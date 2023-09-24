Rewrite this title: اثنان من خبراء البحث يناقشان التدوين حول تحسين محركات البحث [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: اثنان من خبراء البحث يناقشان التدوين حول تحسين محركات البحث [Podcast]

محادثة صريحة حول أحدث الاتجاهات وأخبار الصناعة والمزيد

عندما يجتمع اثنان من خبراء البحث منذ فترة طويلة وعمالقة أخبار تحسين محركات البحث، تحدث أشياء مثيرة للاهتمام حقًا.

من أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات إلى أخبار الصناعة وأفضل الممارسات، شهد هذان الأمران الكثير. واليوم جلسوا للحديث عن ذلك.

انضم إلي باري شوارتز، الرئيس التنفيذي لشركة Rusty Brick ومؤسس Search Engine Roundtable، في معرض SEJ لمناقشة تحسين محركات البحث، والأعمال التجارية، ومشهد البحث، وحتى منتجات الشعر. لقد كان أسطوريًا!

– باري شوارتز، ١٧:١٩

. – باري شوارتز، 5:22

– باري شوارتز، 9:53

[00:00] – عن باري.

[04:46] – ما الذي جعل باري يستمر طوال العشرين عامًا الماضية؟

[09:28] – منتديات SEO التي يجب على الأشخاص المشاركة فيها اليوم.

[17:46] – ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب أن تكون وراء تحسين محركات البحث (SEO) الآن مع الذكاء الاصطناعي هنا؟

[19:13] – هل سيظهر الآن محرك بحث جديد عبر جوجل؟

[25:22] – أكبر الندم في التدوين.

[28:54] – الموضوع الذي تمنى باري أن يغطيه.

[32:46] – إعلان باري ضد جوجل لإزالة الروابط الدعائية.

[38:15] – هل يعد وجود زر مشاركة Google Plus على مدونتك عاملاً في التصنيف؟

[40:45] – ما مدى أهمية الحصول على مؤشرات حيوية أساسية للموقع بسرعة؟

[51:15] – كيفية تعزيز السلطة ورتبة أعلى.

[59:42] – إلى أي مدى كان استخدام Roundtable من وجهة نظر دينية مُرضيًا؟

الموارد المذكورة:

المائدة المستديرة لمحرك البحث: https://www.seroundtable.com/

الطوب الصدئ: https://www.rustybrick.com/

– لورين بيكر، 12:04

– باري شوارتز، 13:49

– لورين بيكر، 23:40

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تواصل مع باري شوارتز:

لا يعد Barry Schwartz أقل من مجرد قوة تسويق بحثية، حيث يقدم رؤى وتحليلات قيمة حول موضوعات محركات البحث المتقدمة من خلال مدونته الشهيرة Search Engine Roundtable.

يمتلك باري أيضًا شركة RustyBrick، وهي شركة تصميم وتطوير ويب في نيويورك متخصصة في التكنولوجيا المخصصة عبر الإنترنت.

يثق به الأفراد في جميع أنحاء العالم باعتباره مصدرًا موثوقًا في التسويق عبر محركات البحث (SEM) يتمتع بخبرة واسعة في تطوير الأعمال وهندسة برامج الويب المخصصة – سمها ما شئت!

تواصل مع باري على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rustybrick/

اتبعه Twitter: https://twitter.com/rustybrick

تواصل مع لورين بيكر، مؤسسة مجلة محرك البحث:

اتبعه Twitter: https://www.twitter.com/lorenbaker

تواصل معه على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lorenbaker