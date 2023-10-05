Rewrite this title: إلهام تصميم الصفحة المقصودة: يعمل تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم معًا

ستساعدك المقالة التالية: إلهام تصميم الصفحة المقصودة: يعمل تحسين محركات البحث وتجربة المستخدم معًا

بالنسبة للعديد من مصممي الويب، تعد تجربة المستخدم (UX) جوهر كل صفحة رئيسية، في حين أن تحسين محركات البحث (SEO) عبارة عن حيلة غير مريحة تستخدم حيلًا رخيصة وتركز بشكل صارم على الأرقام. يعتقد الكثيرون أن الفكرتين لا يمكن أن تعملا معًا، لكن هذا ببساطة غير صحيح.

يعد كل من تحسين محركات البحث (SEO) وتجربة المستخدم (UX) عنصرين مهمين لكل موقع ويجب على المسوقين تبنيهما ودمجهما لإنشاء موقع ناجح. تحتاج كل صفحة إلى عناوين رئيسية ونسخ وصور مذهلة لإثارة اهتمام القراء، ولكن إذا لم تقم بتحسين النسخة وعنوان الصفحة والعنوان الرئيسي والنص البديل لجذب المستخدمين إلى موقعك، فإن جهود تجربة المستخدم الخاصة بك كلها تذهب سدى. وبالمثل، إذا تم تحسين موقعك بشكل جيد ولكن ليس لديك محتوى عالي الجودة وتصميم جذاب، فلن يظل المستخدمون متواجدين لسماع رسالتك.

من الممكن إنشاء تجربة مقنعة دون ملء الصفحة بالكلمات الرئيسية بحيث لا يكون المحتوى قابلاً للقراءة – والمفتاح هو إيجاد التوازن. اجعل الاثنين يعملان معًا من خلال اختيار الجودة بدلاً من الكمية. فيما يلي بعض المفاتيح التي تجمع بين تحسين محركات البحث (SEO) وتجربة المستخدم (UX) لإنشاء موقع يعمل حقًا.

مفاتيح الصفحة المقصودة الجيدة

يعد وجود صفحة رئيسية جذابة وسهلة الاستخدام أمرًا حيويًا. إنها الفرصة الأولى التي تتاح لك لترك انطباع دائم لدى الزوار وحثهم على التفاعل مع موقعك. فكر في استخدام بعض هذه الأساليب لإنشاء صفحة رئيسية ناجحة تحول المشاهدين إلى مستخدمين.

إنشاء تجربة: اجذب انتباه المشاهد بالمناظر والأصوات، واستخدم عبارة قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. سيعطي هذا قيمة لرسالتك ويجعلها أكثر عرضة للاستمرار.

اجعل من السهل أن تفهم: يجب أن يفهم الأشخاص مهمتك فورًا عندما يرون صفحتك المقصودة. اشرح منتجك أو خدمتك أو مهمتك بوضوح، وقم بتضمين عبارات الكلمات الرئيسية الأساسية لضمان تحسين نسختك لجلب حركة المرور العضوية. من الواضح أن هذه النسخة يجب أن تتضمن كلماتك الرئيسية، لكنك تحتاج فقط إلى ذكرها عدة مرات – لم يعد استخدام قدر بغيض من تكرار الكلمات الرئيسية فعالاً.

تسهيل عملية المسح: قم بصياغة رسالة تستخدم لغة بسيطة، ولها موضوع مركزي، ويمكن قراءتها بسرعة. تجنب استخدام كتل كبيرة من النص التي تستغرق وقتًا طويلاً لمعالجتها، وبدلاً من ذلك استخدم التعداد النقطي والعناوين العريضة لجذب الانتباه. وهذا يعني أيضًا وجود ترميز دلالي مناسب باستخدام علامة H1 (المُحسَّنة بالطبع) وعلامات H2 اللاحقة لكل قسم تتضمن أشكالًا مختلفة من العبارة الرئيسية الخاصة بك.

استخدم عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء: قم بتوجيه القارئ إلى المكان الذي تريد التركيز عليه. استخدم اللون والحجم والمساحة لصالحك، مع التركيز على المكان الذي يجب أن ينظر إليه المشاهد وما يجب عليه فعله. على سبيل المثال “تسوق الآن” أو “قم بتنزيل كتابنا الإلكتروني”.

تحسين عنوان صفحتك بينما يمكنك القيام بعمل رائع في إنشاء تجربة وتسهيل فهم صفحتك المقصودة، غالبًا ما يتم تجاهل عناوين الصفحات من قبل الكثيرين الذين يركزون بشكل صارم على تجربة المستخدم.

5 أمثلة على الصفحات المقصودة الجيدة لتحسين محركات البحث وتجربة المستخدم

فيما يلي بعض الصفحات المقصودة التي تقوم بعمل جيد في إنشاء تجربة مستخدم رائعة وتحسين محركات البحث. لقد استخدمتها للإلهام في الماضي عند تقديم توصيات للعملاء وأشعر أنني أقدم أمثلة جيدة لكيفية عمل هاتين الميزتين معًا.

فايرستون للعناية الكاملة بالسيارات

أنا حقا أحب هذه الصفحة المقصودة من فايرستون للعناية الكاملة بالسيارات لأنه يخلق تجربة جيدة، مما يمنح المستخدم ما يحتاجه بالضبط في الأعلى – القدرة على العثور على بطارية لسيارته وعروض المنتجات ذات الصلة. كما أنهم يقومون بعمل جيد في وضع النسخة ذات الصلة على الصفحة مع مساعدة محركات البحث أيضًا في إنشاء ارتباطات موضوعية بالصفحة.

المستودع المضمن

هذه الصفحة المقصودة من المستودع المضمن، على الرغم من أنه ليس بمظهر حديث مثل المثال السابق، إلا أنه يقوم بعمل جيد في إيجاد التوازن بين وضع نسخة على صفحة مفيدة للمستخدمين ومحركات البحث مع الاستمرار في إبراز العناصر المهمة للصفحة. في هذه الحالة، فإن تطبيق مكتشف عصا الهوكي هو الذي لا يزال يظهر في الجزء المرئي من الصفحة.

اطارات بريدجستون

أنا حقا أحب كيف بريدجستون قام بدمج نسخة في تجربة المنظر هذه. أصبحت مواقع Parallax شائعة بشكل متزايد نظرًا لمظهرها الحديث وقدرتها على إنشاء تجربة رائعة، ولكن معظم مواقع Parallax مليئة بالصور والتطبيقات مع استبعاد النسخ. تقوم هذه الصفحة بعمل رائع في إظهار كيف يمكنك إضافة لوحة نسخ إلى التجربة.

برافو ووتش

هذا مثال جيد حقًا لمواقع المحتوى – برافو ووتش يضيف محتوى إلى صفحات الفئات الخاصة بهم، ويحولها من صفحات فئات بسيطة تستخدم لتصفح المقالات ذات الصلة إلى صفحات مقصودة مفيدة للمستخدمين ومحركات البحث. أرغب في رؤية المزيد من المحتوى على هذه الصفحات – عادةً، أحاول وضع 100 إلى 150 كلمة من المحتوى المركز على صفحات مثل هذه للمساعدة في تعزيز الموضوع الرئيسي. في حين أن بعض سمات WP تسمح لك بالقيام بذلك بسهولة، إلا أن الكثير منها لا يزال لا يفعل ذلك. لمساعدة مشرفي المواقع في استخدام السمات التي لا تحتوي على هذه الوظيفة، قمت بإنشاء البرنامج المساعد لووردبريس للمساعدة في إضافة محتوى إلى صفحات الفئات الخاصة بك.

المنازل الفاخرة فقط

بينما أتمنى أن يكون العنوان الرئيسي في هذه الصفحة المقصودة من المنازل الفاخرة فقط كانت أكثر تباينًا مع الصورة، وأعتقد أن هذه الصفحة المقصودة تقوم بعمل رائع في تسليط الضوء على كيفية دمج النسخ في الصفحات المقصودة ذات المنظر. تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفحة تضع بعض النص في قسم قابل للتوسيع، وكانت هناك العديد من المناقشات حول ما إذا كان هذا التكتيك يعتبر ممارسة سيئة من قبل Google. في الآونة الأخيرة فيديو مساعدة مشرفي المواقع تم وضع هذا النقاش جانباً. يجب أن تكون آمنًا تمامًا طالما أن نيتك ليست الخداع.

إذا كانت لديك أمثلة لصفحات مقصودة أخرى رائعة لتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث، فأنا أرغب في رؤيتها – يرجى مشاركتها في التعليقات!