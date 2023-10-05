Rewrite this title: إنه مايو 2014، وإليك أربع طرق لتغير تحسين محركات البحث بشكل جذري

ستساعدك المقالة التالية: إنه مايو 2014، وإليك أربع طرق لتغير تحسين محركات البحث بشكل جذري

الحقيقة الوحيدة التي لا تتغير فيما يتعلق بتحسين محركات البحث هي أنها تتغير دائمًا.

لم أكتب هذا السطر تقريبًا، لأنه يبدو مبتذلاً جدًا.

لا أريد أن أطبق الكليشيهات نصف المخبوزة. وبدلاً من ذلك، أنوي تقديم بعض النصائح للتوقف والتفكير. لقد سمعنا الكليشيهات من قبل. . يتطلب التسويق عبر البحث في عام 2014 أكثر من مجرد الكليشيهات. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على ما وصل إليه التسويق عبر البحث الآن، وربما السبب وراء تضاؤل ​​فعالية حيلنا وحيلنا التسويقية.

لقد حان الوقت للنظر في ما تغير في تحسين محركات البحث، وما يتعين علينا القيام به حيال ذلك. هناك أربعة تغييرات رئيسية لاحظتها خلال الجزء الأول من عام 2014. وهذه التغييرات ــ بعضها دقيق وبعضها ظاهر ــ هي علامات على أننا بحاجة إلى التكيف.

1. تسويق المحتوى هو الملك.

من الشائع أن نقول “المحتوى هو الملك”.

شيش. الحديث عن الكليشيهات.

على الرغم من أن هذا صحيح، إلا أنني أريد أن أطرح قضية تسويق المحتوى في مقابل “المحتوى” الضعيف إلى حد ما وحده. تسويق المحتوى له معنى دلالي قوي، ويجلب إلى الأذهان أكثر من مجرد عناوين محسنة و800 كلمة من المحتوى على الصفحة الرئيسية.

يتفوق تسويق المحتوى على تحسين محركات البحث (SEO) بالمعنى التقليدي. هذا هو السبب.

تحسين محركات البحث التقليدية لا يجعلك تحتل مرتبة أفضل. إنه يمنعك من فعل ما هو أسوأ.

أنا من أشد المعجبين بما أسميه “تحسين محركات البحث التقليدية”. أنا، في الحقيقة، مُحسن محركات البحث (SEO) تقليدي. أتعرف على ملف robots.txt مع البقية منهم. حتى أنني كتبت عملاً رائعًا عن التعافي من ركلة جزاء يدوية. أنا أحفر تحسين محركات البحث التقليدية.

ولكن هذا النوع من تحسين محركات البحث – ملف robots.txt. إن rel=canonicals، وعمليات إعادة التوجيه 301، وH1s المحسنة، وsitemap.xmls – لا يؤدي ذلك إلى حصولك على روابط ولا توليد تحويلات. هذا يمنعك من الحصول على موقع رديء. يرى؟ لن تفوز بالمرتبة بمجرد الالتزام بالمعايير. بالتأكيد، عليك أن تمتثل، ولكن ماذا بعد ذلك؟

المكاسب الحقيقية تأتي من خلال المحتوى – محتوى قوي، وملفت للنظر، ومذهل، وملحمي، وقاتل، وقابل للنقر، وقابل للتنفيذ، وقابل للمشاركة، وحتى صالح للأكل. (هاه؟ صالح للأكل؟ نعم صالح للأكل.)

لذلك، على الرغم من روعته العبقري غريب الأطوار، فإن تحسين محركات البحث التقليدية لن يفوز باللعبة. تسويق المحتوى سوف.

السبب الثاني لماذا يجب أن يكون تسويق المحتوى هو الملك….

يركز SEO على الأشياء الموجودة في الموقع. يمنحك تسويق المحتوى قوة الربط الحقيقية.

هناك نوعان رئيسيان لتحسين البحث. أولاً، هناك الأشياء التي تفعلها على موقعك لتجعله جميلًا في أعين Google الذي يراقبه دائمًا. ثم، هناك الأشياء الملحمية التي تكتبها والتي تلفت الأنظار وتحث على المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحصل على روابط من أكثر من 90 موقعًا.

تلك الأشياء الملحمية؟ وهذا ما يسمى تسويق المحتوى.

كل الأشياء التي تفعلها على موقع الويب الخاص بك حتى لا يتم عرضه على Google – هذا أمر رائع. استمر في ذلك، من فضلك.

لكن احصل على هذا: 95% من تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك يتعلق بملف تعريف الارتباط الخاص بك. لا يمكنك الحصول على ملف تعريف الارتباط القاتل بمجرد تحسين كلماتك الرئيسية وإعادة توجيه 404s الخاصة بك. يمكنك الحصول على ملف تعريف ارتباط قاتل من خلال إنشاء أشياء ملحمية يرغب الأشخاص في الارتباط بها.

لذلك، لتلخيص ذلك في جملة قصيرة لا تنسى وليس مبتذلة: تسويق المحتوى هو الملك.

ربما كنت تعرف ذلك بالفعل. حسنًا، إليك شيء ربما لم تفكر فيه.

2. تم دمج SEO والعلاقات العامة.

اسمحوا لي أن أقدم هذا البيان الغريب من خلال سرد قصة قصيرة.

ذات مرة، في بداية مسيرتي المهنية كمسؤول تحسين محركات البحث، قام أحد عملائي الأوائل بتعييننا (وكالة تحسين محركات البحث)، وشركة علاقات عامة لمساعدتهم على أن يكونوا رائعين.

وكانت تلك فكرة سيئة حقا.

كانت لديهم فكرة مفادها أن شركة SEO وشركة العلاقات العامة ستعملان معًا في وئام جميل. لست متأكدًا من سبب اعتقادهم أن الأمر سيعمل بهذه الطريقة. لكنها لم تفعل ذلك. وبعد مرور ثلاثة أسابيع، قام العميل بطرد شركة SEO الخاصة به (نحن).

وهذا يوضح الحقيقة: لم تكن وكالة تحسين محركات البحث (نحن) تعرف ماذا تفعل مع وكالة العلاقات العامة. ولم تكن وكالة العلاقات العامة تعرف ماذا تفعل مع وكالة تحسين محركات البحث (SEO). لم يكن يعمل.

تقدم سريعًا عدة أشهر، ودعني أخبرك بقصة جديدة.

ذات مرة، أصبحت وكالة تحسين محركات البحث (نحن، الأخيار) أفضل في فهم العلاقات العامة. كان لدينا عميل مختلف يعرف القوة المحتملة لتحسين محركات البحث بالإضافة إلى العلاقات العامة. لقد أخبرونا كيف يمكننا مساعدتهم في الحصول على علاقات عامة أفضل.

وتخيل ماذا. لقد فعلناها! وكان رائعا. لقد قمنا بدمج العلاقات العامة وتحسين محركات البحث في وحدة متناغمة أدت إلى ظهور قوس قزح وقفز وحيدات القرن في الحقول الخضراء المورقة. لم نغير اسمنا إلى The Awesome PR Firm. واصلنا القيام بتحسين محركات البحث كالمعتاد. ولكن هذه المرة، رأينا أن تحسين محركات البحث والعلاقات العامة كانا مرتبطين بعلاقة تكافلية قوية. أدرك الآن أنه تم دمج تحسين محركات البحث والعلاقات العامة. انهم BFFs. لا يمكنك فصل أحدهما عن الآخر. تظهر “العلاقات العامة” اليوم باسم Google SERP وملف الأخبار الاجتماعية. إنها تحسين محركات البحث + العلاقات العامة.

لا يمكنك أن تتوقع “القيام بتحسين محركات البحث” دون التفكير في العلاقات العامة. وينطبق هذا بشكل خاص على الأفراد – قادة الفكر ورجال الأعمال والخبراء المتخصصين. إن مكانتهم العامة لها علاقة بتحسين تواجدهم على الويب.

يجب على رواد الأعمال ومحترفي التسويق الرقمي اليوم أن يفهموا كيف تتقارب العلاقات العامة وتحسين محركات البحث لتشكيل حضور عام واعي اجتماعيًا ومرن رقميًا.

في مقطع فيديو حديث، أخبرنا مات كاتس عن موقعنا في مجال التسويق عبر البحث، وسلط الضوء على هذه النقطة بالذات:

وهنا ما قاله:

“بمرور الوقت، ستصبح الروابط الخلفية أقل أهمية قليلاً. إذا تمكنا حقًا من معرفة ما إذا كان داني سوليفان هو من كتب هذا المقال… أو كتبت فانيسا فوكس هذا المقال، أو شيء من هذا القبيل، فإن ذلك من شأنه أن يساعدنا على الفهم – حسنًا، هذا شيء يمكننا قوله، 1) إنه خبير 2) إنه خبير في هذا المجال بالذات.

وبعبارة أخرى، فإن تحسين محركات البحث التقليدية يفسح المجال لعصر تحسين محركات البحث بالإضافة إلى العلاقات العامة. يمهد تحسين محركات البحث (SEO) الطريق للعلاقات العامة، والعكس صحيح.

لقد استوعب عدد قليل من المنظمات هذا الدمج وطبقته. يبدو نهجهم الشامل غير تقليدي بالنسبة للأصوليين، لكنه مفهوم تمامًا لأولئك الذين يعرفون كيف يتغير تحسين محركات البحث. إحدى هذه الشركاتصرح موقع Mabbly.com بهذا البيان: “نحن نأخذ أساليب العلاقات العامة التقليدية ونطبقها على العصر الرقمي. نحن نستخدم مزيجًا من تسويق المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيات تحسين محركات البحث.

منذ متى تدخل “استراتيجيات تحسين محركات البحث” (SEO) في مناقشة “تكتيكات العلاقات العامة”؟ حسنًا، منذ أن بدأت Google في تصنيف الملفات الشخصية لمؤلفي Google، وصفحات ويكيبيديا، والمقالات الإخبارية ذات السلطة العالية، وفضيحة الشركة المرتبطة بالعلامة التجارية، والمعرفة التي ترسم الموضوعات الساخنة في نتائج بحث عالية المستوى. ومنذ ذلك الحين استخدم الناس البحث للتعرف على الشركات والأفراد.

نعم، من المؤكد أن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) وتكتيكات العلاقات العامة تسيران معًا.

لهذا السبب ينتمي SEO والعلاقات العامة إلى نفس الفقرة. ولهذا السبب يجب النظر إلى تحسين محركات البحث والعلاقات العامة، ليس كتخصصين منفصلين، ولكن كجانبين من المضلع المعقد المعروف باسم “التسويق الرقمي”.

في مقالته الماهرة، ناقش جيسون ميلر من LinkedIn الصدام الإشكالي بين فرق العلاقات العامة وفرق المحتوى. كان أحد حلوله هو جعل المحتوى “يقوم بإنشائه فريق المحتوى، ويروج له فريق التواصل الاجتماعي، ويطلقه فريق العلاقات العامة”. وهذا بالتأكيد نهج واحد، ولكنه ليس الوحيد.

لكن ما هو واضح هو استنتاج ميلر حول تركيب العلاقات العامة/المحتوى: “هذا – [the PR/SEO synthesis] – إنه شيء جميل، ومن المرجح جدًا أن يكون له تأثير أكبر بكثير من قيام أي من هذه الفرق بمفرده.

لقد أصبحت العلاقات العامة وتحسين محركات البحث شيئًا واحدًا، وقد حان الوقت لأن يأخذ تحسين محركات البحث هذا الأمر في الاعتبار.

3. الخوارزمية أكثر حكمة.

جوجل خرجت من سنوات المراهقة المحرجة. نوعا ما. في شهر سبتمبر من هذا العام، يحتفلون بـ Sweet 16.

لقطة شاشة من Google.com، 6 مايو 2014.

السنوات الرقمية تشبه سنوات الكلاب. عليك أن تعتبر واحدًا مثل العشرة. بناءً على هذه الحسابات، يبلغ عمر Google حوالي 160 عامًا.

عند هذه النقطة، الخوارزمية حكيمة. إذا كان عمرك 160 عامًا، فمن المحتمل أن تكون حكيمًا جدًا أيضًا.

لقد شاهدنا الخوارزمية تتغير عشرات المرات. ربما يمكنك أن تتذكر الأيام التي كان فيها كل ما يتطلبه الأمر هو حشو الكلمات الرئيسية الجيدة وبعض روابط الدليل غير المرغوب فيها، وكنت تصل إلى المركز الأول على Google. بام! سهل!

الآن، أصبحت الخوارزمية أكثر حكمة وتعقيدًا من تخميناتنا وتكهناتنا. قدمت عمليات طرح الخوارزمية الأخيرة عملية بحث أكثر سهولة. ببساطة لم يعد من الممكن التلاعب بالنظام بعد الآن. لا يوجد شيء اسمه “حيل” تنجح حقًا على المدى الطويل.

وفي أحد الأمثلة على التطور المستقبلي لمسار علوم البحث، فإن التواجد المشترك والاستشهاد المشترك يدل على القيمة الحقيقية. قد تكون فكرة “بناء الروابط” بأكملها تسير في طريق ديناصورات تحسين محركات البحث الأخرى. (مثل “كثافة الكلمات الرئيسية”. هل تتذكر ذلك؟ ها.)

الآن، الخوارزمية حكيمة. ويجب علينا أن ننتبه لسيطرتها الحكيمة على البحث.

4. الاجتماعية هي البحث الخاص بها.

YouTube هو ثاني أكبر محرك بحث، متفوقًا على Bing وAsk وAOL وYahoo من حيث الحجم الهائل لعمليات البحث. Twitter يدير 2.1 مليار استفسار كل يوم. Facebookيتعامل محرك البحث الخاص بـ ما يقدر بنصف مليار يوميًا.

هذا هو SEO الجديد. وهي اجتماعية تمامًا.

مع هذا المستوى من التركيز الاجتماعي، لا ينبغي للمرء أن يتساءل أن شخصيات مثل نيل باتل تشير إلى الشخصية الاجتماعية تحسين محركات البحث الجديد.

تشير القوة الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي في مشهد البحث، في المقام الأول، إلى أهمية التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي. ثانيًا، يسلط الضوء على أهمية جودة الحضور الشخصي للفرد. يعود هذا إلى القسم الخاص بالعلاقات العامة أعلاه. المهم كيف تنظر وماذا تقول.

بالنسبة لرواد الأعمال الذين يطمحون إلى الاعتراف والسلطة في مجال عملهم، فهذا أمر مفيد علاقات الشكل و التشاور مع المهنيين الآخرين الذين لديهم إجابات.

يتطلب تحسين محركات البحث الاجتماعي (SEO) أن نقوم كأفراد بتكوين هويات عبر الإنترنت – أصلية ولكن مصقولة – تتوافق مع أهدافنا وغاياتنا عبر الإنترنت. سواء كنت تدير نشاطًا تجاريًا، أو تبيع عنصر واجهة مستخدم، أو ببساطة تخدم احتياجات الآخرين، فإن نتائجك في روليت البحث الاجتماعي مهمة حقًا.

خاتمة

إن العصر الجديد من التسويق عبر البحث يتطلب منا التكيف والمراجعة وإعادة التجميع ووضع إستراتيجيات لطريقنا إلى الأمام. (أعلم أن هناك تغييرات أكثر من هذه التغييرات الأربعة فقط، ولكني أردت حفظ بعض المحتوى لمقالتي التالية، حسنًا؟)

إذا كانت كلمتي “مبتكر” و”رشيق” أكثر من مجرد كلمات طنانة بالنسبة لك، فإن هذا المقال منطقي تمامًا. سواء كان ذلك بمثابة اضطراب في الخوارزمية، أو إعلانًا صادمًا، فإن تغييرات تحسين محركات البحث تعني أنه يجب عليك التحول بسرعة.

نأمل أن أكون قد قدمت في هذا المقال أكثر من مجرد الكليشيهات المملة. نأمل أن تكون هناك نصيحة قابلة للتنفيذ من شأنها أن تلهمك للتغيير. لأن التغيير هو ثقافة العمل التي يتعين علينا أن نتنقل فيها.