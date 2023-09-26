Rewrite this title: إرشادات وصفة البيانات المنظمة لتغييرات Google

ستساعدك المقالة التالية: إرشادات وصفة البيانات المنظمة لتغييرات Google

لقد تغيرت متطلبات البيانات المنظمة لوصفة Google. لم تعد الطريقة القديمة للبيانات المنظمة صالحة ويتطلب Google تحديث البيانات المنظمة للوصفة إلى أحدث المتطلبات.

وصفة البيانات المنظمة

البيانات المنظمة للوصفة هي معلومات يرسلها الناشرون إلى محركات البحث مثل Google لمساعدتهم على فهم المحتوى بشكل أفضل. تسمح البيانات المنظمة أيضًا لـ Google بعرض المحتوى بطرق جذابة تلفت الانتباه إلى الوصفات التي تسمى “تحسينات الوصفات”.

تحسينات الوصفة النموذجية هي:

وصفات إرشادية

وصفة المضيف دائري

من المهم استخدام بيانات منظمة صالحة. قد يؤدي الفشل في استخدام البيانات المنظمة الصحيحة إلى فقدان الموقع أهليته للظهور في تحسينات الوصفة وفقدان حركة مرور محرك البحث لاحقًا إلى المواقع الأخرى التي تستخدم البيانات المنظمة الصحيحة.

تم تغيير ثلاث خصائص للبيانات المنظمة للوصفة

تشير وثائق Google إلى أنهم أزالوا إرشاداتهم لتحديد نطاق زمني لخاصيتي CookTime وprepTime.

تمت إزالة الصياغة التالية من توصية خاصية CookTime:

“يمكنك استخدام الحد الأدنى والحد الأقصى كعناصر فرعية لتحديد نطاق زمني.”

تمت إزالة الصياغة التالية من خاصية prepTime:

“يمكنك استخدام الحد الأدنى والحد الأقصى كعناصر فرعية لتحديد نطاق زمني.”

يدعم Google الآن فقط الوقت المحدد لكل من خصائص CookTime وprepTime وخاصية أخرى لم يوثقها Google.

لم يعد النطاق الزمني مدعومًا.

ينص سجل التغيير الخاص بالتحديث على ما يلي:

“في الوقت الحالي، الطريقة الوحيدة المدعومة هي تحديد الوقت المحدد؛ النطاقات الزمنية غير مدعومة. إذا كنت تحدد حاليًا نطاقًا زمنيًا وترغب في أن يفهم Google قيم وقتك لوقت الطهي ووقت التحضير بشكل أفضل، فنوصي بتحديث هذه القيمة في بياناتك المنظمة إلى قيمة واحدة (على سبيل المثال، “cookTime”: ” PT30M”).”

تم تغيير خاصية البيانات المنظمة الثالثة

تنص وثائق سجل التغيير الخاصة بـ Google على أنه تم تغيير خاصيتين فقط، وهما خاصيتي CookTime وprepTime.

ومع ذلك، هناك في الواقع خاصية ثالثة تغيرت أيضًا.

وهذا ما ينص عليه سجل التغيير:

“تمت إزالة الإرشادات حول تحديد نطاق لخصائص CookTime وprepTime في وثائق الوصفة.”

على الرغم من أن وثائق سجل التغيير الخاصة بجوجل لم تذكر ذلك، فقد تغيرت خاصية TotalTime أيضًا.

تنص وثائق وصفة TotalTime السابقة على ما يلي:

“يمكنك استخدام الحد الأدنى والحد الأقصى كعناصر فرعية لتحديد نطاق زمني.”

إليك لقطة شاشة للوثائق اعتبارًا من 4 يناير 2022:

التوصية الإجمالية السابقة

تحذف الوثائق الجديدة توصية النطاق الزمني المذكورة أعلاه تمامًا.

توصية إجمالية جديدة للوقت

لذا، على الرغم من أن وثائق Google تغفل ملاحظة التغيير في خاصية TotalTime، فمن الحكمة أن نلاحظ أن هذه الخاصية قد تغيرت أيضًا وتمضي قدمًا لعدم تضمين نطاق زمني لخاصية TotalTime نظرًا لأن Google لم تعد توصي بها.

وصفة البيانات المنظمة

تعتمد العديد من مواقع الوصفات على المكونات الإضافية لبياناتها المنظمة. إذا كنت تستخدم مكونًا إضافيًا للبيانات المنظمة للوصفات يستخدم النطاق الزمني أيضًا، فقد يكون من المفيد تحديث المكون الإضافي الحالي إلى أحدث إصدار للتأكد من تحديث البيانات المنظمة للوصفات.

هذا التغيير في البيانات المنظَّمة جديد جدًا، وقد تم تحديثه في 18 كانون الثاني (يناير) 2022.

اقتباسات

Google Changelog – راجع يناير 2022

صفحة البيانات المنظمة لوصفة Google في 4 يناير 2022

صفحة البيانات المنظمة لوصفة Google الحالية