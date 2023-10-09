Rewrite this title: إيطاليا تسقط التحقيق في أخبار جوجل

ستساعدك المقالة التالية: إيطاليا تسقط التحقيق في أخبار جوجل

يبدو أن كل دولة لديها مشكلة من نوع ما مع Google، ولكن نادرًا ما تكون هذه المشكلة مع Google. بل يبدو أن الدول تختار خدمة معينة يقدمها عملاق محركات البحث وتركز عليها. في إيطاليا، كانت الشكاوى تتعلق بأخبار Google، وعلى وجه التحديد عدم القدرة على إزالة المقالات من أخبار Google دون إزالتها أيضًا من موقع محرك البحث الأساسي. وكانت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق معهم لهذا السبب، لكن جوجل عالجت الآن هذه المشكلات رسميًا وأسقطت إيطاليا التحقيق.

وفق اوقات نيويوركوكانت الشكاوى قد جاءت من الاتحاد الإيطالي لناشري الصحف. ذكرت هذه المجموعة أن أعضائها لم يتمكنوا من إزالة المقالات من خدمة أخبار Google دون إعاقة الإحالات من مناطق أخرى في Google، وأن هذا أضر بإيراداتهم. علاوة على ذلك، ذكروا أن القدرة على إزالة مقالاتهم من أخبار Google كانت مهمة للاحتفاظ بإيراداتهم نظرًا لأن Google توفر ملخصات مختصرة “لا يكلف سوى عدد قليل من المستخدمين عناء النقر عليها”.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية بعض الحقائق والأرقام الفعلية حول نسبة النقر إلى الظهور هنا، ولكن للأسف، لم يتم تقديم أي منها. وبالنظر إلى أن ملخصات أخبار Google مختصرة وسطحية بشكل لا يصدق، وبالتأكيد لا تقدم قصة كاملة، فمن غير المرجح أنها تحل محل موفر المحتوى الفعلي كمورد.

بغض النظر عما إذا كانت أخبار Google تتدخل بالفعل أم لا، فقد سهّل عملاق محرك البحث على المستخدمين إلغاء الاشتراك في موقع الأخبار دون إزالة أنفسهم من برنامج SERP الأساسي. علاوة على ذلك، قامت Google بزيادة شفافية مشاركة إيرادات AdSense الخاصة بها لضمان عدم حدوث أي تمييز على أساس ما إذا كان موقع الأخبار يستخدم AdSense كوسيلة إعلانية.

ورغم أن القضية في إيطاليا مغلقة الآن، فإن جوجل لا تزال تخوض معارك قانونية في ألمانيا، وكوبا، وأسبانيا، والولايات المتحدة، ومع لجنة المنافسة الأوروبية.