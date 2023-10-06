Rewrite this title: احذر التجار عبر الإنترنت: تحديث Google Zebra قادم

ستساعدك المقالة التالية: احذر التجار عبر الإنترنت: تحديث Google Zebra قادم

تحديث Zebra يقترب بسرعة…هل أنت مستعد؟ أنا أكون! باعتباري مالكًا لوكالة تسويق عبر الإنترنت، من المهم أن أواكب كل ما هو جديد على Google. مع كل التغييرات، والتحديثات على أفضل ممارسات Google، والتحديثات على الخوارزميات الخاصة بهم، والتحديثات على مدوناتهم… يبدو أنني أضيع نصف يومي في القراءة والقلق والاستعداد للاضطراب التالي في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO). مجرد محاولة معرفة ما هو صحيح وما هو غير صحيح ومعرفة ما يجب القيام به أو عدم القيام به هو عمل بدوام كامل.

بالنسبة لأصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت وخاصة التجار، يمكن أن تعني تحديثات Google الفرق بين عدد كبير من الزيارات أو عدم وجود حركة مرور، أو عدد كبير من المبيعات أو عدم وجود مبيعات. مع بقاء Penguin وPanda في المقدمة، تتوالى الأخبار باستمرار حول المزيد من التحديثات القادمة. الكثير من هذا مجرد تكهنات، وبعضها مجرد معلومات كاذبة، لذا كن حذرًا. وبالمناسبة، لا يوجد تحديث لـ Zebra…حتى الآن!

حالة التغيير في جوجل

في الشهر الماضي، أثناء انعقاد مؤتمر SXSW في أوستن، تكساس، أعلن Matt Cutts من Google أن خوارزمية Panda ستكون بمثابة تحديث متجدد سيتم تنفيذه تلقائيًا وتدريجيًا، بدلاً من التحديث اليدوي. بالنسبة لأصحاب مواقع الويب، هذا يعني أن التغييرات ستكون أقل وضوحًا وأسهل في استيعابها (نأمل!). من ناحية أخرى، سيكون البطريق هو الصداع الكبير التالي لنا قريبًا. في واقع الأمر، أثناء وجوده أيضًا في SXSW في أوستن، صرح مات كاتس أنه سيكون هناك تحديث كبير لـ Penguin في عام 2013 والذي يعتقد أنه سيكون واحدًا من أكثر تحديثات خوارزمية Google التي تم الحديث عنها هذا العام. وأفاد أن فريق جودة البحث في جوجل يعمل على تحديث كبير لخوارزمية Penguin، والذي وصفه بأنه مهم للغاية وأنا متأكد من أن التأثيرات الكاملة ستكون واضحة لأصحاب المواقع عندما يصبح التحديث الجديد نهائيًا. ولسوء الحظ، لم تنشر جوجل أي تفاصيل حول الجيل القادم من Penguin (Penguin 4).

أيها التجار احذروا، الحمار الوحشي قادم

لم ينته Matt Cutts من Google من الإعلانات وقد شارك معنا تحديثًا مهمًا آخر في SXSW في أوستن، تكساس، الشهر الماضي. قال مات، وأنا أقتبس،

“لدينا احتمال إطلاق في وقت لاحق من هذا العام، وربما في وقت أقرب قليلاً، بالنظر إلى جودة التجار وما إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل في هذا الشأن، لأننا لا نريد أن يتم تصنيف التجار ذوي الخبرة المنخفضة في نتائج البحث. “.

أطلق مشرفو المواقع على هذا التحديث اسم “تحديث جودة التاجر”، ولكنني أطلقت عليه اسم “الحمار الوحشي”. على الرغم من أن مات كاتس لم يذكر كيف ستكتشف جوجل هؤلاء “التجار السيئين”، إلا أن لدينا فكرة عن من وماذا سيستهدفون، لذلك دعونا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي يتعين عليك القيام بها كتاجر عبر الإنترنت لتجنب “التجار السيئين”. ضربة جزاء الحمار الوحشي”.

مراجعات التاجر

لبعض الوقت، كانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت جوجل تستخدم المراجعات لتمييز الشركات الجيدة عن الشركات السيئة. للقيام بذلك، يجب أن تكون جوجل قادرة على تحديد أسلوب المراجعات عبر الإنترنت، وأن تكون قادرة على التوصل إلى إجماع حول الشركة. حسنًا، أنا هنا لأخبركم أن الأدلة تشير بالفعل إلى قدرة Google على فعل ذلك. تعرض Google بالفعل تقييمات البائع في إعلانات AdWords. تعتمد هذه التقييمات على مراجعات العملاء التي تم جمعها بواسطة Google Product Search، الذي يجمع المراجعات، بما في ذلك مراجعات Google Wallet، من العديد من المصادر المختلفة على الإنترنت. لذا، انتبه للتجار الذين لديهم تقييمات سيئة الجودة، فمن الأفضل أن توحد جهودك وتعتني بعميلك وتأمل أن تتأرجح التقييمات في الاتجاه الآخر.

إرشادات جودة البحث

في وقت سابق من هذا العام، نشرت جوجل إرشادات جودة البحث الخاصة بها لأول مرة. تم تحديث الإرشادات آخر مرة في نوفمبر 2012، وهي تشير أيضًا إلى ما تبحث عنه Google في التاجر عالي الجودة. تحت عنوان “التعرف على التجار الحقيقيين” يذكرون ما يلي.

رابط “عرض عربة التسوق” الذي يبقى على نفس الموقع.

عربة تسوق يتم تحديثها عند إضافة عناصر إليها.

سياسة الإرجاع مع عنوان فعلي.

حاسبة تكلفة الشحن التي تعمل.

رابط “قائمة الرغبات”، أو رابط لتأجيل شراء السلعة إلى وقت لاحق.

طريقة لتتبع طلبات FedEx.

منتدى المستخدم الذي يعمل.

القدرة على التسجيل أو تسجيل الدخول.

سجل الهدايا الذي يعمل.

في حين تؤكد Google على أن التاجر لا يحتاج إلى استيفاء جميع هذه المعايير للامتثال، فمن المحتمل أن تكون فكرة جيدة إجراء جرد للقائمة أعلاه والتأكد من استيفاء جميع إرشادات الجودة المذكورة.

برنامج المتاجر الموثوقة في Google Shopping

يجب أن يستوفي التجار المنتسبون إلى برنامج المتاجر الموثوقة من Google معايير معينة، مثل إجراء ما لا يقل عن خمسمائة معاملة شهريًا، مع حدوث تسعين بالمائة من عمليات التسليم في الوقت المحدد، وتقديم خدمة عملاء ممتازة.

بالنسبة للتجار الصغار، قد لا ينطبق هذا ولكن بالنسبة للتجار الأكبر حجمًا، قد ترغب في الاطلاع على برنامج المتاجر الموثوق بها من Google.

موقعك الفعلي

الموقع، الموقع، الموقع أصبحت ذات أهمية متزايدة. على الرغم من شعبية التسوق عبر الإنترنت، يشعر العديد من المستهلكين براحة أكبر في التعامل مع متجر عبر الإنترنت له موقع فعلي، حيث يمكنهم معالجة شكاواهم أو زيارتهم شخصيًا إذا دعت الحاجة. الآن، هذه مجرد تكهنات، ولكن وجود موقع فعلي قريب قد يكون نقطة إضافية لشركة Google.

هذه النقاط الخمس هي ما يجب على تجار الأعمال التجارية عبر الإنترنت التركيز عليه في الوقت الحالي. يمكنهم مساعدتك على تحسين موقع الويب الخاص بك وتوفير تجربة شراء أفضل عبر الإنترنت للمستهلكين. بهذه الطريقة ستكون جاهزًا عندما تطرح Google “The Zebra” للتجار عبر الإنترنت.