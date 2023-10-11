Rewrite this title: إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي تعزف عن القياس بدون أدوات

ستساعدك المقالة التالية: إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي تعزف عن القياس بدون أدوات

كان مارك مسوقًا ذكيًا في الشارع ويمكنه دائمًا إيجاد طريقه للخروج من مأزق.

وفي أحد الأيام، أدرك أنه كان يعلم أنه يجب عليه معرفة كيفية قياس وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه لن يتمكن من الاستمرار في العيش مع نفسه بخلاف ذلك. يا للوجع النفسي!

بعد استهلاك كمية كبيرة من شراب السعال في خزان السيارة (من أجل المتعة، وليس لتخفيف الألم)، أدرك مارك* أنه من الأفضل أن يسأل بعض محترفي وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية تعاملهم مع مثل هذا القياس. نظرًا لأنه لم يرغب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فقط للحصول على “مرات ظهور إعلانية مجانية” (المعروفة أيضًا باسم إشارات العلامة التجارية)، فقد طلب من هؤلاء المحترفين تجاهل أي أدوات لتتبع العلامة التجارية/الضجيج الموجودة حاليًا في السوق.

إليك ما قالوا له، في 140 حرفًا أو أقل (ولكن في بعض الأحيان أكثر):

لورين ليتوينكا والمعروفة أيضًا باسم @beebow

ما بعد الرتبة! =) ينقل قياسًا دقيقًا لمدى الوصول عبر القنوات الاجتماعية

شانا ألبرت الملقب @NannyTweeting

بالتأكيد…. على الرغم من أن هذا سؤال صعب الإجابة عليه. هنا جوابي…

محادثة في الوقت الحقيقي. يجب أن تشارك في التحويل لتسمع مثل الحياة الحقيقية. أو ربما تسمع من خلال شجرة العنب. يجب أن أحب تقارير SM

ديف هابر @ ديف هابر

“تحليلات الويب”

lol..عندما تقوم بإزالة أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والبحث في الوقت الفعلي والتنبيهات الاجتماعية، فلن يترك الكثير..أيضًا G-Trends / FB -Insights…

مات سيلتالا @مات_سيلتالا

بالنسبة لي الأمر سهل. أستخدم العناصر الحيوية للكلمات الرئيسية منblvdstatus ولكن بطريقة قديمة: تحقق من الروابط والكلمات الرئيسية وتأكد من حصولي على تحليلات في الوقت الفعلي

الروابط المكتسبة عبر حملات *** الناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي تجعل عملية تحسين محركات البحث (SEO) أسهل وأكثر نجاحًا. ****لا يتم إنشاء كل حملة على قدم المساواة.

كريستي بولسينجر @ كريستي

أوه بالتأكيد! أنا لا أبلغ بقوة عن هؤلاء على أي حال. أركز على حركة المرور والتحويل والتنزيلات.

كايل لاسي @KylePLacy

القياس الاجتماعي: قم بإنشاء الأحداث والنجاح بناءً على الحضور والمنتجات المباعة. قياس وجها لوجه

بريان والاس – @nowsourcing

إذا اضطررت إلى قياس وسائل التواصل الاجتماعي بدون أدوات تتبع أو تنبيهات العلامة التجارية/الطنين، فمن المحتمل أن ألتزم بمجموعة من Google Analytics وYahoo Site Explorer.

@ريا

سأنظر إلى عوامل المشاركة مثل التعليقات، واشتراكات البريد الإلكتروني/RSS، والإشارات المرجعية، وما إلى ذلك. أو التحليلات التقليدية…. مثل حركة المرور، والإحالات، ومعدل الارتداد، والمبيعات، وما إلى ذلك. وأود أيضًا أن أبحث في الاستطلاعات العشوائية، ومجموعات التركيز، وما إلى ذلك. وحتى مع المشاركات… منذ حوالي 3 ساعات…لا ينبغي تجاهل تتبع المقاييس الأخرى. أنها تعطي فهمًا لعلامتك التجارية والمنافسين ومشاعر الصناعة. منذ حوالي 3 ساعات

* أي تشابه لأشخاص حقيقي أو متخيل هو من قبيل الصدفة البحتة. لا يؤيد المؤلف ولا مجلة محرك البحث تعاطي المخدرات.