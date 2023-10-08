Rewrite this title: إعلان Oracle Public Cloud: Salesforce هو فندق Roach

ستساعدك المقالة التالية: إعلان Oracle Public Cloud: Salesforce هو فندق Roach

في وقت سابق من اليوم، أثناء إلقاء الخطاب الرئيسي في مؤتمر Oracle OpenWorld في سان فرانسيسكو، أعلن لاري إليسون عن “Oracle Public Cloud”. وعلى الرغم من أن إليسون سخر قبل عدة سنوات من فكرة الحوسبة السحابية، إلا أن إعلان أوراكل اليوم يشير إلى أن عملاق التكنولوجيا أصبح مستعدًا أخيرًا لاحتضان هذه التكنولوجيا بشكل كامل.

ستسمح Oracle Public Cloud، التي ستمزج بين إمكانات PaaS وSaaS، للعملاء بتشغيل Fusion Apps والإضافات والتطبيقات المخصصة. كما تحتوي السحابة العامة أيضًا على خدمة قاعدة بيانات للمطورين ستمكن العملاء من نشر تطبيقات Java وOracle Database على السحابة العامة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.

ذكر إليسون مرارًا وتكرارًا أن Oracle Public Cloud ستسمح للشركات بنقل البرامج والبيانات بسهولة من سحابة Oracle إلى مركز البيانات الخاص بالعميل أو منتج سحابي منافس مثل Amazon. وذكر أن السحابة العامة ستعتمد على معايير الصناعة وسخر من سحابة Salesforce.com عدة مرات خلال خطابه:

“إن سحابة Salesforce.com هي نوع من الثبات – فهي بمثابة القفل النهائي للمورد، حيث يمكنك تسجيل الوصول ولكن لا يمكنك تسجيل الخروج. أحب أن أفكر في الأمر على أنه نزل الغيوم. الآن هذه سحابة زائفة. إنها مثل الطائرة، تطير في السحابة ولا تخرج منها أبدًا.”

كان من المقرر أصلاً أن يلقي مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لموقع Salesforce.com، كلمة رئيسية في المؤتمر يوم الأربعاء. ومع ذلك، بعد أن انتقد بينيوف إليسون علنًا Twitter و Facebookألغى إليسون الكلمة الرئيسية لبينيوف.

خلال خطابه الرئيسي وإعلانه، ركز إليسون على السخرية من موقع Salesforce.com. لكن، Amazon تقدم خدمات الويب منتجًا أكثر تشابهًا وستتنافس بشكل مباشر مع السحابة العامة.

على الرغم من أن إليسون لم يذكر متى ستصبح السحابة العامة متاحة، إلا أن وصول Fusion Apps يشير إلى أن الإطلاق قد يكون في المستقبل القريب جدًا.

[Sources Include: Oracle Public Cloud & Washington Post; Photo Credit: Oracle Photos]