Rewrite this title: إعلانات Google Chrome التجارية تصل إلى التلفزيون عبر إعلانات Google TV

ستساعدك المقالة التالية: إعلانات Google Chrome التجارية تصل إلى التلفزيون عبر إعلانات Google TV

أصبحت Google أكثر عدوانية في الترويج لمتصفح Google Chrome الخاص بها، حيث تجاوزت إعلانات Google Chrome صفحة Google الرئيسية ونتائج البحث و YouTube أشرطة فيديو؛ وعلى جهاز التلفزيون.

لقد تجاوزت Google قواعدها الشعبية وأثبت متصفحها أنه جاهز للاستخدام في أوقات الذروة حيث ستصل مجموعة البحث والتكنولوجيا والوسائط إلى الجماهير في محاولة لبناء حصة في السوق وتوسيع اعتماد المستخدم لمتصفح Chrome الخاص بها.

وبطريقة Google التقليدية، ستعرض الشركة أيضًا قسم إعلانات Google TV الخاص بها باعتباره النظام المستخدم للتوزيع التلفزيوني. يلاحظ مايك ستيب على مدونة جوجل :

باستخدام بعض النتائج من إعلاناتنا التي تستهدف المواضع على شبكة محتوى Google، قمنا بتصميم حملة إعلانات تلفزيون Google والتي نأمل أن تؤدي إلى زيادة الوعي بمتصفحنا، كما تساعدنا أيضًا على فهم أفضل لكيفية قيام التلفزيون بتكملة حملاتنا الإعلامية الأخرى عبر الإنترنت.

لذا، يسعدنا اليوم أن نعلن أننا نستخدم إعلانات Google TV لعرض إعلان Chrome على شبكات التلفزيون المختلفة بدءًا من نهاية هذا الأسبوع. يسعدنا أن نرى كيف يسير هذا الاختبار وما هو التأثير الذي قد يحدثه التلفزيون في خلق المزيد من الوعي بـ Google Chrome.

يضيف ديفيد كابلان من موقع PaidContent.org (عبر WashingtonPost.com) أن خدمة Google TV Ads محدودة بعض الشيء في توزيعها، حيث أنها تحتوي فقط على “تتعامل مع مزود خدمة تلفزيون مدفوع واحد فقط، EchoStar وشركة كابل أصغر في كاليفورنيا. وبينما تقوم شبكات الكابل التابعة لـ Bloomberg TV وNBCU أيضًا بتخصيص جزء من مخزونها لإعلانات Google TV، فإن الإعلانات لن تصل إلى أي شخص آخر. منذ الخروج من الإصدار التجريبي في الصيف الماضي بإعلانات الخدمة الذاتية والمستهدفة لشبكات التلفزيون المدفوعة والمسوقين، لم تبرم Google TV Ads سوى عدد قليل من الصفقات البارزة“.

أتفق مع كابلان هنا في أن إعلان Google التجاري لن يؤدي إلى إثارة ضجة لمتصفح Chrome فحسب، بل سيثبت أيضًا أنه دراسة حالة حية لإعلانات Google التلفزيونية، والتي يجب أن تحصل على ترقية متساوية من حملة Google Chrome.

وبالنسبة للحصة السوقية لمتصفح Chrome؟ لدى Google Chrome طريقة لتأسيس حصة سوقية أقوى، حيث تعمل Net Applications على خفض الحصة على النحو التالي:

إنترنت إكسبلورر : 66%

موزيلا فايرفوكس: 22%

Appleسفاري: 8%.

جوجل كروم : 1.4%

ولكن نظرًا لأن كل من أعرفه تقريبًا يستخدم Google Chrome يحبه، وبما أنه المتصفح الأكثر أمانًا المتاح وبما أنه يتم تشغيله بواسطة Google، فسيتم الترويج له بشكل كبير باعتباره إدخالًا غير عنوان URL في نتائج URL/مربع البحث، وقوائم عضوية ومدفوعة … توقع جوجل كروم سيصل إلى 5% من السوق بحلول عام 2010 (مجرد تخمين أو توقع).