Rewrite this title: اتجاهات التجارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ونصائح لتسويق العطلات

ستساعدك المقالة التالية: اتجاهات التجارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية ونصائح لتسويق العطلات

تهانينا على اجتياز الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني رقمًا قياسيًا آخر. توضح هذه الأرقام المذهلة مدى انشغال تجار التجزئة عبر الإنترنت في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر:

تظهر بيانات Shopify أن المبيعات زادت 76% على منصتها خلال فترة الجمعة السوداء إلى Cyber ​​Monday (BFCM) الممتدة في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

Amazon نشر أ 60% زيادة مبيعاتها في أسواقها.

تقدر شركة Adobe أنه تم إنفاق 9 مليارات دولار عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يوم الجمعة الأسود وحده.

ومع ذلك، كما سيعرف تجار التجزئة من تجربتهم، فقد تحولت فترة BFCM إلى حدث تسوق احتفالي طويل.

لقد صاغت ماستركارد عبارة “75 يومًا من عيد الميلاد” لتغطية هذه السلسلة الممتدة من الإنفاق المتزايد عبر الإنترنت. يبدأ في شهر أكتوبر (يعتبر يوم البرايم لهذا العام يومي 13 و14 أكتوبر علامة مفيدة) ويستمر حتى بعد يوم عيد الميلاد.

في السياق الأوسع لعام 2020، كان هناك بعض الفائزين والخاسرين الواضحين خلال فترة التسوق المحمومة هذا العام.

تكيف الفائزون بسرعة مع اقتصاد كوفيد-19. ومع إغلاق المتاجر التقليدية، تحول المتسوقون إلى التجارة الإلكترونية بأعداد غير مسبوقة هذا العام.

وفي حين أن بعض هذه الزيادة الأولية مؤقتة، إلا أننا نشهد أيضًا تحولًا أكثر استدامة في تفضيلات المتسوقين. عندما أعيد فتح المتاجر التقليدية، كان المتسوقون لا يزالون يريدون الراحة والأمان عند التسليم عبر الإنترنت.

كان نمو كل من نموذج “الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)” وظهور خدمة الاستلام من الرصيف مؤشرين قويين لهذا التغيير.

وقد استغل تجار التجزئة الذين يتمتعون بالمرونة في تقديم هذه الخيارات – والمعرفة الرقمية لتوصيل هذه الرسالة من خلال البحث ووسائل التواصل الاجتماعي – طلب الجمهور الجديد.

وبطبيعة الحال، كان الخاسرون هذا العام هم أولئك الذين قاوموا الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول كمعيار قياسي. وكان التأثير أشد وطأة في الولايات الأمريكية مع فرض قيود على التجمعات العائلية.

تشير Adobe إلى أنه في الولايات التي تطبق قيودًا صارمة، كان نمو التسوق عبر الإنترنت أعلى بنسبة 265٪ منه في الولايات التي لديها لوائح أكثر تساهلاً.

وحتى في فترة الطلب الهائل، فإن مجرد التواجد على الإنترنت لا يكفي لتأهيل بائع التجزئة باعتباره “الفائز”. أولئك الذين لم يستثمروا في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم واجهوا صعوبة في معالجة الزيادات في حركة المرور، مما يعني ضياع فرص المبيعات.

لا يزال هناك وقت لتعلم الدروس من بيانات الجمعة السوداء وتحقيق أقصى استفادة من عيد الميلاد – ولكن يجب على تجار التجزئة التحرك الآن عبر كل من التجارة الإلكترونية والتجارة المتنقلة.

التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول: ما الفرق؟

أولاً، يجب أن نلخص بإيجاز أوجه التشابه والاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول.

التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية) هي شراء وبيع السلع أو الخدمات عبر الإنترنت.

(التجارة الإلكترونية) هي شراء وبيع السلع أو الخدمات عبر الإنترنت. التجارة الإلكترونية (التجارة عبر الهاتف المحمول) هي التسوق عبر الإنترنت بدون جهاز سطح مكتب، عادةً من خلال الهاتف الذكي.

إن الكثير مما نعرّفه بالتجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول يندرج تحت المصطلح الشامل “التجارة الإلكترونية”، ولكن من المهم توضيح الفروق.

تعني التجارة عبر الهاتف المحمول زيادة الراحة للمستهلكين الذين يمكنهم التسوق من أي مكان. ويعني ذلك أيضًا تحسين تتبع الموقع لتجار التجزئة، إلى جانب إمكانية الدفع داخل التطبيق والتقنيات المبتكرة مثل الواقع المعزز.

على الرغم من أنه يجب على تجار التجزئة دائمًا التفكير في التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول معًا، فمن الضروري أن يكون لديهم استراتيجية ذات شقين تلبي نقاط القوة الفريدة لكل منهما.

دعونا نلقي نظرة أولاً على بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من التجارة الإلكترونية في حملاتك التسويقية أثناء العطلات.

اتجاهات التجارة الإلكترونية ونصائح لتسويق العطلات

ما مدى أهمية الارتفاع في التجارة الإلكترونية هذا العام؟

خذ بعين الاعتبار بعض إحصائيات البيع بالتجزئة من الفترة الأولى للإغلاق.

في أبريل 2020، قامت مواقع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة بمعالجة المزيد المعاملات في المتوسط كل يوم مما فعلوه في الجمعة السوداء 2019.

هذا طبيعي. أغلقت المتاجر أبوابها، وتسوق الناس عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ولكنه يعني أيضًا أن تجار التجزئة اضطروا إلى تعويد أنفسهم على هذا المستوى من الطلب، مما يؤدي إلى ما سيكون عيد الميلاد مزدحمًا بشكل خاص.

تتوقع Salesforce ذلك 30% من مبيعات العطلات العالمية ستتم عبر الإنترنت هذا العام. يضع Emarketer هذا الرقم في 35.8%:

نصائح لتحسين محركات البحث والمحتوى للتجارة الإلكترونية

تحسين تجربة العملاء لأول مرة

سيتسوق العديد من العملاء عبر الإنترنت لأول مرة هذا العام. سيخلق ذلك الكثير من الفرص للمبيعات لمرة واحدة، لكن تجار التجزئة المتطورين سيبذلون جهدًا إضافيًا لتحويل هؤلاء العملاء الجدد إلى معجبين مدى الحياة.

أولاً، قم بإنشاء خطة لتسويق المحتوى وإعادة الاستهداف، حتى تتمكن من متابعة هؤلاء العملاء في المستقبل – لكل شيء بدءًا من التخلي عن سلة التسوق وحتى عروض الولاء.

من المهم أن تضع في اعتبارك ذلك بحث من BrightEdge (الإفصاح: أنا أعمل في الشركة) أظهر أن الأشخاص يشترون المزيد من العناصر عندما يتسوقون عبر الإنترنت. قد تكون بعض العناصر المشتراة أقل قيمة، لذا تأكد من أن التجربة التي تقدمها توفر خيارات لشراء المزيد من خلال الخصومات وتعظيم وقت الزيارة.

استخدم جميع أصول المحتوى لتوصيل الرسائل المهمة

يريد المتسوقون الراحة والأمان من تجربة التسوق الخاصة بهم هذا العام. يوفر تحسين محركات البحث (SEO) وتسويق المحتوى فرصًا ممتازة لتوصيل رسالتك.

فكر في إنشاء صفحات جديدة على موقع الويب الخاص بك لتفصيل أسلوبك في التسوق الآمن من فيروس كورونا، ثم استخدم العناوين والأوصاف على صفحات التجارة الإلكترونية الخاصة بك لتسليط الضوء على نقاط الاختلاف.

ركز على سلطة علامتك التجارية لطمأنة العملاء وجعل سياسات التسليم والإرجاع واضحة للغاية.

اعتمد على رؤى التعلم الآلي والأتمتة

أخيرًا، بدأت الرؤى الآلية والأتمتة والتخصيص في متاجر التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي، في حين تستمر التجارة الصوتية في الارتفاع.

يمكنك استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية الحالية لإضافة التخصيص إلى موقع الويب الخاص بك. (لست بحاجة إلى تطوير نفسك.)

وفي الوقت نفسه، فإن مجموعات التطوير لـ مهارات اليكسا و إجراءات جوجل السماح للنشر السريع.

ابحث عن فرص الكلمات الرئيسية الجديدة

في عام نموذجي، يمكن لتجار التجزئة تحديث صفحات منتجاتهم الاحتفالية الطويلة الأمد بأحدث عام ومشاهدة حركة المرور.

هذا العام، من غير المرجح أن يتطابق مجرد استبدال عام 2019 بعام 2020 مع سلوكيات البحث لدى جمهورك.

إن ميزة التحرك المبكر هائلة في تحسين محركات البحث؛ ابحث عن أحدث اتجاهات البحث عن الكلمات الرئيسية في الوقت الفعلي لفهم النية ووضع نموذج لها وإدراجها في استراتيجية المحتوى الخاصة بك قبل زيادة المنافسة.

اتجاهات ونصائح التجارة الإلكترونية

أصبحت التجارة الإلكترونية قناة تسوق مهمة في حد ذاتها. إنه وسوف يستمر الارتفاع في التسارع في جميع أنحاء العالم، حيث يتجه المزيد من الأشخاص إلى استخدام الهاتف المحمول أولاً أو استخدام الهاتف المحمول فقط.

خلال موسم العطلات، عادة ما تكون التجارة الإلكترونية هي المستفيد الرئيسي من التسوق في يوم عيد الميلاد، حيث يصل المستهلكون إلى ما يريدون smartphones حتى أثناء قضاء الوقت مع العائلة.

كريتيو يجد أن يوم عيد الميلاد هو في الواقع أكثر أيام العام ازدحامًا في مجال التجارة الإلكترونية:

بالنسبة لتجار التجزئة، توفر التجارة عبر الهاتف المحمول الفرصة لتقديم أكثر بكثير من مجرد نسخة شاشة صغيرة من موقع سطح المكتب.

ستكون نية المستخدم مختلفة على الجهاز المحمول، والتكنولوجيا متاحة اليوم لتلبية هذه الاحتياجات في الوقت الفعلي.

يمكنك الاستفادة من كل شيء بدءًا من عمليات الدفع المبسطة داخل التطبيق وحتى تجارب الواقع المعزز، لذلك لا يوجد نقص في خيارات التجارة عبر الهاتف المحمول.

يجب على تجار التجزئة بدلاً من ذلك البقاء على مقربة من عملائهم وتقديم الابتكارات التي تساعدهم على إكمال الإجراءات بسرعة وأمان.

نصائح لكبار المسئولين الاقتصاديين والمحتوى للتجارة الإلكترونية

إنشاء محتوى صديق للمجتمع

ترتبط التجارة عبر الهاتف المحمول والتجارة الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا، حيث تتم الغالبية العظمى من عمليات الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي smartphones.

عند إنشاء محتوى لتطبيقك أو موقع الويب الخاص بك، تأكد من إمكانية مشاركة الصور والنصوص على شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة.

يمكنك البيع مباشرة على القنوات الاجتماعية، ولكن يجب عليك أيضًا أن تفكر في الإمكانات المقنعة لوسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات على موقع الويب الخاص بك.

سيتوقع العملاء الذين يجدونك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجربة الهاتف المحمول أولاً عبر جميع منصاتك.

التركيز على السرعة

تتزايد معدلات التحويل على الأجهزة المحمولة بسرعة، ولكن قد ينفد صبر المتسوقين عندما يكون تحميل المواقع بطيئًا.

ابحث عن المكاسب السريعة لتحسين سرعة الموقع، والتي قد تكافئها Google بتحسين تصنيفات تحسين محركات البحث.

جوجل PageSpeed ​​رؤى ستقدم لك بعض النصائح المجانية لضمان بقاء جمهورك على موقعك لإكمال عمليات الشراء.

فكر محليًا

يؤدي نمو سياسة “الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS)” إلى خلق فرصة للتجارة عبر الهاتف المحمول.

ابحث عن الزيادات في عمليات البحث عن “بالقرب مني” في فئة منتجك، حيث قد يشير ذلك إلى حرص العملاء على التسوق مع تجار التجزئة الذين لديهم تواجد محلي.

قم بتحديث ملفك الشخصي على Google My Business وتأكد من إبراز عروض الشراء والاستلام عبر موقع الويب.

تبسيط بنية متجرك على الإنترنت

يحتاج المتسوقون عبر الهاتف المحمول إلى موقع يسهل التنقل فيه.

غالبًا ما يحتفظ بائعو التجزئة الذين بدأوا بتجربة التسوق على سطح المكتب ببنية موقع معقدة تكون مرهقة عند عرضها على شاشة أصغر.

حاول إبقاء جميع المنتجات ضمن ثلاث نقرات (أو نقرات) من الصفحة الرئيسية عن طريق إعادة ترتيب المنتجات ومراجعة الروابط الداخلية.

يمكنك أيضًا استخدام المحتوى التحريري لتجميع المجموعات معًا بتنسيق مناسب لوسائل التواصل الاجتماعي.

تأكد من اكتشاف أي شيء معطل وتنفيذ إصلاحات سريعة حيثما أمكنك ذلك.

تغليف

إن الدروس المستفادة من فترة الجمعة السوداء واضحة، وأولئك الذين يتصرفون الآن سوف يحصدون الثمار.

تجار التجزئة في خضم فترة الأعياد المحمومة، ولكن لا يزال هناك وقت لإجراء بعض التحديثات المهمة.

على الرغم من أن التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الهاتف المحمول مترابطتان بشكل وثيق، فإن تجار التجزئة الأذكياء يدركون أنه لتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم، يجب عليهم تنفيذ استراتيجية ذات شقين.

إن اتباع النصائح المذكورة أعلاه – باستخدام كل من البحث وذكاء الأعمال المتوفرين تحت تصرفك – ومواءمة برامج التجارة الإلكترونية لتحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) سيساعد في تمهيد الطريق لفترة عيد ميلاد مزدهرة وبداية ناجحة لعامك الجديد.

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