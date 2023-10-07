Rewrite this title: إلى أي مدى يمكن أن تكون شركة تحسين محركات البحث (SEO) فريدة حقًا؟

ستساعدك المقالة التالية: إلى أي مدى يمكن أن تكون شركة تحسين محركات البحث (SEO) فريدة حقًا؟

كنت أتحدث مع أحد عملاء SEO المحتملين منذ بضعة أسابيع وسألني “ما الذي يميز شركة SEO الخاصة بك عن أي شخص آخر؟”

في جوهر الأمر، أرادوا أن يعرفوا ما هو عرض البيع الفريد الخاص بي، لذلك أعطيتهم المعلومات المعتادة التي أخبرتهم بكل العملاء المحتملين؛

بعد المكالمة، خطر ببالي، كم عدد شركات SEO الصغيرة الأخرى التي يمكنها أن تقول نفس الشيء بالضبط؟ هل كان عرض البيع الفريد الخاص بي فريدًا من نوعه حقًا في النهاية؟

عندما يتعلق الأمر بعالم تحسين محركات البحث (SEO)، أحب أن أفكر فيه على أنه محل لبيع الآيس كريم.

أي من النكهات الـ 36 تريد؟ هناك شركات كبيرة، وشركات صغيرة، وقبعة سوداء، وقبعة بيضاء، وكل ظل من القبعة الرمادية بينهما. يمكنك العمل مع شركة محلية أو مع منطقة زمنية واحدة (وهذا هو جمال الإنترنت)، ومع مستشاري تحسين محركات البحث الفرديين، وخبراء تحسين محركات البحث المتخصصين في صناعات معينة. هناك أشخاص متخصصون في تحسين محركات البحث (SEO) يأتون من خلفية العلاقات العامة أو خلفية تطوير الويب أو مجرد خلفية كتابة عادية. إذا نظرت إلى كل خيار من هذه الخيارات كمنافسين لي، فقد يكون هناك الآلاف! ولكن حتى عندما أبدأ في تخصيصها، قد لا يزال هناك 50 شركة أخرى تعمل على تحسين محركات البحث مثل شركتي (جافا موكا هي نفس الشيء مثل دوامة قهوة الشوكولاتة في النهاية) منتشرة في جميع أنحاء البلاد. إذًا إلى أي حد يمكن أن تكون شركتي مختلفة حقًا؟ هناك الكثير من شركات تحسين محركات البحث الرائعة التي يمكن لأصحاب مواقع الويب العمل معها، فهل شركتي مميزة حقًا؟

أعلم أن بعض شركات تحسين محركات البحث الأقل دقة ستدعي أن لها علاقة خاصة مع Google، وهذا ما يجعلهم الأفضل. أتمنى أن يدرك أغلب أصحاب المواقع أن الوحيد الذي له علاقة خاصة بجوجل هو جوجل. سوف تعد شركات تحسين محركات البحث الأخرى بالقمر من حيث النتائج – نمو قياسي للزائرين، أعلى الصفحة 1 في شهرين أو أقل، 1000 رابط كل أسبوعين – لجعل نفسها متميزة، ولكن لا يمكن لأي شركة ذات قبعة بيضاء لتحسين محركات البحث أن تضمن هذه الأشياء حقًا . بعض موفري خدمات تحسين محركات البحث (SEO) يجعلون نقاط السعر عرض البيع الفريد الخاص بهم ويقدمون خدمة تحسين محركات البحث (SEO) كاملة مقابل 199 دولارًا فقط في الشهر، ولكن حيل الأسعار مثل هذه لا تميز في الواقع شركة عن أخرى.

في نهاية المطاف، أعتقد أن العلاقة بين مزود خدمة تحسين محركات البحث (SEO) وعملائه هي التي تصنع الفارق.

لا أعتقد أن شركتي مناسبة لكل عميل محتمل ولا أخشى الاعتراف بذلك. يريد بعض العملاء موفر خدمة تحسين محركات البحث (SEO) الذي يرشدهم خلال كل خطوة من خطوات العملية، والبعض الآخر يريد فقط تقريرًا مرة واحدة في الشهر وربما مكالمة عرضية. يفضل بعض مزودي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) العمل مع الشركات الناشئة لأنهم يحبون التحديات التي تأتي مع مواقع الويب الجديدة؛ ويفضل آخرون العمل كمستشارين للعلامات التجارية متوسطة الحجم. في حين أن العمل الذي تقوم به كل شركة/مزود تحسين محركات البحث لعملائها هو نفسه نسبيًا، فإن العلاقة التي تربطنا بعملائنا هي ما يجعلنا فريدين.

أدرك أنه من الصعب بيع “علاقة” لعملاء تحسين محركات البحث المحتملين، خاصة في ظل اقتصاد اليوم الذي يتطلب عائدًا فوريًا على الاستثمار لتبرير أي إنفاق من أي نوع. ولكنني سأكون مهتمًا بالاستماع إلى موفري خدمات تحسين محركات البحث (SEO) الآخرين – ما الذي يجعلك مميزًا حقًا في رأيك؟ هل يمكن لأي شركة واحدة تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) أن تدعي أنها/تفعل شيئًا لا تستطيع أي شركة أخرى أن تعنيه حقًا؟

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