEO) قادرين على أخذ كل هذه البيانات – كل أحجام الكلمات الرئيسية والغرض منها، وكل عناصر تحسين محركات البحث (SEO) التي قاموا بدراسةها لأيام أو أسابيع – وترجمتها إلى توصيات واستراتيجيات واقعية لصاحب العمل أو موظفيهم. محفظة العملاء.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيقوم العميل بتنفيذ الاستراتيجيات التي وضعها محلل تحسين محركات البحث (SEO) والبدء في جني الثمار بشكل مثالي خلال الأشهر التالية.

المهارات الأساسية لمحلل تحسين محركات البحث (SEO).

أنا حقًا لا أحاول أن أكون مضحكًا هنا، ولكن لكي تكون محلل تحسين محركات البحث (SEO)، يجب أن تمتلك عقلًا يميل نحو…التحليلي.

لا يكفي معرفة وفهم ما يجعل موقع الويب جيدًا واستخدام أدوات تحسين محركات البحث المتنوعة لإجراء البحث.

يجب أن يكون محلل تحسين محركات البحث (SEO) الفعال قادرًا على التعامل مع موقع الويب بعقلية استقصائية منطقية ودقيقة.

يمكن دائمًا تعليم المهارات الناعمة، ولكن تعلم المهارات الناعمة هو أكثر من نشاط للنمو الشخصي يفتقر إلى معالم محددة.

ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب على الشخص غير التحليلي أن يتحول ويصبح تحليليًا على المستوى المطلوب لمحلل تحسين محركات البحث (SEO).

مع كل ما قيل، إليك المهارات الأساسية لمحلل تحسين محركات البحث (SEO)، مقسمة إلى مهارات صلبة وناعمة:

مهارات صعبة

معرفة متقدمة بأفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

معرفة شاملة بأعمال SEO التقنية.

القدرة على إجراء البحث عن الكلمات الرئيسية والتحليل التنافسي.

المعرفة بمجموعة من أدوات تحسين محركات البحث، بما في ذلك Google Analytics وGoogle Search Console وSemrush وAhrefs وSpyFu وGTmetrix وPageSpeed ​​Insights وScreaming Frog.

معرفة أنظمة إدارة المحتوى الأكثر شيوعًا، بما في ذلك WordPress وSquarespace وShopify وDrupal وWix وHubSpot وMagento.

المعرفة بتسويق المحتوى وبحث الموضوع وتدقيق المحتوى.

فهم بناء الروابط والروابط الخلفية والمشكلات المتعلقة بتلك المجالات.

القدرة على البقاء مطلعًا على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

المهارات الناعمة

القدرة على استخدام المنطق.

الفضول والتفكير.

التفكير النقدي.

إبداع في حل المشاكل.

منظمة.

إدارة الوقت.

التواصل الشفهي والكتابي الفعال.

مهارات التعامل مع الآخرين.

ما هي الخبرة أو الشهادات المطلوبة/المفيدة؟

قدمت شركة Glassdoor نموذجًا أساسيًا لـ الوصف الوظيفي لمحلل SEO.

وفقًا لموقع مراجعة الوظائف وأصحاب العمل، تتطلب وظائف محلل تحسين محركات البحث (SEO) عادةً من المرشحين الحصول على درجة علمية في مجال ذي صلة، مثل علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات.

تتطلب وظائف محلل تحسين محركات البحث (SEO) الأخرى الحصول على درجة البكالوريوس في التسويق أو الأعمال التجارية.

وفقًا لنفس النظرة العامة على موقع Glassdoor حول الوظيفة، فإن معظم محللي تحسين محركات البحث (SEO) – 60% – لديهم من سنتين إلى أربع سنوات من الخبرة في القيام بما يفعلونه.

قد يكون من الصعب الدخول والتعرف على كونك محلل تحسين محركات البحث (SEO) على الفور. إن المهارات اللازمة للقيام بالمهمة بشكل جيد تحتاج إلى صقلها بمرور الوقت، من خلال الدروس الصعبة المستفادة من الخبرة.

بعد عامين إلى أربعة أعوام في هذا المقعد، ومع رؤية جميع أنواع مواقع الويب تسعى إلى إجراء عمليات تدقيق لتحسين محركات البحث، أود أن أقول إن محلل تحسين محركات البحث يقترب من أن يصبح خبيرًا.

فيما يتعلق بالشهادات التي أوصي بها لأي شخص يسعى إلى أن يصبح محلل تحسين محركات البحث (SEO)، فلا يمكنك مطلقًا أن تخطئ في الدورات التالية:

1. دورات من أكاديمية Google Analytics

تحليلات كوكل للمبتدئين.

تحليلات جوجل المتقدمة.

تحليلات جوجل للمستخدمين المتميزين.

مقدمة إلى استوديو البيانات.

أساسيات برنامج إدارة العلامات من Google.

2. دورة شهادة Hubspot SEO

3. دورات SEO من أكاديمية سمرش

سمرش مجموعة أدوات تحسين محركات البحث.

قم بمراجعة ظهورك على الإنترنت باستخدام Semrush.

التحليل التنافسي وبحث الكلمات الرئيسية.

على الصفحة وتحسين محركات البحث الفنية.

بناء وصلة.

تتبع الرتبة.

تدقيق موقع Semrush مع روس تافينديل.

تحسين محركات البحث الفنية مع باستيان جريم.

أساسيات تحسين محركات البحث، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وإدارة الروابط الخلفية، وتحسين محركات البحث للجوال، وتحسين محركات البحث المحلية – كل ذلك مع جريج جيفورد.

تحسين محركات البحث بقيادة المحتوى مع بريان دين.

4. دورات من أكاديمية Ahrefs

أهريفس دورة الشهادة.

دورة تدريبية في مجال تحسين محركات البحث (SEO).

كيف يبدو راتب محلل تحسين محركات البحث (SEO)؟

بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا محللين لتحسين محركات البحث، فأنت محظوظ، لأن متوسط ​​الراتب في الولايات المتحدة صحي إلى حد ما 63,058 دولاربحسب موقع ZipRecruiter.

يضع Glassdoor هذا الرقم أقل بشكل ملحوظ، عند 62,987 دولار.

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع Salary.com عن متوسط ​​الراتب الوطني لمحلل تحسين محركات البحث (SEO). 71,101 دولار، حيث يجني معظم الأشخاص ما بين 64,301 دولارًا و 77,601 دولارًا.

كما هو الحال مع أي وظيفة، يمكنك أن تتوقع زيادة أو نقصان نطاق الراتب اعتمادًا على مجموعة من العوامل، بما في ذلك حجم صاحب العمل والموقع الجغرافي وخبرتك.

التوقعات الوظيفية لمحلل تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2022

في فوز آخر لمحلل تحسين محركات البحث (SEO) اليوم، تبدو آفاق هذا الدور قوية جدًا.

أدى البحث على موقع الواقع عن “محلل تحسين محركات البحث” في الولايات المتحدة إلى ظهور 975 وظيفة.

ومن بين هؤلاء، كان 592 منهم يعملون بدوام كامل، و566 يدفعون أكثر من 50 ألف دولار، و291 يعملون في وظائف بعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه المنشورات، 553، كانت لأدوار متوسطة المستوى، في حين أن معظم المشاركات الفردية التي نظرت إليها عندما قمت بالتصفية بحثًا عن “المستوى المتوسط” أشارت إلى أن المرشح يجب أن يتمتع بخبرة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في تحسين محركات البحث. أو البحث وتحليل البيانات.

جاءت هذه الوظائف الشاغرة بالفعل من شركات مثل Pearson وDeloitte وAngi وLendingTree وMerkle.

أدى البحث المماثل على LinkedIn إلى ظهور 966 وظيفة لمحلل تحسين محركات البحث (SEO). ومن بين هؤلاء، كان 866 منهم يعملون بدوام كامل، و509 منهم يتقاضون رواتب تزيد عن 40 ألف دولار، وكان 535 منهم في الموقع، يليهم مباشرة 364 وظيفة عن بعد.

معظم وظائف محلل SEO البالغ عددها 966 وظيفة، 522 وظيفة، كانت على مستوى المنتسبين.

مما رأيته عندما اطلعت على إعلانات الوظائف، يعني أن مستوى الخبرة المطلوبة كان فقط بين صفر وسنتين من الخبرة.

جاءت منشورات الوظائف على LinkedIn من مجموعة واسعة من أصحاب العمل، ولكن من بينهم The Home Depot، وThriveworks، وHavas Media Group، وVox Media.

الكلمة النهائية

ليس هناك شك في ذلك: لدى محللي تحسين محركات البحث (SEO) مهمة صعبة.

إنه يحتاج إلى الكثير من التفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات، ومعرفة كيفية تحسين محركات البحث (SEO) للتدفق عبر مواقع الويب لمعرفة الأخطاء فيها، وفحص البيانات للحصول على الإجابات داخلها، والإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها بطرق سهلة الفهم للشركات. والعملاء.

عادةً ما يحتاج المرشحون لأدوار محلل تحسين محركات البحث (SEO) إلى درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة، ولكن هذا ليس مطلوبًا دائمًا.

واعتمادًا على صاحب العمل والموقع، يمكن لهؤلاء المهنيين أن يكسبوا ما يصل إلى 50 ألف دولار في السوق المزدحمة مقابل مهاراتهم.

إذا كان تحليل البيانات وتحسين محركات البحث هو المكان الذي تلتقي فيه اهتماماتك المهنية، فيمكنك فقط العثور على الدور المثالي لنفسك كمحلل تحسين محركات البحث.

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