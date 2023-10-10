Rewrite this title: إنترنت الرجل الكسول: لماذا تسود مقاطع الفيديو عبر الإنترنت؟

ستساعدك المقالة التالية: إنترنت الرجل الكسول: لماذا تسود مقاطع الفيديو عبر الإنترنت؟

الإنترنت؛ لا تسعد أبدًا بما حصلت عليه وتبحث دائمًا عن شيء أكبر وأفضل وأكثر تعقيدًا.

سواء كنت جديدًا في هذه الصناعة المتغيرة باستمرار أو كنت تمساحًا قديمًا لا يزال ينتف شعره محاولًا مواكبة الاتجاهات السائدة، يجب فهم شيء واحد؛ لن تتوقف التكنولوجيا أبدًا عن محاولة التفوق على نفسها. إذا لم يكن الأمر يتعلق بتحديثات تحسين محركات البحث (SEO)، فهو تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الشيء الوحيد الذي أثبت نفسه خلال السنوات الأخيرة هو إدخال الفيديو عبر الإنترنت.

الصراخ الطفيف:

ككاتب، أحب القراءة، لذا عندما أزور مدونة، كلما زاد عدد النصوص كلما كان ذلك أفضل. أنا أيضًا أحب الصورة الجيدة التي تكمل هذا النص. لذلك عندما أنقر على رابط وينطلق صوت غير مألوف من مكبرات الصوت الخاصة بشركة Logitech، غالبًا ما أتفاجأ بمدى استمرار نجاح الفيديو عبر الإنترنت في تحقيق نجاح هائل.

من الواضح أن هذا يتلخص في شيء واحد؛ العرض والطلب. لا يرغب العديد من الأشخاص في الجلوس وسط كتلة من الكلمات التي تنتقل لأسفل لاكتشاف الغرض من الرأي أو الفكرة أو الوحي. إذا كان هناك أي شيء، فإن الإنترنت يعني أن الناس أصبحوا، أجرؤ على القول، مجرد كسالى قليلاً عندما يتعلق الأمر بأي شيء.

إذا كانت هناك حاجة إلى سباك. يقدم جوجل الإجابة، إذا تم نسيان هدية عيد الميلاد؛ Amazon يمكن أن نعد التسليم في اليوم التالي. وبدون الإنترنت، سيتحول العالم إلى فوضى وسيضطر الناس إلى الاعتماد على أنفسهم.

النقطة الإضافية لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت:

بالطبع، توفر مقاطع الفيديو عبر الإنترنت للأشخاص ما يحتاجون إليه؛ الإشباع الفوري. بدأ الفيديو عبر الإنترنت كسبب لمشاهدة الناس وهم يخدعون أنفسهم، وأثبت الفيديو عبر الإنترنت نفسه كمنافس جدي في عالم تحسين محركات البحث (SEO) وتصميم الويب.

الآن لا تفهموني خطأ، أنا لا أعارض الاختصارات ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت هي من النوع الذي يسعدني أن أعترف أنني أستخدمه. نظرًا لوجود الكثير في متناول يدك بفضل شبكة الويب العالمية، فمن الصعب جدًا تجنب الانجرار إلى أحدث التقنيات (حتى لو لم تكن ترغب في ذلك تمامًا).

أعتقد أن نجاح مقاطع الفيديو عبر الإنترنت وشعبيتها المتزايدة يرجع إلى حقيقة أنها موجودة في كل مكان. إذا كنت تريد مقطع فيديو تعليميًا حول كيفية تثبيت WordPress أو كنت بحاجة إلى مشاهدة أحدث حلقة من المسرحية الهزلية المفضلة لديك، فيمكن الآن القيام بذلك على الفور. التنوع هو جمال وجاذبية مقاطع الفيديو عبر الإنترنت ومع اتصالات الإنترنت الأسرع، لا يوجد الآن أي عذر لمواقع الويب لعدم القفز على العربة.

لم تعد مقاطع الفيديو عبر الإنترنت تتضمن شخصًا يجلس أمام كاميرا الويب في غرفة نومه، ويسجل رأيه الأخير حول بريتني سبيرز. أصبحت مقاطع الفيديو عالية الجودة التي تم إعدادها وكتابتها الآن محورًا للعديد من خطط الأعمال، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يشاركون في الترويج لأنفسهم بطريقة فيروسية، كلما زاد عدد الطرق التي يمكنهم من خلالها العثور على التواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

إذن، ما الذي تحققه مقاطع الفيديو مقارنة بالوسائط الأخرى؟

1. اتصال الجمهور: يحب الناس ربط رأي أو فكرة بالوجه. على الرغم من أننا في القرن الحادي والعشرين، إلا أن العديد من الأشخاص يحبون التواصل الفردي الجيد القديم، وعلى الرغم من بثه عالميًا، فمن المفارقات أن الناس يقدرون هذا أكثر من مجرد كتلة نصية.

2. النغمة المناسبة: إذا كنت تعبر عن رأي، فغالبًا ما يمكن التقاط ذلك بنبرة قطعة كتابية. ومع ذلك، عندما يساء فهم هذه النغمة، فهذه لحظات تتمنى لو قمت بها بالفيديو. إن السماح للأشخاص بسماع ما تقصده جسديًا يمكن أن يحدث العجائب مقارنة لو كان بالأبيض والأسود، وقد يؤدي إلى الحصول على الاستجابة التي تريدها بدلاً من الاضطرار إلى توضيح ما تقصده.

3. تفسيرات في الوقت الحقيقي: يمكن للصور أن تقول ألف كلمة، ولكنها تسبب أيضًا شيئًا واحدًا وهو الارتباك. لقطات الشاشة لا تجعل المستخدم دائمًا سعيدًا، خاصة عندما يتم تفويت اللقطات. تحل مقاطع الفيديو هذه المشكلة ويمكن للبرامج المتوفرة الآن أن تسهل على الأشخاص المتابعة أثناء المشاهدة والتشغيل والإيقاف المؤقت كما يحلو لهم.

التقدم:

تعد مقاطع الفيديو منتجًا واضحًا للشركات للاستثمار فيه نظرًا لوجود اهتمام كبير من مستخدمي الويب. شهد الارتفاع في وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات على الويب زيادة هائلة في الطلب على الشركات وعامة الناس لمعرفة المعلومات عبر الفيديو بدلاً من الوسائط النصية.

وهذا يعني أن تحسين محرك البحث قد تكيف وفتح المزيد من الفرص للأشخاص للبحث عن مقاطع الفيديو والعثور عليها وعرضها عبر الويب. تمامًا كما يمكن العثور على الصور، أصبح تحسين الفيديو بسرعة أحدث طريقة للحصول على عرض عبر الإنترنت، بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكن أيضًا لمستخدمي الفيديو عبر الإنترنت الاشتراك في مقاطع الفيديو الأسبوعية للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار الخاصة بشركاتهم المفضلة تمامًا مثل المدونات النصية العادية. بالطبع، تماشيًا مع كل ما هو موجود في محركات البحث، توجد الآن طرق لتحسين تحسين الفيديو مثل ضمان وجود الصور المصغرة وتضمينها بطريقة تسمح لـ Google بمعرفة وجودها ومكافأتها بشكل فعال.

لا تظهر مقاطع الفيديو عبر الإنترنت أي علامات على التباطؤ حتى الآن؛ حتى المدونون الأكثر شهرة ينضمون إلينا، ولماذا لا يفعلون ذلك؟

في الختام، نعم؛ يمكن أن يكون الفيديو ذريعة لعدم الذهاب وقراءة المشاريع بنفسك، ولكنه من ناحية أخرى يفتح المجال أيضًا windows للتعبير عن نفسك بتنسيق أكثر إنعاشًا وشخصيًا.

نظرًا لأن العديد من المدونات ذات السمعة الطيبة تعمل الآن على تضييق نسبة مدونات الفيديو إلى النص المكتوب، فلا عجب أن الناس يفضلون تسجيل الدخول ورفع مستوى الصوت والجلوس. أما بالنسبة لي، فسوف ألتزم بهذه الطريقة التقليدية في القراءة.