Rewrite this title: إنه حي… حي! كيفية إنشاء محتوى SEO مثير

ستساعدك المقالة التالية: إنه حي… حي! كيفية إنشاء محتوى SEO مثير

أولئك منا الذين يقومون بالمهمة اليومية المتمثلة في الكتابة لمدونتنا أو مقالات لعملائنا أو بيانات صحفية ذات أهمية إخبارية يمكن أن يفقدوا في بعض الأحيان الرغبة في العيش عندما تكون الأفكار متناثرة. يتم دمج الكلمات معًا ضمن نسج من أدوات العطف والاختصارات التي تشكل وحشًا قبيحًا لتحسين محركات البحث والذي من شأنه أن يرعب حتى القارئ الأكثر خبرة.

لحسن الحظ، هناك طرق لتصبح فرانكشتاين في العصر الحديث وإنشاء محتوى لجعله مثيرًا للغاية باعتباره آخر إبداعاتك.

أدمغة أي محتوى؛ العنوان

لا يقل أهمية عن الرأس على الكتفين، فالعنوان هو العقل والذكاء ويحدد نجاح أي محتوى لتحسين محركات البحث. يقود العنوان الجذاب بقية المحتوى ويؤدي إلى ظهوره عبر الإنترنت من بين جميع المقالات الأخرى والنشرات الصحفية ومنشورات المدونات الموجودة هناك.

بالإضافة إلى جذب انتباه القارئ، فإن العنوان هو رأس الحربة في الأفكار التي ستنشئ قطعة من الكتابة لن تؤسسك ككاتب فحسب، بل ستخلق التعرض والسلطة لعملك. يبتكر العديد من الكتاب العنوان أخيرًا ويكتبون فقط لنشر الأفكار. وبطبيعة الحال، حتى لو كان مفهوما، لا تزال هناك الفكرة الأولية التي يتم استخلاصها من استخدام ست أو سبع كلمات.

سواء كنت شغوفًا بما تكتبه أو لا تفهم سوى القليل عن موضوع ما، فإن العنوان المثير للاهتمام يمكن أن يمنحك تلك الرغبة الشديدة في البحث واكتشاف المزيد حول ما تعبر عنه للقراء، بدلاً من العمل بأصابعك حتى العظم. مقابل لا شيء في المقابل.

بالطبع، فيما يتعلق بـ SEO، يحمل العنوان العديد من مفاتيح النجاح. باستخدام عنوان ذكي وغني بالكلمات الرئيسية، سيظهر مظهر النص المذكور ضمن البحث، مما يكشف عن عملك بكل ما يستحقه.

لذا، عند إنشاء المحتوى الخاص بك، تذكر أن العقول أهم من القوة. إن العنوان السريع والقصير والمثير للاهتمام سيحول كتابتك إلى شيء يستحق الإعجاب، وليس تجنبه.

أضف اللحم إلى العظام. الجسم الرئيسي

بغض النظر عن كيفية ابتكار المحتوى، فإن الكتابة تبدأ بهيكل عظمي (فكرة) تحتاج إلى حشوها بجمل لحمية ووصف عضلي. عندما يتعلق الأمر بإنشاء الجزء الأكبر من مقالتك، فمن الأفضل تقسيمها إلى أجزاء صغيرة الحجم بدلاً من غربلة الأفكار الكثيفة.

الرقبة والجذع.

كما هو الحال مع الرأس (العنوان)، فإن الرقبة والجذع (المقدمة) يحملان جميع الأفكار الأخرى معًا. وكل ما يكتب بعد ذلك سيكون انعكاسا لما بدأ في هذه المرحلة. إن كيفية تطوير هذه الأفكار أمر متروك لك، لكن تذكر؛ لن يتمكن الإطار المرن من دعم أي شيء يضاف إليه مما يؤدي إلى انهياره تحت وطأة الأفكار غير المتطورة. البداية القوية والمتينة ستصنع مقالًا قويًا ومتينًا.

إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول اكتساب التعرض مما يجعلك الأفضل في ما تفعله. وبدون إثبات ذلك في كل ما تفعله، لن يأخذك الناس على محمل الجد فحسب، بل من غير المرجح أن تفعل محركات البحث ذلك أيضًا.

الأطراف؛

إن تطوير أفكارك بناءً على ما قمت بمناقشته في المقدمة سيجعل المحتوى الخاص بك أسهل بكثير في الكتابة. إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه بأفكارك، فلن يعرف قراؤك أيضًا؛ مما أدى إلى فرار الناس في حالة رعب.

التزم بالنقطة التي حددتها في العنوان والمقدمة. يجب متابعة كل ما يتعلق بفكرتك الأولية وعدم ترك القراء بخيبة أمل.

الأعضاء:

يجب أن يكون قلبك في ما تكتبه. يمكن للناس أن يميزوا بين المحتوى الذي تم كتابته اختيارًا والقطعة التي تم فرضها قسريًا. اجعل كل عملك يعمل من أجلك وسوف تجني الثمار في المشاهدات والتعليقات والتغريدات.

يجب أن تتنفس رئتيك الهواء النقي في الموضوع، ولا تخلق جوًا قديمًا مع إعادة كتابة النص. تأكد مما إذا كان المحتوى قد تمت تغطيته بالفعل، فاجعله خاصًا بك واتخذ زاوية تجعلك متميزًا عن الأعمال الأخرى.

جلد:

اختتم أفكارك الوحشية في خاتمتك، واجعلها كاملة وجاهزة للانبثاق إلى الحياة. ينبغي لاختتام أي مشروع كتابي أن يجمع كل شيء معًا، ويكمل القطعة النهائية ويظهرها بكل مجدها. يجب الانتهاء من جميع الأجزاء والقطع المستخدمة لإنشاء شيء جديد ومثير للاهتمام، وأي شيء يترك معلقًا لن يحبط القراء فحسب، بل يتسبب في انهيار القطعة بأكملها وتبدو مفككة.

إضفاء الحيوية على مقالتك: Switch على السلطة.

إن كتابة مقال صديق لمحركات البحث (SEO) أمر جيد وجيد، ولكن الجلوس على سطح المكتب الخاص بك لن يفعل شيئًا لقوائمك. لقد حان الوقت للتوصيل والتشغيل ونشر هذا الإنشاء عبر الويب. إن إرساله إلى المدونات والفئات الخاصة بالصناعة وعرضه على جميع أشكال وسائل التواصل الاجتماعي سيجعل كل العمل جديرًا بالاهتمام.

لا تنس الارتباط مرة أخرى بموقعك على الويب أو مدونتك وإعلام القراء بالمخترع. إذا قمت بإنتاج محتوى مثير ومثير للاهتمام، فسيحفزك ذلك على الاستمرار في إنشاء الكلمات وإضفاء الحيوية عليها على الصفحة.