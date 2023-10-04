Rewrite this title: إعادة النظر في محظورات التجارة الإلكترونية: لا تتبع تدفق تجربة المستخدم

ستساعدك المقالة التالية: إعادة النظر في محظورات التجارة الإلكترونية: لا تتبع تدفق تجربة المستخدم

قال كين أولسون، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس DEC ذات مرة،

“”

أراهن أنه شعر ببعض السخافة على الأقل بشأن هذا البيان عندما توفي في عام 2011.

هذه هي المشكلة في التوافق دائمًا مع “الطريقة التي تسير بها الأمور”. بين الحين والآخر، سيكون هناك شخص مغرور يأتي ويغير قواعد اللعبة بشكل مذهل مما يترك الجميع عفا عليهم الزمن تمامًا في هذه العملية.

إن أعمال التجارة الإلكترونية ليست غريبة على محنة “هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم بها الأمر”. تشتمل حكمة التجارة الإلكترونية المقبولة تقليديًا على مجموعة من المعتقدات الراسخة التي يسعى كل صاحب عمل في مجال التجارة الإلكترونية إلى تكرارها.

في حين أن اللعب وفقًا للقواعد يساعدك على عدم التخلف عن الركب، فإنه يمنعك أيضًا من ابتكار شيء خارج الصندوق تمامًا، وهو شيء يمكن أن يأخذ عملك إلى المستوى التالي.

سواء كان ذلك عن طريق التصميم أو بشكل افتراضي، هناك الكثير من العلامات التجارية الناجحة للتجارة الإلكترونية التي تخالف هذه القواعد المقدسة ومع ذلك تظل في الطليعة. وفيما يلي نظرة على بعض هذه الطرق الخارقة وكيف حولت نقاط الضعف إلى نقاط قوة.

قتلها مع الفوضى

الفوضى هي العدو الأكبر لكل مصمم ويب. القاعدة الأولى التي يتعلمها المصممون عن مواقع الويب هي إبقائها واضحة وبسيطة وخالية من الفوضى. تعتبر المساحة البيضاء مهمة، بل وضرورية حتى لمنع المستخدمين من الارتداد خوفًا. يبذل مالكو مواقع الويب قصارى جهدهم لمنع الحمل الزائد الحسي على صفحاتهم الرئيسية، لتسهيل وصول المستخدمين إلى الصفحة الثانية والثالثة وحتى الرابعة أثناء زيارتهم.

المثال الصارخ لعلامة تجارية للتجارة الإلكترونية خالفت هذه القاعدة الأساسية طالما أن الذاكرة تخدمها، هو الأب الكبير للتجارة الإلكترونية – Amazon.

الطية العلوية وحدها Amazonيتم عرض الصفحة الرئيسية لـ، مع العناصر المخصصة بناءً على سلوك التسوق السابق الذي يستمر في الهجوم الحسي. أي موقع آخر للتجارة الإلكترونية يحتوي على هذه المجموعة من المنتجات سيتم انتقاده بسبب تصميمه غير المتقن، وعدم التركيز، وإرباك العميل.

لا Amazon. لا سيدي. السبب الأكبر Amazon إن الإفلات من فوضى صفحتهم الرئيسية هي عادة بسيطة بشكل مدهش. باعتباره أول موقع كبير للتجارة الإلكترونية على الويب، فقد اشترى معظم المتسوقين عبر الإنترنت عنصرًا واحدًا على الأقل منه Amazon ومعرفة طريقهم حول الموقع الآن. إلى جانب ميزة المحرك الأول، لا يمكنك تفويتها Amazonشريط البحث الكبير الذي يسيطر على الجزء العلوي من الشاشة لضمان الاهتمام بالعملاء “المفقودين”. وبصرف النظر عن الفوضى في الصفحة الرئيسية، فإن صفحة نتائج البحث وصفحات الفئات وصفحات المنتجات الفردية تعتبر مثالية لبساطتها.

الحكم النهائي: سأصوت مع الملتزمين على هذا. تعد الصفحة الرئيسية المزدحمة خطوة جريئة يقوم بها موقع غير مؤسس. فكر مرتين قبل تصميم الصفحة الرئيسية بعد ذلك Amazon.

خدمة العملاء باهظة الثمن (لكن بشرية).

تفضل متاجر التجارة الإلكترونية أن يكتب العملاء إليهم عبر البريد الإلكتروني أو يقدموا خدمة تعتمد على الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لإبقاء هذه التكاليف عند الحد الأدنى، مما يضع العميل في أوقات انتظار مجنونة وعمليات معقدة لإصلاح المشكلة.

Zappos هو استثناء كبير للقاعدة. لا يتم التعامل مع كل مكالمة عميل فقط من قبل عضو فريق دعم العملاء المباشر، على عكس العلامات التجارية الأخرى، تشجع Zappos أعضاء الفريق على البقاء على الخط طالما كان ذلك ضروريًا لحل مشكلة العميل. يتمتع ممثلو خدمة العملاء بسلطات اتخاذ قرار أكبر بكثير من الممثل العادي الذي لا يمكنه الابتعاد عن النص المحكم.

أفضل جزء؟ إنهم يجعلون وقت الانتظار ممتعًا للمتصل من خلال تقديم “Zappos Joke of the Day” لإبقاء العميل مستمتعًا أثناء انتظار الممثل المجاني التالي. النتائج؟ أكثر من 75% من عملاء Zappos هم من المشترين المتكررين، وهي إحصائية ترغب كل علامة تجارية في مجال التجارة الإلكترونية في تكرارها.

الحكم النهائي: هذا واحد هو عدم التفكير. ربما يمكنك توفير بضعة قروش من خلال اتباع المسار الآلي، ولكن لا يوجد بديل عن الاتصال البشري القديم الجيد؛ اتصال إنساني مدرب جيدًا ومبهج ومفيد في ذلك. إذا كان لديك شيء واحد فقط يمكنك تغييره بشأن عملية التجارة الإلكترونية الخاصة بك، فاختر خدمة العملاء لإجراء الإصلاح الشامل. أعدك أن النتائج ستكون تستحق وقتك وجهدك.

انزلاق شعار البطل على الصفحة الرئيسية

من المحظورات الأخرى في تصميم الويب هو اللافتة المنزلقة للصفحة الرئيسية. لقد قام الخبراء ومعلمو سهولة الاستخدام بدراسة هذا العنصر بشكل واضح مع ذكر أسباب متنوعة مثل عمى الراية ل عدم التركيز على الرسائل في محاولة لثني مواقع التجارة الإلكترونية عن السير في مسار اللافتة المنزلقة أو الدوارة. أرجع البعض معدلات النقر إلى الظهور البالغة 1% إلى اللافتات المنزلقة، بينما يكرهها آخرون لأنها تؤثر على ما يبدو على تصنيفات تحسين محركات البحث.

إذا لم يكن كل هذا تحذيرًا كافيًا، فهم يزعمون أن أشرطة التمرير لا تعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة.

ولكن متى كانت العواقب الوخيمة تهدد شجعان القلب؟ أفضل إثبات لما إذا كانت اللافتات المنزلقة تعمل أم لا هو ذلك أفضل 5 مواقع للتجارة الإلكترونية في العالم يستخدم الجميع لافتات منزلقة على صفحاتهم الرئيسية. 100٪ منهم. في الحقيقة، Amazon – التي تشغل اثنتين من الفتحات الخمس الأولى، تستخدم درجتين دوارتين منزلقتين في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، بدلاً من الرف الدائري الفردي القياسي!

من الأمثلة الجيدة على الطريقة الصحيحة للتعامل مع لافتات الصفحة الرئيسية المنزلقة على مواقع البيع بالتجزئة، موقع الأزياء المخصص للرجال OwnOnly.

وإليك ما يحصل على حق:

يسيطر شريط التمرير على الصفحة الرئيسية بأكملها باستخدام الصور الرئيسية، وبالتالي إزالة عوامل التشتيت وتحسين نسبة النقر إلى الظهور.

يتم تشغيل شريط التمرير تلقائيًا وليس يدويًا، مما يضمن عدم تفويت المستخدمين للعروض المعروضة على الشرائح الأعمق.

تتميز النسخة بأنها واضحة وواضحة وموجهة نحو العمل، مما يساعد على تسجيل الرسائل بشكل أفضل.

يساعد الشعار المنزلق الموقع على عرض رسائل متعددة في الموقع الأكثر أهمية على الصفحة الرئيسية – في الجزء المرئي من الصفحة.

الحكم النهائي: إذا كان شريط تمرير الصفحة الرئيسية يعمل لصالح الشركات العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أو العلامات التجارية المخصصة، فيجب أن يعمل لصالحك أيضًا. استخدم المؤشرات المذكورة أعلاه واختبر أداء لافتاتك المنزلقة قبل أن تقرر اتباع التقليد بلا أدنى شك. نعلم جميعًا ما حدث للفئران التي اتبعت زمار هاملين بشكل أعمى!

تغليف

وكما يقول المثل: “الأسماك الميتة فقط هي التي تذهب مع التيار”. قد يبدو اتباع القواعد بمثابة رهان آمن على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل قد يصبح بمثابة غطاء أمني زائف.

باعتبارك شركة للتجارة الإلكترونية تتمتع بتوجيهات غير محدودة في متناول يدك، توقف عن كونك السمكة الميتة وكن السلمون الذي يسبح عكس التيار لينتج جيلًا جديدًا – الأفكار الجديدة التي ستأخذ عملك إلى المستوى التالي.