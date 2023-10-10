Rewrite this title: إضافة مخطط معلوماتي إلى ملف تعريف الرابط الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: إضافة مخطط معلوماتي إلى ملف تعريف الرابط الخاص بك

يخبرك منشئو الروابط بإضافة جميع أنواع الروابط إلى ملف تعريف الارتباط الخاص بك، بدءًا من الروابط النصية المباشرة في المحتوى وحتى روابط الصور، واستخدام nofollow عند الضرورة (أو قبوله عندما لا يكون هناك بديل آخر) وحتى البحث عن بعض الروابط التي لا هذه هي أنواع الروابط التي يتم البحث عنها بشكل نشط، ولكن هناك أيضًا الروابط السلبية التي يمكن أن تكون في بعض الأحيان أفضل بطرق عديدة.

روابط Linkbait، على وجه الخصوص، ظلت في أذهاننا منذ زمن طويل، كما لو تم تنفيذها بشكل صحيح، فيمكن أن تكون من أفضل الروابط التي ستحصل عليها على الإطلاق. من المؤكد أنه من الصعب تنفيذ Linkbait بشكل جيد، في رأيي، لأن احتمال الفشل ورد الفعل العكسي موجود، وكذلك معرفة أنك قد تستثمر الوقت والمال في شيء لا يجلب لك رابطًا واحدًا.

تعد الرسوم البيانية طريقة رائعة للحصول على أفضل ما في العالمين وجذب الروابط النشطة والسلبية على حد سواء. يمكنك بسهولة إرسال بريد إلكتروني إلى مشرفي المواقع وتوجيههم إلى مخطط المعلومات البياني الخاص بك وطلب رابط، ولكن تميل المخططات المعلوماتية أيضًا إلى تحقيق أداء جيد جدًا عند استخدامها كطعم رابط أو للترويج على منصات التواصل الاجتماعي.

كما ترون أيضًا عندما تنظرون إلى الرسوم البيانية للربط والخصوصية المذكورة أدناه، هناك شيء رائع آخر حول هذا النوع من المحتوى. انها قابلة للتضمين! نعم، مثل القطعة. على الرغم من أن جميع الرسوم البيانية لا تمنحك هذا الخيار، إلا أن غالبية الرسوم البيانية الجيدة التي رأيتها مؤخرًا تفعل ذلك، مما يجعل من السهل عليك الحصول عليها ووضعها على موقعك الخاص إذا أردت. كما سترون في الكود، يمنحك هذا رابطًا لطيفًا للعودة إلى موقعك، لذا أقترح عليك تضمين هذه القدرة بالتأكيد إذا كنت تقوم بأي رسوم بيانية.

واحدة من الرسوم البيانية المفضلة لدي هي إنفوجرافيك خصوصية جوجل تم بواسطة وسائل الإعلام وارلوك ومشاهدته على موقع Wordstream.com. (يجب أن أعترف بأنني أحببته كثيرًا لأنه يذكرني بفن الدعاية الشيوعية من العصور الماضية.) فهو يوفر لك الكثير من البيانات بطريقة موجزة للغاية دون أن يجعلك تقرأ بعض المقالات الطويلة المملة التي تمتد لصفحات. والصفحات. إنه يفعل كل ما يجب أن يفعله الرسم البياني. آخر واحد أحبه هو ربط الانفوجرافيك يمنحك معلومات حول أنواع الروابط التي يجب أن تكون لديك في ملف تعريف الارتباط الخاص بك. من الواضح أنهم أكثر ذكاءً مني بكثير، وأفترض أنه في جوهر الوقت كان بإمكاني توجيهك ببساطة في هذا الاتجاه…

في الختام، لماذا تعد الرسوم البيانية رائعة جدًا؟

1. إنهم يحققون نتائج جيدة على Digg ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. هناك مقال عظيم حول هذا الموضوع هنا، لذلك لن أزعجك بأي شيء آخر في هذا الظل.

2. إنها جيدة لطعم الروابط. لا أستطيع أن أتخيل أن هناك العديد من الأشخاص الذين لم يشاهدوا قطعة Linkbait بشكل أو بآخر، سواء كانت صورة أو فيديو أو ما إلى ذلك، وقاموا بمشاركتها مع شخص آخر. وربما أرسلت مقطع فيديو “ركوب الشمبانزي على دراجة سيجواي” إلى والدي.

3. إنها جيدة لأولئك منا الذين لديهم فترات اهتمام قصيرة. عادةً، إذا استمرت القطعة لأكثر من بضع فقرات، بحلول الوقت الذي أقرأ فيه بعد الفقرة الخامسة، أكون قد خرجت. يمكنني عادة متابعة مخطط معلوماتي جميل بألوان وصور جميلة.

4. إنها طريقة جيدة لإضافة بعض التنوع إلى ملف تعريف الارتباط الخاص بك. ليس من الجيد أبدًا الاعتماد على نوع واحد من الروابط إذا كنت تريد أن تظل قادرًا على المنافسة.

يتمتع بعض الأشخاص بالموهبة الكافية لإنشاء الرسوم البيانية الخاصة بهم وغيرها من أشكال Linkbait، ولكن إذا لم تكن كذلك، فحاول العثور على شركة ذات سمعة طيبة يمكنها أن تعرض لك أمثلة ناجحة لأعمالها قبل إنفاق مجموعة من الأموال.