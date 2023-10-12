Rewrite this title: إريك شميدت رئيس شركة جوجل يستقيل من منصبه Appleمجلس

ستساعدك المقالة التالية: إريك شميدت رئيس شركة جوجل يستقيل من منصبه Appleمجلس

لقد استقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل إريك شميدت للتو من منصبه Appleمجلس. لقد كان السيد شميدت مع Apple مجلس الإدارة منذ عام 2006، بعد خمس سنوات من انضمامه إلى Google في عام 2001.من كلمات Appleالرئيس التنفيذي ستيف جوبز:

“لقد كان إريك عضوًا ممتازًا في مجلس الإدارة Apple، واستثمر وقته الثمين وموهبته وشغفه وحكمته للمساعدة في صنعه Apple ناجح. لسوء الحظ، مع دخول جوجل أكثر من Appleأعمال إريك الأساسية، مع نظام التشغيل Android والآن نظام التشغيل Chrome، زادت فعالية إريك باعتباره Apple سيتم تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير، حيث سيتعين عليه إعفاء نفسه من حضور أجزاء أكبر من اجتماعاتنا بسبب تضارب المصالح المحتمل. لذلك، قررنا بشكل متبادل أن هذا هو الوقت المناسب لاستقالة إيريك من منصبه Appleمجلس الإدارة.”

وهذا ليس مفاجئًا على الإطلاق لأننا نعلم جميعًا أنه كان هناك بعض تضارب المصالح الذي بدأ عندما دخلت Google سوق الهواتف المحمولة. يعد هاتف Google الذي يعمل بنظام التشغيل Android منافسًا مباشرًا له Appleاي فون.

ولكن ما الذي حسم مصير إريك شميدت باعتباره Apple تم تشغيل عضو مجلس الإدارة فقط بواسطة هاتف Android ولكن أيضًا بسبب الإصدار القادم من نظام التشغيل Google.

ومن يدري ما هي المنتجات والخدمات الأخرى التي سوف تنافس تلك التي تقدمها Apple؟ لذلك فمن المنطقي أن Apple يطلب من السيد شميدت التنحي.

مع استقالة السيد شميدت، Apple لقد قبلت Google رسميًا كمنافس وليس كحليف تجاري.