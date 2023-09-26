Rewrite this title: اتجاهات بحث Google Halloween لعام 2023

ستساعدك المقالة التالية: اتجاهات بحث Google Halloween لعام 2021

تشارك Google بيانات حول أهم عمليات البحث المتعلقة بعيد الهالوين هذا العام، مثل الأزياء الأكثر شيوعًا، وأهم مواقع المنازل المسكونة في الخرائط، والمزيد.

تنشر Google كل عام رؤى بحث عن الهالوين، ولم يكن هذا العام مختلفًا.

في حين أن الأفلام الأكثر شعبية تظل متسقة إلى حد ما من عام إلى آخر، إلا أن أزياء الهالوين الأكثر رواجًا هي التي تكشف ما يجذب اهتمام المجتمع السائد في الوقت الحالي.

باعتبارك مسوقًا، من المفيد أن تبقي إصبعك على نبض الثقافة الشعبية، حيث يمكن أن تخلق فرصًا للتواصل مع جمهورك وتجعل علامتك التجارية أكثر ارتباطًا.

تنشر Google هذا العام بيانات حول:

أعلى أفلام الهالوين

أعلى أزياء الهالوين

بقع اليقطين الأكثر بحثًا

الأنشطة المخيفة الأكثر شعبية في الولايات المتحدة

فيما يلي ملخص للأفكار الرئيسية من تقرير Google.

أعلى أفلام الهالوين

تحتوي هذه القائمة على مزيج من السلع الأساسية لعيد الهالوين والكلاسيكيات المناسبة للعائلة.

يوضح أن استخدام الشخصيات لبناء العلامات التجارية في الامتيازات يمكن أن يزيد من قوتهم في البقاء.

أفلام الهالوين الأكثر بحثًا خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة هي:

الهالوين (1978)

الجمعة 13

الخزعبلات

كابوس في شارع إلم

بلدة الهالوين

أعلى أزياء الهالوين

تقليديًا، تصل عمليات البحث عن متاجر الأزياء إلى ذروتها في يوم الهالوين، ولكن لا يستطيع Google الانتظار حتى ذلك الحين لإصدار البيانات.

إليك ما تم جمعه حول عمليات البحث المستندة إلى الأزياء الشائعة منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

فيما يلي عمليات البحث عن الأزياء التي كانت رائجة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة

أزياء الهالوين الرائجة:

لعبة الحبار

غوريلا

برتني سبيرز

مذبحة

السم

أزياء الأزواج الشائعة:

تريكسي وتيمي تورنر

بوني وكلايد

انزلاق ومضخة

السيد والسيدة سميث

كوزمو وواندا

أزياء الكلاب الرائجة:

لعبة الحبار

سيارة سباق

مصاص دماء

حمار

سرطان البحر

بقع اليقطين الشعبية

على خرائط Google، هناك زيادة بنسبة 375% في عمليات البحث المتعلقة باليقطين بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

الكلمة الرئيسية الأكثر شيوعًا خلال هذا الوقت هي “رقعة اليقطين”، والتي زادت بنسبة 470٪ تقريبًا.

فيما يلي بعض بقع اليقطين الأكثر بحثًا على خرائط Google في الولايات المتحدة:

رقعة القرع جوبرت و Apple بستان، بينجري جروف، إلينوي

مزرعة بينجتسون لليقطين ومهرجان الخريف، جلين، إلينوي

مزرعة بيشوب لليقطين، ويتلاند، كاليفورنيا

مزرعة بوب للذرة واليقطين، سنوهوميش، واشنطن

أنشطة الهالوين الأكثر بحثًا

تزداد عمليات البحث عن الأنشطة المخيفة مثل متاهات الذرة والمنازل المسكونة بنسبة 270% و500% على التوالي بين شهري سبتمبر وأكتوبر.

فيما يلي بعض الوجهات الأكثر بحثًا عن أنشطة الموسم المخيف على خرائط Google في الولايات المتحدة:

متاهة بوفورد للذرة في بوفورد، جورجيا

حقل الصراخ في ماونتفيل، بنسلفانيا

بيدمونت أفينيو بامبكن باتش في أوكلاند، كاليفورنيا

Howl-O-Scream في خليج تامبا، فلوريدا

مزارع جرينسبوت في مينتون، كاليفورنيا

مهرجان تكساس للقرع في ليندر، تكساس

البيت المسكون بالعالم السفلي في ستون ماونتن، جورجيا

متاهة الذرة في كورنبيللي ومهرجان اليقطين في ليهي، يوتا

متاهة الذرة روتليدج في أولمبيا، واشنطن

ملجأ بنهورست في سبرينج سيتي، بنسلفانيا

حلوى الهالوين الأكثر شعبية

أخيرًا، لا يكون عيد الهالوين بدون حلوى، لذلك قامت Google بتجميع بعض الرسوم البيانية التي توضح تفضيلات الأشخاص للحلوى حسب الولاية.

لقطة شاشة من: blog.google.com، أكتوبر 2021. لقطة شاشة من: blog.google.com، أكتوبر 2021.

المصادر: جوجل (1, 2)