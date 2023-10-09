Rewrite this title: إشارات وسائل التواصل الاجتماعي وماذا تعني بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

ستساعدك المقالة التالية: إشارات وسائل التواصل الاجتماعي وماذا تعني بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين

لقد نما التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أولئك الذين ما زالوا يصفون الشبكات الاجتماعية بأنها ليست أكثر من مجرد موضة، يحتاجون فقط إلى إلقاء نظرة حولهم (فازوا بثلاث جوائز أوسكار، وقد أطلق عليه اسم الفيلم الذي يحدد الجيل X). قد يرغب أي محترف تسويق لم يدمج بعد بعض جوانب التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نموذج أعماله في التفكير في مهنة جديدة.

في حين أنه لا يزال من الصعب قياس عائد الاستثمار النقدي، فإن وسائل التواصل الاجتماعي موجودة لتبقى. لقد أثر بالفعل بشدة على كيفية تفاعل المستهلكين والشركات، وكيفية تواصل الأشخاص مع بعضهم البعض وقدرتهم على إنشاء علامة تجارية أو كسرها عبر الإنترنت. لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على تحسين محركات البحث.

مرة أخرى في ديسمبر 2010، أصدر مات كاتس من Google ملفًا فيديو مؤكدا أن جوجل ينظر إلى المواقع الاجتماعية مثل Twitter و Facebook للمساعدة في تحديد مراكز التصنيف. ومضى مات كاتس ليقول إن جوجل لم تدمج مواقع الشبكات الاجتماعية في خوارزمية التصنيف الخاصة بها فحسب، بل كانت جوجل تكتشف أيضًا كيفية مراعاة مصداقية وسلطة المؤلف وراء تغريدة أو Facebook بريد.

في مقالة محرك البحث الأرضي لداني سوليفان، ذكر أن “من أنت كشخص Twitter يمكن أن يؤثر على مدى جودة أداء الصفحة في بحث الويب العادي. الأشخاص الرسميون على Twitter يمنحون سلطتهم للصفحات التي يغردون بها”. لقد نشر محادثته عبر البريد الإلكتروني مع Google، الذي كتب أن الرابط يحمل وزنًا أكبر بناءً على المؤلف، “… خاصة في قسم “أهم الروابط” [of Google Realtime Search]”. كلما تمت إعادة تغريد الرابط أو الإعجاب به أو إعادة نشره، زادت قوة الإشارة الاجتماعية وراءه. يشير هذا لمحركات البحث إلى أن الرابط مفيد وذو صلة بالمستخدمين، لذا فمن المرجح أن يتم تصنيفه.

إن استخدام الإشارات الاجتماعية يعني أن الشركات التي لديها مواقع شبكات اجتماعية ولكنها لم تستخدمها بشكل نشط تحتاج إلى زيادة نشاطها عبر الإنترنت. نظرًا لأن Google قامت مؤخرًا بنقل نتائج البحث الاجتماعي الخاصة بها من أسفل الصفحة إلى الجزء الرئيسي من نتائج البحث، فقد أصبح وجود حملة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.

يحتاج جميع محترفي تحسين محركات البحث (SEO) وغيرهم من متخصصي التسويق إلى برنامج قوي للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه منطقي لعملائهم/شركاتهم. إنهم بحاجة إلى إنتاج محتوى عالي الجودة سيرغب المتابعون/المعجبون في مشاركته وإعادة نشره. لا يكفي تذكير الناس بوجود الشركة، بل يجب أن يمنح التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين سببًا للتواصل والمشاركة. كلما وصلت العلامة التجارية إلينا بشكل أفضل عبر ملفات تعريف الشبكات الاجتماعية الخاصة بها، كلما تم إنشاء المزيد من الروابط، وكلما زادت السلطة التي ستبنيها لنفسها، وزادت احتمالية حصول العلامة التجارية على تصنيف جيد.

من المهم أن تتذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي والإشارات الاجتماعية ليست الحل السحري لتعزيز تصنيف الموقع. إنها مجرد قطعة أخرى من الأحجية الآخذة في التوسع والتي تحدد أهمية الموقع وملاءمته. ولهذا السبب لا تستطيع الشركات التضحية بتقنيات التسويق خارج الإنترنت وغيرها من تقنيات التسويق عبر الإنترنت لصالح الشبكات الاجتماعية. يجب أن تكون الحملات التسويقية متنوعة، بحيث يحصل قسم واحد على نجاح، ويمكن للأقسام الأخرى تعويض الركود (تحديث Google الأخير الذي شمل مزارع المحتوى، على سبيل المثال). إن النهج المحدد جيدًا والمختلط يساعد الشركة من جميع الزوايا، مما يزيد بشكل مطرد من قيمتها المتصورة.

ومن المحتم أنه نظرًا لأن Google أعلنت أن الإشارات الاجتماعية هي عامل مساهم في خوارزميتها، فإن مرسلي البريد العشوائي وممارسي تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء سيحاولون إيجاد طريقة للتلاعب بالنظام. تمامًا مثلما تسببت مزارع المحتوى في ازدحام نتائج بحث Google، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نرى البريد العشوائي على شبكة البحث الاجتماعي يحاول السيطرة على الأمر. لقد أصبح الأمر واضحًا بالفعل عندما تقوم الشركات بإنشاء ملفات تعريف عامة لمتابعة نفسها في محاولة لتعزيز أعداد المتابعين/المعجبين. ولهذا السبب تحاول Google دمج سلطة المؤلف في هذا المزيج، للتخلص من الشخصيات المزيفة عبر الإنترنت الموجودة فقط لتأييد علامة تجارية/شركة. يجب أن تركز الشركات على جذب متابعين بشريين حقيقيين للمساعدة في ترويج رسائلها ونشرها. إن التواصل مع سلطات الصناعة يضفي المصداقية، سواء في نظر محركات البحث أو المستهلكين.

خلاصة القول – الإشارات الاجتماعية وتحسين محركات البحث

SEO هي عملية مستمرة. يستغرق بناء علاقات هادفة مع المستهلكين وقتًا وجهدًا. لن تقوم الشركة ببناء إشاراتها الاجتماعية بين عشية وضحاها دون إثارة حاجب أو اثنين من محركات البحث. الأمر كله يتعلق بإقامة علاقات مهمة مع أشخاص حقيقيين، لذلك يتم منح الروابط المفيدة التقدير الذي تستحقه. ينبغي دمج مستوى معين من التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة التسويقية لكل شركة، بما يناسبها.