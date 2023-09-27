Rewrite this title: إعادة تعريف أتمتة تحسين محركات البحث في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: إعادة تعريف أتمتة تحسين محركات البحث في عام 2021

نعلم جميعًا أن تحسين محركات البحث أمر صعب.

تحسين محركات البحث على مستوى المؤسسة؟ حتى أصعب.

مع المواقع التي تتكون من آلاف (أو ملايين) الصفحات وفرق متعددة تديرها، يحتاج الفريق بأكمله إلى العمل معًا، ثم الانتظار لأسابيع أو أشهر لا حصر لها حتى يتم تحديد أولوياتها، ثم تنفيذها.

وما لا يساعد هو أن فرق تحسين محركات البحث (SEO) عادة ما تكون صغيرة، وقليلة الموارد، وترتدي قبعات متعددة.

كما أن احتمالية إعطاء الأولوية لمشاريعك مع فريق تكنولوجيا المعلومات ضئيلة للغاية بسبب تضارب الأولويات.

تجتمع هذه العوائق معًا لتشكل أحد أكبر تحديات تحسين محركات البحث: الافتقار إلى الوقت المستغرق على الطريق من البيانات إلى الرؤى إلى التنفيذ إلى النتائج.

في حين أن أتمتة تتبع الترتيب وإعداد التقارير وعمليات الزحف إلى الموقع والروابط تمنح محترفي تحسين محركات البحث (SEO) إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الكبيرة التي تسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، إلا أن برنامج SERP لا يزال أكثر تعقيدًا.

انظر كيف تغير هذا الاستعلام “الفنادق” خلال السنوات الخمس الماضية.

يستطيع محرك البحث Google فهم ما هو أبعد مما هو موجود في صفحة واحدة، فهو يأخذ في الاعتبار مدى صلة المحتوى بالموضوع، والتجربة الشاملة للصفحة، وغير ذلك الكثير.

لا يستطيع محترفو تحسين محركات البحث (SEO) مواكبة وتيرة التقدم الذي تحرزه Google بمفردهم.

هناك الكثير من البيانات التي يمكن لأي عميل بشري وحده التصرف بناءً عليها. ومع ذلك، تعمل الأتمتة على مدار الساعة ويمكنها توليد رؤى قد يستغرق الوصول إليها ساعات.

ومع وتيرة التغيير السريعة التي تتبعها Google، ليس لدينا وقت لنضيعه.

تطور أتمتة تحسين محركات البحث

في seoClarity، حددنا ثلاثة أجيال من أتمتة تحسين محركات البحث:

الجنرال 1: جمع البيانات وتجميعها

الجنرال 2: الرؤى الناتجة عن البيانات

الجيل الثالث: التنفيذ والتنفيذ المستمر

لا يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية إذا كنت لا تزال تقوم بجمع البيانات وتجميعها يدويًا بينما تحاول أن تفهم كل شيء في برنامج Excel.

الأتمتة في العمل

الجيل 1: تجميع البيانات

يشكل جمع البيانات وتجميعها وإعداد التقارير أساس الأتمتة. لهذا السبب لا يمكنك تخطي هذا إذا لم تقم بتعيين قاعدة أساسية.

معظم ما كتب عن أتمتة تحسين محركات البحث (SEO) يغطي الموضوع من خلال هذه العدسة. إذا كنت تبحث عن “أتمتة تحسين محركات البحث” أو “أدوات أتمتة تحسين محركات البحث”، فسوف تقرأ مقالات حول أدوات تتبع الرتب، وبيانات تدقيق الموقع، والتقارير الآلية.

والخطوة السهلة هنا هي العثور على تقنية يمكنها جمع كل هذه البيانات وتجميعها معًا لك.

بعد كل شيء، أفاد متخصصو تحسين محركات البحث (SEO) أنهم يقضون أكثر من 50% من وقتهم في المهام التي يمكن أتمتتها بسهولة.

استخدم منصة SEO مثل seoClarity لتوحيد بياناتك وأتمتة تقاريرك لقياس النتائج بناءً على التغيير الدقيق الذي تجريه على موقعك وتأثيره على إمكانية رؤية البحث لديك.

الجيل الثاني: الرؤى المولدة

هذا المستوى التالي من الأتمتة يولد رؤى من البيانات.

والغرض منه هو استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على القضايا ذات الأولوية والفرص وفرص الفاكهة القريبة.

بعض الأمثلة على ذلك هي:

التنبيهات الآلية: يرسل البرنامج تقارير التصنيف في حالة استيفاء حدود معينة.

يرسل البرنامج تقارير التصنيف في حالة استيفاء حدود معينة. التوصيات على الصفحة: يكتشف البرنامج العناصر التي تحتاج إلى الإصلاح أو التحسين ويحدد أولوياتها.

يكتشف البرنامج العناصر التي تحتاج إلى الإصلاح أو التحسين ويحدد أولوياتها. مراقبة تغييرات الموقع: مراقبة الصفحة لتغييرات عناصر الصفحة الهامة قبل أن تغرق جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

مراقبة الصفحة لتغييرات عناصر الصفحة الهامة قبل أن تغرق جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك. رؤى متقدمة: رؤى خاصة بالموقع حول الفرص والقضايا الرئيسية.

تعمل أتمتة الجيل الثاني بشكل يتجاوز القدرات البشرية في تحليل البيانات لتسليط الضوء على الرؤى في الوقت الفعلي.

مثال على ذلك هو seoClarity رؤى قابلة للتنفيذ، الذي يحلل جميع بيانات موقعك بنقرة واحدة لتقديم فرص قابلة للتنفيذ مخصصة ذات أولوية منخفضة ومتوسطة وعالية بناءً على قدرة فريقك على التنفيذ.

يمكنك التفكير في الأمر باعتباره محلل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فهو يحلل لك أكوامًا من البيانات حتى تتمكن من تحديد أولويات وقتك حيثما يكون ذلك مهمًا.

الجيل 3: تنفيذ النطاق

لقد رأينا كيف تطورت الأتمتة على مر السنين، ولكن لا يزال الناس إلى حد كبير لا يفهمون إمكاناتها الكاملة.

تساعدك الأتمتة الحقيقية على ضغط الوقت من البيانات إلى النتائج. إنها ليست أداة تحل محل العمل اليدوي ببساطة.

انه الوقت ل إعادة تعريف أتمتة تحسين محركات البحث.

اسأل نفسك: هل قمت بأتمتة جميع بياناتك ورؤيتك؟

إذا كان الأمر كذلك، ستجد أنه يمكنك الحصول على النتائج بشكل أسرع بكثير. ولكن إذا لم تقم بذلك، فقد تكون عالقًا في الجيل الأول أو الثاني من الأتمتة (ويجب عليك إنشاء هذه العمليات قبل الانتقال إلى الجيل الثالث).

يقدم الجيل الثالث التنفيذ والتنفيذ الآلي – على نطاق واسع تمامًا.

يُحدث هذا ثورة في الطريقة التي يتعامل بها محترفو تحسين محركات البحث (SEO) مع عملهم. يمكن للأتمتة الآن نشر تحديثات مباشرة على الموقع حتى يمكن التصرف على الفور بناءً على الرؤى من الجيل الثاني.

كن في الموجة الأولى للاستفادة من أتمتة الجيل الثالث في البحث العضوي.

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