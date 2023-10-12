Rewrite this title: إنشاء علامة تجارية من الصفر: العلامات التجارية والبحث

ستساعدك المقالة التالية: إنشاء علامة تجارية من الصفر: العلامات التجارية والبحث

لدي القليل لأقوله حول هذا الموضوع، لأنني قمت ببناء 3 من علاماتي التجارية الناجحة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت من الألف إلى الياء. تم إنشاء كل واحدة من هذه العلامات التجارية عبر الإنترنت فقط. واليوم، يأتي ربع عدد الزيارات اليومية إلى هذه المواقع من عمليات البحث التي تبحث عن اسم علامتنا التجارية الفعلي في البحث. لذلك، يعد موضوع إنشاء العلامة التجارية هذا أمرًا كبيرًا ويمكن أن يعادل أموالًا ضخمة لأولئك الذين يبنون العلامة التجارية بشكل صحيح!

من المسلم به أن العلامات التجارية القوية مثل Coke سيكون لديها تلقائيًا أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يبحثون عن اسم العلامة التجارية للشركة. ولكن، نظرًا لأن المديرين التنفيذيين لشركة Coke ربما لا يقرأون هذا المنشور، يصبح السؤال عند أي نقطة يمكنك أن تتوقع البدء في الحصول على حركة المرور من اسم علامتك التجارية؟ يمكن أن تكون هذه خدعة كبيرة، وليست بالضرورة خدعة سهلة. يجب عليك اتباع عملية تستغرق وقتًا وفي كثير من الأحيان تجعل مجموعات “الثراء السريع” ترغب في الاستسلام بدلاً من ذلك (لا أقصد التورية) بسرعة!

العلامة التجارية وحقوق التأليف والنشر العلامة التجارية الخاصة بك

نظرًا لأن المتسوقين عبر الإنترنت يمكنهم بسهولة مقارنة المواقع التي تبيع نفس المنتج، فمن الممكن أن يتم التسوق بسهولة من السعر مباشرة خارج العمل إذا كنت تبيع منتجًا يبيعه أيضًا آلاف الأشخاص الآخرين. إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها التغلب على هذه الظاهرة المؤسفة هي العثور على مورد يقدم منتجًا يمكنك وضع علامة تجارية ذاتية عليه (أو علامة تجارية خاصة) ثم تسجيله كعلامة تجارية. إذا كنت مستعدًا وقادرًا على إنفاق الوقت والمال والجهد فعليًا لإجراء جلسة تصوير مخصصة لهذا المنتج في بيئة فريدة من نوعها، مع عرض اسم علامتك التجارية، فلن يتمكن الأشخاص بعد الآن من تسعيرك بسهولة. لماذا؟ لأنهم لن يجدوا أبدًا شخصًا آخر يبيع نفس علامتك التجارية أو يستخدم نفس الصور.

السيناريو 1 – لنفترض أنك تبيع المجوهرات. مثل كثيرين آخرين، وجدت موردًا لديه مجموعة كبيرة وأسعاره تبدو جيدة. إنهم على استعداد لتزويدك بإمكانية الوصول إلى أوصاف وصور منتجاتهم. يمكنك وضعها على موقع الويب الخاص بك مع آمال كبيرة في جني أموال كبيرة. المشكلة في استراتيجيتك هي أنك تستخدم نفس الصور وأوصاف المنتجات التي استخدمها العشرات أو المئات أو حتى الآلاف من الطامحين الآخرين من قبلك.

ناهيك عن مشكلات المحتوى المكررة الضخمة التي ستنشأ نتيجة استخدام هذه الإستراتيجية، وبالتالي عدم الحصول على تصنيف جيد على Google. هذه الإستراتيجية تجعل من السهل جدًا تسعير موقعك على الويب. خمين ما؟ سيختار المتسوق السعر دائمًا بأقل سعر! سيكون الشخص الذي لديه أقل سعر عمومًا هو الشخص الذي يستخدم هذا المورد لفترة أطول، مع أكبر قدر من النجاح (والضغط المقابل للمطالبة بأسعار أفضل) ولهذه الأسباب سيحصل على البيع.

السيناريو 2 – لنفترض أنك تقضي الوقت والمال والإصابة للحصول على كل مخزونك، والتقاط صور جديدة في إعدادات جديدة، وتوظيف كاتب محترف للتوصل إلى أوصاف جديدة للمنتج، وإنشاء اسم جديد لخط الإنتاج الخاص بك الذي لا يمكن يكون بالسعر المتسوق. ستتم الآن مقارنة علامتك التجارية، ولن يتم استبعادك من العمل بسبب الأسعار. هذا هو المكان الذي سيتم فيه تفعيل صورك وأوصاف منتجك وموقع الويب الخاص بك (الثقة – المظهر – المظهر). ستكون قد أنشأت اسمًا تجاريًا لا يمكن التسوق بسعره. يمكنك التسوق من خلال علامة تجارية، لكن هذه قصة مختلفة.

ختاماً:

(مع الاحتفاظ بالمثال) سيبحث الأشخاص الآن عن اسم علامتك التجارية للمجوهرات وسيقارنونها بشركة Jared وThe Shane Co. وغيرهم من كبار تجار المجوهرات عبر الإنترنت. بدلاً من مقارنتك بالآلاف من بائعي “العلامة التجارية X” الآخرين. يمنحك السيناريو 2 القدرة على إنشاء بعض عمليات الفصل عبر الإنترنت. إذا تم ذلك بشكل صحيح، سيبدأ الأشخاص في البحث عن اسم علامتك التجارية. والآن لديك القدرة على التصنيف والعثور على شيء قمت بإنشائه.

كم من الوقت يستغرق كل هذا؟ يعتمد الأمر على السوق الذي تحاول اختراقه، ونوع الميزانية المتوفرة لديك، ومدى براعتك في ما تفعله! تذكر أنه لا يزال بإمكانك (ويجب عليك) متابعة جميع الكلمات الرئيسية العامة المتعلقة بمجال عملك، ولكن المال الحقيقي يأتي عندما تكون قادرًا على وضع علامة تجارية ذاتية. ستجد أن الأشخاص في نهاية المطاف سيبحثون عن علامتك التجارية عبر الإنترنت – وهذا هو المكان الذي يمكن العثور فيه على أعلى نسبة من تحويلات الزيارات.