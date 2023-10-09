Rewrite this title: إعداد الأنظمة لتوسيع نطاق بناء الارتباط الخاص بك

ستساعدك المقالة التالية: إعداد الأنظمة لتوسيع نطاق بناء الارتباط الخاص بك

يعد إنشاء الروابط أمرًا يجب على كل مالك موقع ويب أن يتناسب مع خطة التسويق عبر الإنترنت الخاصة به. إنه أمر ضروري لأنه العمود الفقري لجعل موقع الويب الخاص بك يحتل مرتبة عالية في محركات البحث. هناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكنك اتباعها من خلال خطة بناء الروابط الخاصة بك، ولكن أيًا كان المسار الذي تختاره، فعادةً ما يكون هناك عامل مشترك واحد: بناء الروابط يدور حول تطوير العلاقات عبر الإنترنت مع مواقع الويب الأخرى. يمكن أن يصبح تتبع هذه العلاقات أمرًا فوضويًا للغاية، وستجد أنك ستقضي وقتًا أطول بكثير في تنظيم هذه العلاقات مما ستقضيه أثناء جزء بناء الارتباط الفعلي. وهذا يجعل بناء الروابط أمرًا صعبًا للغاية لتوسيع نطاقه.

الحل: استخدم بريدك الإلكتروني للتنظيم

هناك حل، وهو يأتي مع أتمتة الجزء التنظيمي لبناء الروابط باستخدام عدد من الأدوات المختلفة. بدون أتمتة بعض أنشطتك الروتينية التي تستغرق الكثير من الوقت، لن تتمكن أبدًا من تنفيذ خطة بناء الروابط بكفاءة كما ينبغي. أول شيء عليك القيام به هو أن تبدأ بالأداة التي تستخدمها كل يوم: بريدك الإلكتروني.

أولاً، يجب أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني منفصل تستخدمه عند بدء حملة بناء الروابط الخاصة بك. وذلك لأن هناك بعض أنواع طرق إنشاء الروابط حيث ستعمل بشكل صارم خارج بريدك الإلكتروني، ولا تريد أن يصبح كل شيء مزدحمًا بعنوان بريدك الإلكتروني اليومي المعتاد. يجب أن يتم تقسيم بريدك الإلكتروني إلى مجلدات، أو كما يطلق عليها GMail – تسميات. يمكن أن تكون العناوين الجيدة لهذه التصنيفات أشياء مثل

الهدف من هذه التصنيفات هو أنه في كل مرة يتعين عليك فيها الاتصال برسالة بريد إلكتروني، ستعرف مكانها تمامًا. يتيح لك ذلك إرسال مئات رسائل البريد الإلكتروني دون أن يصبح صندوق الوارد الخاص بك مزدحمًا وغير منظم. ستوفر لك هذه الطريقة البسيطة الكثير من الوقت، وستكون أحد العوامل الرئيسية التي ستساعدك على البدء في التوسع. الهدف من تنظيم بريدك الإلكتروني بهذه الطريقة هو أنك ستتمكن من مزامنته مع عامل رئيسي آخر يتضمن استخدام أداة أخرى: برنامج إدارة الارتباط.

أداتان أخريان تعتبران مفتاح النجاح

برنامج إدارة الارتباط هو ما سيسمح لك بتتبع علاقاتك عبر الإنترنت دون الاضطرار إلى إنشاء جدول بيانات أو مستند آخر أو استخدام عدد كبير جدًا من خلايا الذاكرة في دماغك مرة أخرى. لا يقوم برنامج كهذا بتتبع علاقاتك فحسب، بل ينظمها بعدة طرق.

سيتم التعرف عليه من خلال أشياء مثل تصنيف الصفحة، والتقييم العام، وتوفير معلومات الاتصال، ومعلومات الوسائط الاجتماعية، وحالة الارتباط، وستكون قادرًا على تخصيص التفاصيل بالطريقة التي تريدها – كل ذلك في موقع مركزي واحد. يؤدي هذا إلى أتمتة تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك عبر الإنترنت بشكل كامل، وسيسمح لك بالتواصل مع العديد من مواقع الويب المختلفة بوتيرة أسرع بكثير. تستخدم الكثير من شركات التسويق عبر الإنترنت برامج إدارة الارتباط لتوفير خدمة بناء الارتباط في اتجاه واحد.

الشيء التالي الذي سيتعين عليك تطوير نظام له هو إنجاز كل العمل الذي تحتاج إلى إنجازه. قد يستغرق التعاون مع الآخرين وقتًا طويلاً أيضًا، ولأتمتة هذه العملية، ستحتاج إلى نظام تعاون داخلي.

سيسمح نظام التعاون الداخلي لك ولكل من يعمل معك بالتعاون في مشاريع في موقع مركزي واحد على الإنترنت. يقوم بذلك عن طريق السماح لك بتعيين المهام وتحديد المعالم وإنشاء قواعد البيانات – بالإضافة إلى إنشاء مساحات العمل والمشاريع. سيسمح لك تطوير النظام مع موظفيك بإلغاء الوقت الذي يتعين عليك قضاؤه على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني لشرح كل جانب من جوانب المشروع.

إذا استخدمت الأدوات التي يمكن توفيرها لك، فستكون على بعد خطوة واحدة من تشغيل حملة بناء الروابط على نطاق واسع جدًا. إن الموارد التي تبنيها على طول الطريق ستكون لها نفس القدر من القيمة، لأنه بمجرد بناء شبكة قوية من العلاقات، ستتمكن من استخدامها مرارًا وتكرارًا في أي مشروع مستقبلي قد يكون لديك على الإطلاق.