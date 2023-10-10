Rewrite this title: إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول تقديم أفضل ما لديك على الويب لموقعك على الويب

ستساعدك المقالة التالية: إن تحسين محركات البحث (SEO) يدور حول تقديم أفضل ما لديك على الويب لموقعك على الويب

منذ أن أصبح جوجل مرادفًا للبحث، اكتسبت صناعة التسويق عبر البحث وتحسين محركات البحث هويتها وأهميتها الخاصة. كل من لديه موقع ويب سواء كان ثابتًا أو ديناميكيًا أراد أن يكون في الصفحة الأولى في المركز الأول في Google. ومن أجل تحقيق ذلك قامت الشركات بتحويل ميزانياتها من اللافتات الإعلانية. لتحسين محركات البحث، وإذا لم يتمكن مُحسنو محركات البحث الخاصة بهم من منحهم تصنيفات الصفحة الأولى، فقد اختاروا خيار الدفع بالنقرة (PPC) وضمنوا وجودهم في محرك البحث.

ولكن في أوائل عام 2000، كانت شبكة الإنترنت لا تزال تسعى جاهدة للانتعاش من آثار انفجار فقاعة الدوت كوم، وكانت محركات البحث التي كانت تمتلك خوارزميات أبسط هي المكان الوحيد الذي يمكن لمستخدمي الإنترنت العثور على ما يريدون، كما حصل أصحاب مواقع الويب أيضًا على التصنيف والحضور نسبيًا. بسهولة إذا اتبعت مواقعهم الإلكترونية المعايير الأخلاقية لمحركات البحث حيث كانت القدرة التنافسية أقل نسبيًا في ذلك الوقت.

كان Google نفسه هو محرك البحث الأول الذي قدم الكثير من المعلومات حول تحسين محركات البحث (SEO) على مدوناته الرسمية. وهذا جعل عملية تحسين محركات البحث (SEO) مفتوحة وكما يقول المثل “الطائر المبكر يمسك بالدودة” الأشخاص الذين كانوا سريعين بما فيه الكفاية في اكتساب هذه المعرفة وتكييفها أصبحوا أسياد عالم تحسين محركات البحث (SEO). الآن بعد عقد من الزمن، حيث تقدمت شبكة الويب بأكملها والبحث والمشهد الاجتماعي عبر الإنترنت ونضجت مع التحسينات التكنولوجية في الأجهزة والبرامج ومجالات الاتصال بالإنترنت إلى جانب عدد مواقع الويب والمدونات التي تتزايد بمعدل هائل على مدار الساعة لقد حان الوقت لتغيير نهجنا تجاه الطريقة التي نرغب بها في الحصول على تواجد جيد على الويب بشكل عام.

نعم، أود التأكيد على المصطلح “وجود شبكة الإنترنتبدلاً من مصطلح “SEO”. يعد تحسين موقعك لمحركات البحث والحصول على تصنيف الصفحة الأولى مجرد جانب واحد من التواجد عبر الإنترنت. هناك عدد كبير من الخيارات المتاحة للحصول على حركة المرور الواردة. إن حمى وسائل التواصل الاجتماعي التي تلحق بالركب كالنار في الهشيم، تعد خيارًا رائعًا للحصول على حركة المرور الواردة إذا تمت إدارتها بطريقة منهجية ومركزة. يعد التدوين (الشكل الأكثر أصالة لوسائل التواصل الاجتماعي) أو تدوين الضيف أيضًا وسيلة نوعية للتواصل والتفاعل مع الأشخاص المهتمين بمنتجاتك وخدماتك وأخبارك ووجهات نظرك وأفكارك. أعتقد في الواقع أن هذه منصة تتقارب فيها وظائف التسويق والمبيعات.

التسويق يدور حول جلب الناس إلى المنتجر. إذا شاركت رأيك ووجهة نظرك وشاركت في المناقشات وبالتالي شاركت المعرفة، فأنا متأكد من أن الأشخاص يرغبون في زيارة مدونتك بانتظام أو قراءة ما تكتب عنه. بدلاً من التحدث عن تحسين محركات البحث (SEO) والتصنيفات فقط، دعونا نناقش الجوانب الأخرى للموقع ككل ونحاول ضمان تواجد مواقع الويب على الويب وعلى الجانب الآخر، أنا متأكد من أن التصنيفات على محركات البحث ستتحسن أيضًا لتلك المواقع. كل شيء مترابط للغاية.

محتوى الجودة: إذا كان موقع الويب الخاص بك يحتوي على معلومات ومحتوى رائع حول شركتك ومنتجاتك وخدماتك وصناعتك والاتجاهات المستقبلية المتعلقة بصناعتك، فمن المؤكد أن موقع الويب الخاص بك يكتسب إمكانية الارتباط من خلال موارد مختلفة على الويب ومن المؤكد أن الروابط الواردة عالية الجودة لها تأثير الضغط المباشر على نظام تصنيف الصفحات الخاص بك مما يؤدي إلى تعزيز التصنيف في محركات البحث. تحسين الصورة: الصور تتحدث بصوت أعلى من الكلمات. أضف قيمة إلى محتوى موقع الويب الخاص بك عن طريق إضافة الصور ذات الصلة لمساعدة المستخدم على تقدير ما هو مكتوب وسيكون النص البديل وعناوين الصور بمثابة محتوى رائع للروبوتات لجعل الصور مرتبة في بحث الصور وتساعد أيضًا عامل تحسين على الصفحة يعزز نتائج SERP بطريقة ما. استخدم رسومات المعلومات لعرض المعالم الرئيسية أو البيانات الأخرى المشابهة. البحث المحلي والخرائط: أضف عنوانك وتفاصيل الاتصال بك على الخرائط وخيارات البحث المحلي لمحركات البحث والبوابات. أشرطة فيديو: قم بتحميل مقاطع الفيديو على موقعك أو أي موقع تابع لجهة خارجية YouTubeو Vimeo وما إلى ذلك. يحب الأشخاص مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من القراءة. لكن قم بتصنيف مقاطع الفيديو في الفئة المناسبة والعناوين المناسبة حتى يتمكن المستخدم من العثور عليها. المدونات: تعد المدونات الشكل الأكثر أصالة لوسائل التواصل الاجتماعي وأفضل طريقة لضمان محتوى جديد بانتظام وتكرار الزيارات من قبل الزوار الذين يجدون المحتوى مفيدًا. التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي: استمع إلى ما هو الضجيج واترك صوتًا لشركتك عبر الإنترنت وبالتالي تأكد من سماعك. تمنحك هذه الوسائط هوية إضافية وتساعدك على التفاعل مع عملائك المحتملين والحاليين بطريقة منفتحة للغاية. التحسين لمحركات البحث وليس لجوجل وحده: عندما تتحدث عن تحسين محركات البحث (SEO)، فهو تحسين محركات البحث وليس تحسين Google. حاول أن يكون لديك تواجد في محرك البحث على Bing وYahoo (بالطبع الآن إذا كنت تستخدم Bing فأنت تستخدم Yahoo أيضًا) وAsk.com ميزانيات التسويق: إذا كانت ميزانيات التسويق مرتفعة، فحاول الحصول على التخصيص المناسب من خلال التركيز على المزيج التسويقي المناسب فيما يتعلق بالتسويق عبر البريد الإلكتروني، والإعلانات التابعة، والنشرات الصحفية، وأدلة الويب المحلية وغيرها من أدلة الويب المشهورة وما إلى ذلك.

تنطبق جميع هذه الجوانب المذكورة أعلاه على جميع محركات البحث عبرها، ومع استمرار محركات البحث في ترقية تقنياتها وتحديثها. يجب علينا نحن كبار المسئولين الاقتصاديين والمسوقين عبر الإنترنت أن نحاول إبقاء مالكي مواقع الويب والعملاء على اطلاع وتثقيف بشأن اتباع النهج الصحيح للتواجد عبر الإنترنت وإقناعهم بالتركيز على موقع الويب الخاص بهم والمدونة والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا متأكد من أنه سيتم أخذ التصنيفات بالتأكيد يعتني ب.

على الرغم من أن الجهود المطلوبة لبعض مواقع الويب قد تكون أكثر من غيرها، إلا أنها مسألة وقت ووفقًا لتجربتي إذا تم تحقيق التصنيفات، وبالتالي على مدى فترة من الوقت، فإن الميل للاحتفاظ بالتصنيف لفترة طويلة على نتائج SERP العالية أكثر. بما أن الأمر أكثر أهمية من الحصول على موقع ويب في مرتبة عالية قريبًا، فمن المهم أن نرى الاحتفاظ به في مكانة عالية على المدى الطويل.

الإنترنت عبارة عن شبكة من الشبكات. حاول أن يكون لديك تواجد عالي الجودة على الويب في جميع جوانب الويب، وسرعان ما سيتم العثور على موقع الويب الخاص بك أو المرجع الخاص بك على منصات مختلفة على الويب وبالتالي توليد حركة مرور مستهدفة إلى موقعك. ما عليك سوى قلب الطاولة لبعض الوقت، والتوقف عن التفكير في محركات البحث بينما تفكر في تحسين المواقع في تقديم أفضل ما لديك على الويب (كما ذكر Matt Cutts في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بـ SEO) واسمح لموقعك بالحصول على مرجع أو حضور حيثما أمكن ذلك، قريبًا، ستكون محركات البحث هي التي ستجد موقع الويب الخاص بك وتصنفه في مرتبة عالية، وبالتالي يتم حفر البصمات التي تم إنشاؤها على الويب لمساعدة موقع الويب في المستقبل بطرق مختلفة.

نشر الصورة بواسطة ديفيد بويل في العاصمة