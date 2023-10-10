Rewrite this title: إصلاح جوجل Adwords!

ستساعدك المقالة التالية: إصلاح جوجل Adwords!

إذا كان أي منكم يتصفح Google Adwords في الأيام القليلة الماضية، فربما لاحظ بعض الأشياء المثيرة للاهتمام. قررت Google إضافة بعض الميزات الجديدة إلى هذا المزيج. نظرًا لأن العلاقات مع وكالات الإعلان تتغير، فإنهم يجدون أنه من العدل أن تتغير وتتغير معها. فيما يتعلق ببرنامج GAP:

سيتم الآن استبدال برنامج GAP (Google Adwords Professional) ببرنامج شهادة Google Adwords – مع تدريب أكثر شمولاً وتحديثًا وشمولاً يركز على الإستراتيجية. سيتألف اختبار الشهادة الآن من المزيد من التطبيقات العملية بدلاً من مجرد اختبار محفوظ عن ظهر قلب مثل الاختبار الذي قد تقوم به في الكلية لمجرد الانتهاء منه. في الواقع عليك أن تعرف الأشياء الخاصة بك.

اختبارات المستوى المتقدم للحصول على الشهادة، والتي ستسلط الضوء على كفاءتك في أشياء مثل إعداد التقارير والبحث والتحليل والعرض.

هناك شارة “شريك معتمد” مُعاد تصميمها!! الجميع يحب إعادة التصميم.

أحد الأشياء الكبيرة التي لاحظتها بصريًا هو قسم “الفئة” في منطقة أداة اختيار الكلمات الرئيسية. هناك طن للاختيار من بينها.

وبصرف النظر عن هذا، تم تقديم تسعير Adwords API. وهذا يعني أن شركاء Google Adwords المعتمدين، الذين يديرون حسابات عملاء Adwords، سيتمكنون من استخدام Adwords API مجانًا، اعتمادًا على إنفاق عملائهم المُدارين. إذا كنت مهتمًا بالتقدم، فيرجى التأكد من أن لديك ملفًا شخصيًا نشطًا للوكالة وأنك تلتزم بشروط وأحكام Adwords API.

شكرا جوجل! 🙂