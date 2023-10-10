Rewrite this title: إعادة زيارة صفحة الروابط الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: إعادة زيارة صفحة الروابط الخاصة بك

لقد حدث تطور في ممارسة بناء الروابط في العامين الماضيين.

لقد اعتدنا أن نقضي ساعات من البحث المؤلم، ربما في وقت متأخر من الليل، عن عمليات تبادل الروابط المحتملة، ونقف على رؤوسنا بحثًا عن طرق غير مزعجة لطلب الروابط المتبادلة (نناضل من أجل كيفية تهجئة كلمة “متبادل” في كل مرة)، وفي الغالب مع القليل من عودة لجهودنا.

نحن الآن نقضي الوقت في العمل بسعادة على بناء الاتصالات من خلال الشبكات الاجتماعية ومدونات الضيوف وغيرها من الفرص للحصول على مقالات على المواقع الموثوقة ذات الصلة. ما زلنا بحاجة إلى القيام بالكثير من العمل للحصول على روابط جيدة لمواقعنا، لكننا الآن نقوم ببناء علاقات مع أصحاب المواقع الآخرين، إلى جانب بناء ملفات التعريف الخاصة بنا والتركيز على تقديم محتوى جيد؛ لذا يعد التغيير أمرًا جيدًا لتحسين محركات البحث ومجتمع الإنترنت بشكل عام.

المشكلة هي أن العديد من المواقع لا تزال تحتوي على “صفحة روابط” قديمة جميلة تحتوي على أعمدة من الروابط من فئات مختلفة (إذا أخذت الوقت الكافي لتصنيفها) وعلى الرغم من أنك قمت الآن ببناء عدد من الروابط من خلال قنوات أخرى، فمن المحتمل أنك كنت مترددًا في التخلي عن هذه اللآلئ القديمة التي استغرقت وقتًا طويلاً لزراعتها، مما ساعد في حصول موقعك على مكان لائق في نتائج محرك البحث عندما كنت تبدأ.

الآن هو الوقت المناسب لمراجعة تلك الروابط ومعرفة أي منها ذات قيمة والتأكد من أن أي روابط تقرر الاحتفاظ بها ترتبط بك بأفضل طريقة ممكنة.

أي من المواقع التي لا تزال تعتبرها ذات قيمة وذات صلة بموقعك – ​​ذات قيمة لتحسين محركات البحث وللزائرين)؟ قم بإزالة تلك التي لم تعد تناسب تلك المعايير. (أرسل إلى مالك الموقع ملاحظة تقول فيها ذلك إذا كنت تعتقد حقًا أن ذلك ضروري. فلن أفعل ذلك إلا إذا كان لدي القليل من المراسلات مع الشخص في الماضي.) هل ما زالت جميع الروابط المتبقية على صفحتك موجودة؟ ستجد أنه مع مرور السنين تموت المواقع أو يتم نقل المحتوى، لذا يجب عليك التأكد من أن الروابط الصادرة لديك لا تزال جيدة حتى لا يشعر زوار موقعك بالإحباط وتفقد مصداقيتك. هناك أدوات لهذا، لكنني لم أحاول أي منها. أي من المواقع المتبقية لا تزال مرتبطة بموقعك؟ هل يستخدمون كلمات رئيسية في نص الرابط تتطابق مع الكلمات الرئيسية التي تستهدفها في الصفحة المقصودة؟ نعلم جميعًا أن www.mysite.com ليس نص الرابط الذي تريده، أليس كذلك؟ هل الرابط إلى موقعك موجود في صفحة ذات صلة بموضوع موقعك، وهل تلك الصفحة مفهرسة بالفعل بواسطة محركات البحث؟ هل الرابط يصل إلى الصفحة الأكثر صلة بموقعك؟ تحقق من أدوات مشرفي المواقع من Google لمعرفة الروابط التي يتابعها الأشخاص ويحصلون على أخطاء 404 لم يتم العثور على الصفحة. هل يوجد أي منها من مواقع خارجية، حيث ربما يكون مشرف الموقع قد ارتكب خطأً مطبعيًا في عنوان الرابط الخاص بك أو ربما قمت بنقل بعض المحتوى؟ (تحية لمات كاتس لتذكيري بهذه المهمة عندما زار دبلن في جولته الأوروبية.)

إذا كان أي من هذه العوامل يمكن أن يحتاج إلى بعض التحسين، فأرسل رسالة إلى مالك الموقع واطلب منه إجراء التغيير. إذا كانوا جيدين بما يكفي للارتباط بك في المقام الأول، فنأمل أن يكونوا على استعداد لإجراء هذه التعديلات الآن. اشرح أنك تقوم بمراجعة الروابط الخاصة بك واعرض أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة لهم كحافز.

أثناء قيامك بذلك، ربما يكون مالك الموقع أو مشرف الموقع الآن على اتصال جيد بدوائر الشبكات الاجتماعية الجديدة – وقد يكون لديه بعض المواقع الأخرى عالية الجودة التي يمكن أن توفر لك بعض الروابط – مما يجعل هذه المهمة تستحق المزيد من الجهد.